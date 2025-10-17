НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          „Искандер“ порази площадка за изстрелване на дронове край Харков, загинали са 30 бойци от ВСУ заедно с цялата техника (ВИДЕО)

          Руските войски са нанесли ракетен удар с ОТРК „Искандер“ по площадка за изстрелване на дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Харков, унищожавайки оборудване и 30 украински бойци, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          „Всички идентифицирани вражески цели бяха унищожени, както е потвърдено от кадрите за обективен контрол. Ударът унищожи четири камиона (65 безпилотни летателни апарата с голям обсег „Лютий“), пет пускови установки за безпилотни летателни апарати и 30 украински бойци, включително оператори на безпилотни летателни апарати, техници и шофьори на камиони“, съобщават от МО РФ, публикувайки видео от удара, поразяващ площадка за изстрелване на безпилотни летателни апарати с голям обсег и камиони на ВСУ, превозващи безпилотни летателни апарати с голям обсег, близо до село Мартовое, на 50 км източно от Харков.

          18 КОМЕНТАРА

          1. Украинците така ще бъдат наказвани, че забравят и майчиното си мляко и никога повече няма да предават съседите си.

          4. Как ги разбраха ,кой какво работи на площадката…. Сигурно са се допитвали до Човешки ресурси на украинците!

          5. РАЗКОШНА НОВИНА🤗
            ЧУДЕСНО Е🤗
            СЛАВА НА ЧЕРВЕНАТА ОСВОБОДИТЕЛНА АРМИЯ🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤗
            КАТО В ПРИКАЗКА БАНДЕРОСИТЕ ЯКО ПЪЛНЯТ ГРОБОВЕТЕ👊👊👊
            ОЩЕ ИСКАМЕ🤗,А ДАНО🤗,НЕКА ШЕ🤗

            • Gospod Bog Жалкото е, че в повечето случаи не са те, а доброволците насила взети в армията. Бандеросите са в тила, зад гърба им, за да разстрелват отстъпващите и бягащите!

          6. Жалко за. . излишно загиналите , ще тежат на зелената сметка 👆❗Колко години и кооолко пъти се каза – спрете сега👆 , знаете ,че сте нарушили и спогодби и договори 😎спрете за да не ,,гинат хора „и да зап!азите територия……..😎обаче ,не …,,запада “ му маже ските на Придурката и го пуща по пързалката 😎❗..до последния ….😎Каза се – че всякакви ,,техники “ ще се изп!аряват 👆❗ ….как пък не чуха или все още им ,,им е слаба ракия “ квото им се казва..⁉️..

