Катастрофа край село Боринци, Сливенско

28-годишен мотоциклетист е загинал при пътен инцидент на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Катастрофата е станала на 16 октомври, около 17:53 часа. Според първоначалната информация водачът е загубил контрол над мотоциклета и се е ударил в крайпътен стълб.

Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта на мъжа.

От полицията уточняват, че мотоциклетът е бил без регистрационни номера. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за инцидента се изясняват