НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов: Най-доброто за България е да отидем на избори

          61
          140
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          „Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин, не може държавата да се управлява с волята на четирима-петима купени „независими“ народни представители. Най-доброто решение за България е да отидем на избори.“ Това заяви пред медиите в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от NOVA.

          - Реклама -

          Коментарът му дойде след поредния провален кворум в Народното събрание, който за трети пореден ден блокира работата на парламента.

          „Ние сме в политическа криза още от 2021 г. Дори аз самият понякога вече не помня колко пъти сме ходили на избори. Това, че в момента има привидна стабилност, не означава, че сме излезли от кризата. Напротив – това е само временен етап“,

          допълни лидерът на „Възраждане“.

          Костадинов остро критикува ГЕРБ и ДПС, които според него са в „смъртоносна политическа прегръдка“, и подчерта, че управлението им не може да продължи дълго.

          Костадинов: Правителството е пред разпад, Възраждане иска незабавна оставка и нови избори Костадинов: Правителството е пред разпад, Възраждане иска незабавна оставка и нови избори

          „Всички ясно виждаме, че ГЕРБ и ДПС – двете основни клиентелистки формации в центъра на българския политически живот – са се прегърнали в една смъртоносна хватка. Те не могат една без друга, но това няма как да продължи вечно“,

          посочи Костадинов.

          По думите му ГЕРБ трудно приема ролята на „втора цигулка“ в управлението.

          „ГЕРБ не може да се примири с ролята на втора цигулка, каквато очевидно в момента има. Структурите по места искат избори и отчаяно се опитват да се отърват от тежката сянка на Пеевски.“

          Костадинов коментира и срещите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с местните структури на партията:

          Костадинов: Не може мафиоти и наркобарони да определят ритъма на София Костадинов: Не може мафиоти и наркобарони да определят ритъма на София

          „Това го виждаме на терен – от отзивите при срещите с партийния актив, които Борисов, незнайно защо, нарича „срещи с хората“. А това са неговите партийни членове – и то, между другото, доста малко са останали.“

          Лидерът на „Възраждане“ очерта и два възможни хода пред Борисов – или да отиде на избори, за да запази част от партията си, или да потъне напълно в зависимост от ДПС.

          „Борисов има два избора – или да отиде на избори, за да спаси поне част от партията си, или да отиде на гости на Ахмед Доган и двамата да играят на сантасе.“

          Костадинов завърши, че единственото изходно решение за страната е провеждането на нови избори, които да дадат шанс на истинска промяна в управлението и възстановяване на доверието на гражданите.

          „Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин, не може държавата да се управлява с волята на четирима-петима купени „независими“ народни представители. Най-доброто решение за България е да отидем на избори.“ Това заяви пред медиите в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от NOVA.

          - Реклама -

          Коментарът му дойде след поредния провален кворум в Народното събрание, който за трети пореден ден блокира работата на парламента.

          „Ние сме в политическа криза още от 2021 г. Дори аз самият понякога вече не помня колко пъти сме ходили на избори. Това, че в момента има привидна стабилност, не означава, че сме излезли от кризата. Напротив – това е само временен етап“,

          допълни лидерът на „Възраждане“.

          Костадинов остро критикува ГЕРБ и ДПС, които според него са в „смъртоносна политическа прегръдка“, и подчерта, че управлението им не може да продължи дълго.

          Костадинов: Правителството е пред разпад, Възраждане иска незабавна оставка и нови избори Костадинов: Правителството е пред разпад, Възраждане иска незабавна оставка и нови избори

          „Всички ясно виждаме, че ГЕРБ и ДПС – двете основни клиентелистки формации в центъра на българския политически живот – са се прегърнали в една смъртоносна хватка. Те не могат една без друга, но това няма как да продължи вечно“,

          посочи Костадинов.

          По думите му ГЕРБ трудно приема ролята на „втора цигулка“ в управлението.

          „ГЕРБ не може да се примири с ролята на втора цигулка, каквато очевидно в момента има. Структурите по места искат избори и отчаяно се опитват да се отърват от тежката сянка на Пеевски.“

          Костадинов коментира и срещите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с местните структури на партията:

          Костадинов: Не може мафиоти и наркобарони да определят ритъма на София Костадинов: Не може мафиоти и наркобарони да определят ритъма на София

          „Това го виждаме на терен – от отзивите при срещите с партийния актив, които Борисов, незнайно защо, нарича „срещи с хората“. А това са неговите партийни членове – и то, между другото, доста малко са останали.“

          Лидерът на „Възраждане“ очерта и два възможни хода пред Борисов – или да отиде на избори, за да запази част от партията си, или да потъне напълно в зависимост от ДПС.

          „Борисов има два избора – или да отиде на избори, за да спаси поне част от партията си, или да отиде на гости на Ахмед Доган и двамата да играят на сантасе.“

          Костадинов завърши, че единственото изходно решение за страната е провеждането на нови избори, които да дадат шанс на истинска промяна в управлението и възстановяване на доверието на гражданите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бойко Борисов в Габрово: Когато ГЕРБ управлява, се строи – стадиони, зали, инфраструктура

          Красимир Попов -
          „Всички от една страна казват – ‘да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим....
          Инциденти

          Пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил в София

          Красимир Попов -
          Автомобил блъсна и уби пешеходец в София. Инцидентът е станал на бул. „Тодор Каблешков“ в столицата. Според информация на Нова телевизия, шофьорът е избягал от...
          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...

          61 КОМЕНТАРА

          3. Petq Spiridonova А как е сега? Има стабилно правителство, нали? Предполагам, че събирането на капачки е преустановено.

          13. На никой не помагам . Вместо да се дават излишни пари за избори , пък ние да събираме капачки . Събираме помощи за болни дечица и не само , така че има къде да се пренасочат парите .

          16. И кво точно ще стане като отидем на избори пак от същото , пак говна като всички 240 сегашни пълни кретени ще бъдат! Заслужавате народа да ви линчува всички до един

            • Тони Шомова Явно само ти не си разбрала, че на избори пари не се перат. Перат се после. Когато герб, ппдб, бсп, итн, дпс, величие иле меч влязат във властта.

          25. Тоя,изперкалия нарцис пак ще ни говори,че ще управлява и пак ще разчита Герб да му уреди процентите!

          26. Тапанар 5 години само за избори говориш, говнари смотани. Правете нещо бе , закони закончета , в главата ви е избори , смотаняци. Иначе заплатите си ги взимате, 20000 х . Лева

            • Бойко Даракчиев ами за да направи нещо, трябва да управлява. Как да стане това, след като всички вие не искате той да управлява, а след това го плюете, че нищо не прави?

          29. Да зада се копуват яко гласове и парите на народа да харчите че, вйе не знаете вече, кой да краде повече никой, не работи за народа само гледате власт да има 🫵🫵🫵🫵🫵

            • Петър Златев Най достойния политик Костадин Костадинов.Никой от евроатлантическата паплач не може да се сравнява на малкото му пръстче.

              • Милен Николов , глътнал е и копейките. Просто копейките са по-тъпи от герберастите и още не са разбрали.

              • Кирил Стоянов аха. Явно ти знаеш най-добре кого е глътнал. Поне за гербаджиите е сигурно. За Възраждане – на този етап, само в мокрите ти сънища.

              • Милен Николов , отвори си очите и виж сам – копейката вряска в синхрон с шиши. Подгъзува му. А ти ако искаш – вярвай си.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg