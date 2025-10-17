И Карлос Насар се отчая – замисля се дали да не спре да се състезава за България (ВИДЕО)

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар изрази сериозни съмнения дали ще продължи да се състезава за България. Поводът за изявлението му стана срещата му с кмета на София Васил Терзиев, която се състоя днес. Преди седмица 20-годишният щангист спечели третата си световна титла, но въпреки успехите си, е поставен пред тежка дилема заради проблемите във федерацията.

Насар призна, че липсата на стабилност и финансиране във федерацията по вдигане на тежести сериозно го демотивира. „Все още няма как да се стабилизира финансовото състояние на федерацията, тъй като нови спонсори няма. Няма никакви промени“, сподели шампионът.

Той категорично заяви, че няма намерение да подписва нов договор, докато начело на Българската федерация по вдигане на тежести стои Стефан Ботев. „Ботев още не се е свързал с мениджъра ми. Той очаква ние да се свържем с него. Не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че няма как да подпишем. Тази федерация не работи правилно и няма дори финансиране, което да покрие моя екип и разходите ми“, подчерта Насар.

Въпреки трудната ситуация, спортистът увери, че продължава да прави всичко възможно да остане и да представя България на международната сцена. „Правя всичко възможно да остана в страната и да развявам българското знаме. Ще видим и с господин Терзиев какво може да направим. В крайна сметка обаче започвам все повече да се замислям да напусна страната“, призна той с видимо разочарование.