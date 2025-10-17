Израел върна багажа на Грета Тунберг с цветисто послание

Израел върна багажа на Грета Тунберг, която бе арестувана за няколко дни в еврейската държава след опита и да проникне в Ивицата Газа в помощ на ХАМАС.

Върху куфара се е появил надпис „Грета к*рва“, а освен това са изрисувани звезди на Давид и други символи.