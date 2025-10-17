Костадинов: Най-доброто за България е да отидем на избори

„Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин, не може държавата да се управлява с волята на четирима-петима купени „независими“ народни представители. Най-доброто решение за България е да отидем на избори.“ Това заяви пред медиите в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от NOVA.
Коментарът му дойде след поредния провален кворум в Народното събрание, който за трети пореден ден блокира работата на парламента.
Костадинов остро критикува ГЕРБ и ДПС, които според него са в „смъртоносна политическа прегръдка“, и подчерта, че управлението им не може да продължи дълго.
По думите му ГЕРБ трудно приема ролята на „втора цигулка“ в управлението.
Костадинов коментира и срещите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с местните структури на партията:
Лидерът на „Възраждане“ очерта и два възможни хода пред Борисов – или да отиде на избори, за да запази част от партията си, или да потъне напълно в зависимост от ДПС.
Костадинов завърши, че единственото изходно решение за страната е провеждането на нови избори, които да дадат шанс на истинска промяна в управлението и възстановяване на доверието на гражданите.
Ти ли ще платиш избори бе негодник…..
Ще ли ти се
Petq Spiridonova А как е сега? Има стабилно правителство, нали? Предполагам, че събирането на капачки е преустановено.
Все едно ще е.Само.пари на вятъра.
Да ама няма сори.
Bravo
В България няма избори, има фарс,пародия .
Къде си Бе МАРЕШКИ .
Stoil Stoilov
По-голяма простотия не бях чел!
Този като чуе за избори изпада в делириум……
Защо ще вземеш 50 процента ли лъжец долен
Най-лошото ще е това
На никой не помагам . Вместо да се дават излишни пари за избори , пък ние да събираме капачки . Събираме помощи за болни дечица и не само , така че има къде да се пренасочат парите .
На България , или за теб?
Време е за нещо специално!
И кво точно ще стане като отидем на избори пак от същото , пак говна като всички 240 сегашни пълни кретени ще бъдат! Заслужавате народа да ви линчува всички до един
Ми отивай де, какво чакаме
Избори и Възраждане ПЪРВИ!
Това е спасението!
Пак ли има ,пари за изпиране,та избори!
Тони Шомова Явно само ти не си разбрала, че на избори пари не се перат. Перат се после. Когато герб, ппдб, бсп, итн, дпс, величие иле меч влязат във властта.
Велико народно събрание ! 70 депутата са достатъчни.
ако ги плати – отиваме 😆
Каза свинята!
Костадинов , ще платиш ли от джоба си разходите за нови избори ?
На кого пък му е толкоз смешно?
Тоя,изперкалия нарцис пак ще ни говори,че ще управлява и пак ще разчита Герб да му уреди процентите!
Пий си хапчетата редовно.От такива като теб стигнахме дъното уйно!
Daniela Hristova хубаво е да си вдигнеш гащите и да станеш от леглото, че нещо ти липсва оросяването.
Тапанар 5 години само за избори говориш, говнари смотани. Правете нещо бе , закони закончета , в главата ви е избори , смотаняци. Иначе заплатите си ги взимате, 20000 х . Лева
Бойко Даракчиев ами за да направи нещо, трябва да управлява. Как да стане това, след като всички вие не искате той да управлява, а след това го плюете, че нищо не прави?
Няма да допуснат избори
Глупаци Борисов прави Нов парламент тои премиер
Да зада се копуват яко гласове и парите на народа да харчите че, вйе не знаете вече, кой да краде повече никой, не работи за народа само гледате власт да има 🫵🫵🫵🫵🫵
Гени Ковачки Алоо неграмотни,не се излагайте!
глупости
За раята няма значение кой я дои и стриже. Тя е рая тип,стадо .
Седи във Бундестагът… 🎻
На това нагло кремълско мекере защо изобщо му давате ефир и медийно отразяване?
Петър Златев Най достойния политик Костадин Костадинов.Никой от евроатлантическата паплач не може да се сравнява на малкото му пръстче.
Този май не е разбрал, че шиши глътна и него.
Кирил Стоянов Шиши глътна ББ. А Шиши има слаб стомах за Възраждане.
Милен Николов , глътнал е и копейките. Просто копейките са по-тъпи от герберастите и още не са разбрали.
Кирил Стоянов аха. Явно ти знаеш най-добре кого е глътнал. Поне за гербаджиите е сигурно. За Възраждане – на този етап, само в мокрите ти сънища.
Милен Николов , отвори си очите и виж сам – копейката вряска в синхрон с шиши. Подгъзува му. А ти ако искаш – вярвай си.
И ти ще увяхнеш !
Ти няма да влезеш
Мария Мирева , не само че ще влезне, ами и ще управлява България!
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА С шефовете си Пеевски и Бойко ли ?
Мария Мирева
Той че ще влезе е ясно, две трибуквени партии няма да влязат…
Мария Мирева разбира се че няма. Нали има такива като теб, дето ще осигурят първото място на ББ и Шиши.
Мария Мирева , хилите се, ама това е, което предстои
Да лапнете още ли копейкин?
Georgi Petrov По тъп коментар не съм чела.Туу тууу или по скоро куу кууу.
Georgi Petrov УНГО БОЦЕН У ДУПАРЕН
Те разчитат на машинките как ги вкара президента така ще ги вкарат пак!!!
Elka Stoilovska ма ти си болна ма сестро, така и не разбра кой бара машинката!!!
Пак едни и същи мутри !
Смешник очакваш да си първи ама отзад напред нови избори ти ли ще платиш бе….
Кабинетът е пробит и отвсякъде течове! Няма спасение, ако остане!
