      неделя, 19.10.25
          Класически Локомотив Пловдив отказа Ботев Враца още през първото полувреме

          Срещата завърши при резултат 3:0

          Снимка: www.facebook.com/lokomotivplovdiv
          Локомотив (Пловдив) постигна убедителна победа с 3:0 над Ботев (Враца) в мач от 12-ия кръг на efbet Лига. По този начин хората на Душан Косич затвърдиха прекрасното си представяне от началото на кампанията и отново дадоха заявка, че ще играят сериозна роля в разпределянето на призовите места.

          Иначе по време на самия мач Хуан Переа се разписа на два пъти в началото (2′, 17′), а Жулиен Лами (19′) оформи класическия резултат. „Черно-белите“ решиха всичко още в първите 20 минути на двубоя, който предложи интересни ситуации и пред двете врати. С успеха си Локомотив се изкачи в Топ 3 на класирането, въпреки че не всички мачове от кръга са изиграни.

          Срещата в Пловдив започна с минута мълчание в памет на легендарния футболист Иван Зафиров и верния привърженик на клуба Иван Пасков, които си отидоха от този свят преди дни.

          След успеха „смърфовете“ събраха 23 точки и временно са на трето място. От своя страна врачани заемат шестата позиция с 14 пункта.

