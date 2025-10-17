НА ЖИВО
          Израел и Хамас на ръба на нов сблъсък: спорът за заложниците застрашава примирието (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Израел и Хамас отново си разменят взаимни обвинения за нарушаване на примирието, на фона на забавеното връщане на телата на загиналите заложници и напрежението около бъдещето на Газа.

          В четвъртък Израел обяви, че подготвя повторното отваряне на контролно-пропускателния пункт „Рафах“, разположен на границата между Газа и Египет. Мярката ще позволи свободно преминаване на палестинци, но властите все още не са посочили конкретна дата за отварянето.

          Армията на Израел прие първите седем заложници в Газа

          Спорът около връщането на телата на заложниците, държани от Хамас, застрашава крехкото примирие, както и други ключови елементи от мирния план – сред тях разоръжаването на бойците и уточняването на бъдещото управление на ивицата Газа.

          От Вашингтон, текущият президент на Америка Доналд Тръмп предупреди, че ако радикалната групировка не изпълни ангажиментите си, може да се наложи допълнителна намеса с подкрепата на САЩ.

