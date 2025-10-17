Ивелин Михайлов: Всички, които искат смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян, са част от ОПГ

„Нашите депутати са се подвели, след което се извиниха. Нашите депутати се извиниха на гражданите, защото дори за миг са ги накарали да се почувстват излъгани с регистрирането си в зала вчера.“

Това каза председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

„Ако ИТН и БСП признаят, че управляват с Пеевски, това е смърт за тях“, заяви още гостът. - Реклама -

Михайлов коментира и ролята на президента Румен Радев. По думите на госта Радев е основна държавна опозиционна структура.

„Предлагам Кръгла маса, на която да се срещне цялата опозиция, и да решим как да свалим това управление. Ние постоянно искаме падане на правителството“, каза още гостът.

Според председателя на ПГ на „Величие“ тези, които искат смяната на настоящия председател на Народното събрание Наталия Киселова с Рая Назарян, каквито са слуховете, са част от организирана престъпна група.