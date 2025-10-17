Костадинов: Най-доброто за България е да отидем на избори

„Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин, не може държавата да се управлява с волята на четирима-петима купени „независими“ народни представители. Най-доброто решение за България е да отидем на избори.“ Това заяви пред медиите в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от NOVA.

Коментарът му дойде след поредния провален кворум в Народното събрание, който за трети пореден ден блокира работата на парламента.

„Ние сме в политическа криза още от 2021 г. Дори аз самият понякога вече не помня колко пъти сме ходили на избори. Това, че в момента има привидна стабилност, не означава, че сме излезли от кризата. Напротив – това е само временен етап“, допълни лидерът на „Възраждане“.

Костадинов остро критикува ГЕРБ и ДПС, които според него са в „смъртоносна политическа прегръдка“, и подчерта, че управлението им не може да продължи дълго.

„Всички ясно виждаме, че ГЕРБ и ДПС – двете основни клиентелистки формации в центъра на българския политически живот – са се прегърнали в една смъртоносна хватка. Те не могат една без друга, но това няма как да продължи вечно“, посочи Костадинов.

По думите му ГЕРБ трудно приема ролята на „втора цигулка“ в управлението.

„ГЕРБ не може да се примири с ролята на втора цигулка, каквато очевидно в момента има. Структурите по места искат избори и отчаяно се опитват да се отърват от тежката сянка на Пеевски.“

Костадинов коментира и срещите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с местните структури на партията:

„Това го виждаме на терен – от отзивите при срещите с партийния актив, които Борисов, незнайно защо, нарича „срещи с хората“. А това са неговите партийни членове – и то, между другото, доста малко са останали.“

Лидерът на „Възраждане“ очерта и два възможни хода пред Борисов – или да отиде на избори, за да запази част от партията си, или да потъне напълно в зависимост от ДПС.

„Борисов има два избора – или да отиде на избори, за да спаси поне част от партията си, или да отиде на гости на Ахмед Доган и двамата да играят на сантасе.“

Костадинов завърши, че единственото изходно решение за страната е провеждането на нови избори, които да дадат шанс на истинска промяна в управлението и възстановяване на доверието на гражданите.