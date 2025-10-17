НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Политика

          Инж. Георги Мъндев: Имаме съществен принос в създаването на Израел

          „Имаме съществен принос в създаването на Израел. И нашият народ, както и израелският са дълбоко изстрадали през годините.“

          Това каза историкът инженер Георги Мъндев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Мъндев президентът Тръмп е направил много в поска на сключването на примирие между Хамас и Израел.

          „Аз имам много приятели, както евреи, така и палестинци, но истината е, че палестинците не успяха да създадат своя държава“, посочи още гостът.

          Според госта нападението на „Хамас“ и убийството над 1500 евреи не е нормално, тъй като всички имаме право да живеем в мир.

          Инженер Мъндев коментира и темата със съвременните будители в България. Той посочи, че и днес има такива, но те заемат отговорни позиции, тъй като се ценят други – слабохарактерни и послушни.

          - Реклама -

