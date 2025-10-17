Илия Ангелов с юбилеен концерт „Китарите още звънят“

Популярният и обичан от всички изпълнител Илия Ангелов разказа за първия си юбилеен концерт. Той ще се проведе в Зала 1 на НДК на 26-и октомври от 19:30 часа.

- Реклама -

Ангелов обясни, че на концерта ще участват също Дует Ритон, съпругата на Ангелов, а също и много други известни негови колеги.

„Моята съпруга обикновено ми казва, че съм имал късмета да срещна правилните хора“, посочи още гостът.

В рамките на предаването бяха излъчени и част от най-емблематичните песни на Ангелов, сред които „Ключ от чужда стая“, „Свят на въображение“, „Бащино огнище“ и други, които почитателите му ще могат да чуят и по време на предстоящия концерт.

Преди излизането на софийска сцена Илия Ангелов ще зарадва пазарджишката публика с концерт в зала „Васил Левски“ на 24-и октомври отново от 19:30 часа.