Израел върна багажа на Грета Тунберг с цветисто послание

Израел върна багажа на Грета Тунберг, която бе арестувана за няколко дни в еврейската държава след опита и да проникне в Ивицата Газа в помощ на ХАМАС.
Върху куфара се е появил надпис „Грета к*рва“, а освен това са изрисувани звезди на Давид и други символи.
Тази Грета тумберг мумберг е умствено изостанала със синдром на Даун бавно развиващата се. Не знам кой е бута но знам че от болестта и се отварят широко краката и всички които докопа ги поема в миг!
Тази Грета тумберг мумберг е умствено изостанала със синдром на Даун бавно развиващата се. Не знам кой е бута но знам че от болестта и се отварят широко краката и всички които докопа ги поема в миг!
На юдеите такива номера не им минават,за тях е без значение дали им се натресва една знаменитост,която беше лице на зелената маниакалност.Но без подкрепа свише тя е персона нон грата,само диб стейт издига такива звезди или като им станат ненужни ги низвергва в преизподнята.
Митко,Митко…Хамас е създадена от Израел.Целта е да служи за повод,да прави интервенции за да може ционистката сган да воюва срещу държавите в Персийския залив.В Палестина е открито едно от най голямото находище на нефт,което има капацитет поне за 50г.Това е истината за убитите 65000 души от които 25000 деца.Всичко друго е филм за пред света-размяна на пленници,връщане на убити и т.н.Можеш ли да кажеш,как са се съхранявали труповете на убитите израелци две години? Там,където камък върху камък няма.Пий си ментовката в хоремага и не пиши глупости.И за последно-Израел е офиса на САЩ в Персийския залив.Без САЩ,те ще изчезнат от там.
Израел е фашистка държава!
Sunay Mehmed Що Един мюсулманин от България не зае Българска позиция по темата?Но претендирате че сте с бълг.гражданство,имате претенции и все с привилегии..Стари ,османски номера.
Павлина Панайотова ,научете правописа ,граматиката на българския….и пробвайте пак!
Sunay Mehmed Ти за мен не се тревожи.Дано никога не се наложи да бъдеш полусляп.Ама толкова си можете, разбрали-недоразбрали+мозъчна операция.😂Я пробвай в Тюркието,какви ги дирите на Запад?
Павлина Панайотова ,аз отивам където си искам….по 2.5 лева ли ти плащат за пост в фейса?Изкара за едно кафе днес.Браво!Нито си Павлина,нито Панайотова…знаем ги тез номера!
Браво на Израел. С комунистите и либерасти-само така!
Израелците ако знаят колко много хора по света ги споменават с най цветущите послания към родата им!
Dimas Wolf Вие пък ако знаете колко Ни вълнува. Направо се трогнахме дълбоко и решихме да не Ви обръщаме внимание
Правилно, девойката има проблеми с мозъка, но е платена от някой
Тая мома по-добре да си стои у Швеция!Браво на Израел палестинците си заслужават съдбата,те започваха първи на 7 октомври 2023 г.
Бхахахахахахах! Колкото и да не харесвам изсраелците, трябва да призная, че това е добро попадение! Ааахахахахаха!