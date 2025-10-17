Магичен обрат в Белград донесе победа за Везенков и Олимпиакос

Българската суперзвезда в европейския баскетбол – Александър Везенков, се превърна в герой за Олимпиакос при драматичния успех с 95:94 над Макаби Тел Авив. Срещата на неутрален терен беше част от петия кръг на Евролигата.

Сънародникът ни взе нещата в свои ръце в последната минута на срещата. При оставащи 42.2 секунди до края на сблъсъка израелският тим водеше с 94:90, а Везенков беше фаулиран при опит за стрелба от далечно разстояние. Той вкара и трите наказателни удара, с което доближи гръцкия гранд само на точка от съперника. Иначе 3 минути преди финалната сирена пасивът на символичните гости бе 11 пункта

При оставащи 17 секунди Везенков даде аванс от точка на Олимпиакос, а резултатът остана непроменен до края – 95:94.

Българинът завърши срещата с дабъл-дабъл – 23 точки и 10 борби, към които добави и 2 асистенции, за да достигне коефициент на полезно действие 31. С 23 точки се отчете и Никола Милутинов, а 18 наниза Тайлър Дорси.