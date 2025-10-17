НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Катастрофа край село Боринци, Сливенско

          Снимка: БГНЕС архив
          Пламена Ганева
          28-годишен мотоциклетист е загинал при пътен инцидент на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

          Катастрофата е станала на 16 октомври, около 17:53 часа. Според първоначалната информация водачът е загубил контрол над мотоциклета и се е ударил в крайпътен стълб.

          Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта на мъжа.

          От полицията уточняват, че мотоциклетът е бил без регистрационни номера. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за инцидента се изясняват

