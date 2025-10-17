НА ЖИВО
          Карлос Алкарас и Яник Синер оформиха очаквания финал в битката на „Шестимата крале“

          Двамата тенисисти отстраниха съответно Тейлър Фриц и Новак Джокович

          Снимка: БГНЕС
          Легендата Новак Джокович не успя да се противопостави на световния №2 в тениса – Яник Синер. Италианецът победи с 6:4, 6:2 за около час игра на полуфинала на демонстративния турнир „Шестимата крале“ в Рияд. 

          Младият талант направи един пробив, за да затвори първата част с 6:4. Синер взе още първото подаване от втория сет и след затвърждаване за 2:0 се стигна до втори пробив в частта при 5:1.

          От своя страна ветовният номер 1 в тениса Карлос Алкарас от Испания си гарантира място на финала на демонстративния тенис турнир „Шестимата крале“ в Рияд, като се наложи над американеца Тейлър Фриц с 6:4, 6:2 за час и десет минути.

          Испанецът направи 24 печеливши удара срещу само 11 за Фриц, както и два пъти по-малко непредизвикани грешки – 7 на 14. Освен това Карлос записа и 6 аса срещу 3 за американския му съперник. 

          Така за втора поредна година Синер и Алкарас ще играят за титлата на надпреварата в Саудитска Арабия. Миналият път иаталианецът загуби първия сет след тайбрек, но направи пълен обрат, печелейки следващите две части с по 6:3 и спечели титлата.

