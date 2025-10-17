И Карлос Насар се отчая – замисля се дали да не спре да се състезава за България (ВИДЕО)

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар изрази сериозни съмнения дали ще продължи да се състезава за България. Поводът за изявлението му стана срещата му с кмета на София Васил Терзиев, която се състоя днес. Преди седмица 20-годишният щангист спечели третата си световна титла, но въпреки успехите си, е поставен пред тежка дилема заради проблемите във федерацията.
Насар призна, че липсата на стабилност и финансиране във федерацията по вдигане на тежести сериозно го демотивира. „Все още няма как да се стабилизира финансовото състояние на федерацията, тъй като нови спонсори няма. Няма никакви промени“, сподели шампионът.
Той категорично заяви, че няма намерение да подписва нов договор, докато начело на Българската федерация по вдигане на тежести стои Стефан Ботев. „Ботев още не се е свързал с мениджъра ми. Той очаква ние да се свържем с него. Не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че няма как да подпишем. Тази федерация не работи правилно и няма дори финансиране, което да покрие моя екип и разходите ми“, подчерта Насар.
Въпреки трудната ситуация, спортистът увери, че продължава да прави всичко възможно да остане и да представя България на международната сцена. „Правя всичко възможно да остана в страната и да развявам българското знаме. Ще видим и с господин Терзиев какво може да направим. В крайна сметка обаче започвам все повече да се замислям да напусна страната“, призна той с видимо разочарование.
Отивай в чужбина, със снимката с Пеевски показа, че не си българин, да не се мъчим излишно с теб. Взимай си медалите и рекордите и се махай. Нямаме нужда от още пуделчета на Пеевски, па макар и да могат да вдигат тежко.
Отдавна си търси повод да направи естествения избор – парите. Ботев сега му прави сечено, но като състезател се беше обявил за продан и се пазареше с американската и други федерации докато Австралия не даде най-добра цена и го спечели като на търг.
Право е момчето, знае си цената. А тя е нищо за Пеески и имаме сделка!
Браво момче.Ще се опитват да те унищожат. Мисли за себе си. ВЕЛИК СИ.
Доло на палячото
За милион и половина в Катар бързо се скара с всички в България.
карлос надува балона докато го спука
Отдавна ти казах Карлито, че трябва да помислиш първо за близките си -да откажеш на Катар е глупост!За какво?Да носиш слава на пияндурниците, ръководещи българският спорт ли?!Ще те изхвърлят като мръсно коте, щом престанеш да им носиш медали. Та те дори сега не ти плащат…
Бре, това медиите страшна работа… да не станеш шампион … ще те разкъсат … не го оставихте това момче да се радва на победата си…
Това ли е най- важното в момента за България, я се замислете?!!😏
Много важно да прави каквото си иска
Лоша работа! Малкото хора които са като оазис в пустинята наречена “държава” са заставени да се отрекат от нея. Нормално, щом 2 милиона и половина го направиха. Скоро на тази територия ще останат само крадците. Да видим как ше крадат себе си тогава
Radostin Konstantinov Zlatinov Вярно е,че от
идването на така наречената демокрация,
изчезнаха от България много хора, повечето млади,търсещи реализация в
други държави.Закриването на толкова
много заводи,предприятия ,беззаконието,
и дори безперспективното им бъдеще
в Родината ги направи чужди граждани.
Казвам го с болка, защото страдам от
тъга по семейството на едното ми дете,
заминаха с две деца на 6 и 3 годинки,
след няколко години си родиха още едно
прекрасно дете, което не се чувства българин , когато си заминем от този свят
с другата баба едва ли ще се завръщат тук,
където сме им подсигурили само жилище,
но нищо не се променя за по-добро в страната.
Ilinka Dachkova за жалост ств права! И аз имам дете в чужбина, разбирам Ви! Лошото е че не им пука за хората, всичко е сведено до пари, схеми, гадна подмолна игра. Нулев морал. За някои обаче това е добре
Право е момчето, когато мародерстват над
него с заробващи договори без гаранция и
достатъчно пари отпускани от държавата.
Сега е в силата си и трябва да осигури,
както сегашният си живот,така и бъдещето.
Виждаме колко известни в миналото
и дали здравето си в спорта, че са оставени
болни и бедствсщи възрастни хора.
Голяма работа…много важно. С какво живота ви се подобри от това, че Карлос вдигнал 300 килограма?
Pavel Cho Тъп коментар.
Pavel Cho
Тъп срерматозояд
Pavel Cho точно така хората са овце дай им зрелище и да блеят
Pavel Cho Има шанс да подобри своя,вие си чакайте някой да подобри вашия.
Не Мисли!
Бегай с 200-та!
По-малко се замисляй и повече действай. Ако ти е останало малко достойнство, бягай далеч от Лоясалият търбух. Не повтаряй щуротията на прекрасния ни млад световен вицешампион Симеон Николов.
Хич да не мисли!
