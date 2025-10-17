НА ЖИВО
          - Реклама -
          Израел върна багажа на Грета Тунберг с цветисто послание

          Багажа на Грета Тунберг
          Багажа на Грета Тунберг
          Израел върна багажа на Грета Тунберг, която бе арестувана за няколко дни в еврейската държава след опита и да проникне в Ивицата Газа в помощ на ХАМАС.

          Върху куфара се е появил надпис „Грета к*рва“, а освен това са изрисувани звезди на Давид и други символи.

          Върху куфара се е появил надпис „Грета к*рва“, а освен това са изрисувани звезди на Давид и други символи.

          15 КОМЕНТАРА

          1. Тази Грета тумберг мумберг е умствено изостанала със синдром на Даун бавно развиващата се. Не знам кой е бута но знам че от болестта и се отварят широко краката и всички които докопа ги поема в миг!

          2. Тази Грета тумберг мумберг е умствено изостанала със синдром на Даун бавно развиващата се. Не знам кой е бута но знам че от болестта и се отварят широко краката и всички които докопа ги поема в миг!

          3. На юдеите такива номера не им минават,за тях е без значение дали им се натресва една знаменитост,която беше лице на зелената маниакалност.Но без подкрепа свише тя е персона нон грата,само диб стейт издига такива звезди или като им станат ненужни ги низвергва в преизподнята.

          4. Митко,Митко…Хамас е създадена от Израел.Целта е да служи за повод,да прави интервенции за да може ционистката сган да воюва срещу държавите в Персийския залив.В Палестина е открито едно от най голямото находище на нефт,което има капацитет поне за 50г.Това е истината за убитите 65000 души от които 25000 деца.Всичко друго е филм за пред света-размяна на пленници,връщане на убити и т.н.Можеш ли да кажеш,как са се съхранявали труповете на убитите израелци две години? Там,където камък върху камък няма.Пий си ментовката в хоремага и не пиши глупости.И за последно-Израел е офиса на САЩ в Персийския залив.Без САЩ,те ще изчезнат от там.

            • Sunay Mehmed Що Един мюсулманин от България не зае Българска позиция по темата?Но претендирате че сте с бълг.гражданство,имате претенции и все с привилегии..Стари ,османски номера.

              • Sunay Mehmed Ти за мен не се тревожи.Дано никога не се наложи да бъдеш полусляп.Ама толкова си можете, разбрали-недоразбрали+мозъчна операция.😂Я пробвай в Тюркието,какви ги дирите на Запад?

              • Павлина Панайотова ,аз отивам където си искам….по 2.5 лева ли ти плащат за пост в фейса?Изкара за едно кафе днес.Браво!Нито си Павлина,нито Панайотова…знаем ги тез номера!

          7. Израелците ако знаят колко много хора по света ги споменават с най цветущите послания към родата им!

            • Dimas Wolf Вие пък ако знаете колко Ни вълнува. Направо се трогнахме дълбоко и решихме да не Ви обръщаме внимание

          9. Тая мома по-добре да си стои у Швеция!Браво на Израел палестинците си заслужават съдбата,те започваха първи на 7 октомври 2023 г.

          10. Бхахахахахахах! Колкото и да не харесвам изсраелците, трябва да призная, че това е добро попадение! Ааахахахахаха!

