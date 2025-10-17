Израел и Хамас на ръба на нов сблъсък: спорът за заложниците застрашава примирието (ВИДЕО)

Израел и Хамас отново си разменят взаимни обвинения за нарушаване на примирието, на фона на забавеното връщане на телата на загиналите заложници и напрежението около бъдещето на Газа.

В четвъртък Израел обяви, че подготвя повторното отваряне на контролно-пропускателния пункт „Рафах“, разположен на границата между Газа и Египет. Мярката ще позволи свободно преминаване на палестинци, но властите все още не са посочили конкретна дата за отварянето.

Спорът около връщането на телата на заложниците, държани от Хамас, застрашава крехкото примирие, както и други ключови елементи от мирния план – сред тях разоръжаването на бойците и уточняването на бъдещото управление на ивицата Газа.

От Вашингтон, текущият президент на Америка Доналд Тръмп предупреди, че ако радикалната групировка не изпълни ангажиментите си, може да се наложи допълнителна намеса с подкрепата на САЩ.