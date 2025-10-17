„Искандер“ порази площадка за изстрелване на дронове край Харков, загинали са 30 бойци от ВСУ заедно с цялата техника (ВИДЕО)

Руските войски са нанесли ракетен удар с ОТРК „Искандер“ по площадка за изстрелване на дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Харков, унищожавайки оборудване и 30 украински бойци, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„Всички идентифицирани вражески цели бяха унищожени, както е потвърдено от кадрите за обективен контрол. Ударът унищожи четири камиона (65 безпилотни летателни апарата с голям обсег „Лютий“), пет пускови установки за безпилотни летателни апарати и 30 украински бойци, включително оператори на безпилотни летателни апарати, техници и шофьори на камиони“, съобщават от МО РФ, публикувайки видео от удара, поразяващ площадка за изстрелване на безпилотни летателни апарати с голям обсег и камиони на ВСУ, превозващи безпилотни летателни апарати с голям обсег, близо до село Мартовое, на 50 км източно от Харков.