Ивелин Михайлов: Всички, които искат смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян, са част от ОПГ

Това каза председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Михайлов коментира и ролята на президента Румен Радев. По думите на госта Радев е основна държавна опозиционна структура.
Според председателя на ПГ на „Величие“ тези, които искат смяната на настоящия председател на Народното събрание Наталия Киселова с Рая Назарян, каквито са слуховете, са част от организирана престъпна група.
