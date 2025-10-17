НА ЖИВО
      неделя, 19.10.25
          Спорт

          Кристиано Роналдо отново на върха при богатите

          Ламин Ямал влезе в топ 10 на най-скъпоплатените играчи в света за 2025 година

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Крилото на Барселона Ламин Ямал проби още на 18 години в Топ 10 на най-скъпоплатените футболисти в света за 2025, според авторитетното списание „Форбс“. Класацията продължава да се води от португалската звезда Кристиано Роналдо, който печели по 280 милиона долара на сезон, след като поднови договора си със саудитския Ал-Насър за още две години. Той стана първият футболист със статут на милиардер.

          Неговият дългогодишен съперник Лионел Меси е на второ място в класирането, но в повече от два пъти по-малки доходи – 130 милиона долара.

          Френският нападател Карим Бензена е на трета позиция в подреждането със 104 милиона долара.

          В класацията следват актуалните в Европа нападатели Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. 

          Десетте най-добре платени футболисти за 2025 на „Форбс“:

          1. Кристиано Роналдо (Ал Насър) – 280 милиона долара
          2. Лионел Меси (Интер Маями) – 130 милиона долара
          3. Карим Бензма (Ал-Итихад) – 104 милиона долара
          4. Килиан Мбапе (Реал Мадрид) – 95 милиона долара
          5. Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) – 80 милиона долара
          6. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) – 60 милиона долара
          7. Мохамед Салах (Ливърпул) – 55 милиона долара
          8. Садио Мане (Ал-Насър) – 54 милиона долара
          9. Джуд Белингам (Реал Мадрид) – 44 милиона долара
          10. Ламин Ямал (Барселона) – 43 милиона долара

