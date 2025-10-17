Матей Казийски напуска Локомотив скоропостижно и отива в Турция

Матей Казийски ще напусне Локомотив Авиа след мачовете от турнира за Суперкупата, който ще се проведе в столичната зала „Левски София“ този уикенд. Това потвърди треньорът вицешампионите Найден Найденов.

Казийски ще се присъедини към турския гранд Халкбанк (Анкара) от следващата седмица. От края на миналия сезон там треньор е Радостин Стойчев.

„Имаше вероятност той да остане и по-дълго при нас, но така се стекоха нещата. Не съжаляваме, защото дори и краткото му присъствие събуди много голям интерес у волейболната общественост, като се прибави и представянето на Световното първенство, което беше уникално. Има вариант за връщане на Казийски през пролетта. Той каза, че ако се върне в България, ще дойде в Локомотив. Ако иска, винаги е добре дошъл. Защото той се чувства добре тук, самата атмосфера беше отлична и каза, че се чувства на мястото си. Той се отнасяше по най-добрия и приятелски начин към играчи, за да не се чувстват те потиснати от него. Помагаше им всяка една минута, което му прави чест“, каза Найденов.

„Имаме си резервен вариант за посрещач, купихме Кристиян Алексов, имаме и едно-две млади момчета. Имаме заместници на Казийски“ – уточни той.

„Мисля, че нашият отбор направи нормално подготовка, доволен съм и от последната контрола. Всеки отбори си има и хубави неща, и слабости, всеки ще се бори да спечели. Надявам се ние да покажем максимума от това, което правихме на тренировъчния процес, за да се развият нещата по най-добрия начин. Залагаме на всеки един елемент и най-важното – на това, с което миналата година стигнахме до финал – на колектива и отборната игра. Идеята е да надградим и да вървим напред. Това е да зелия град Пловдив, който е ентусиазиран. Не е лесно, но това е системата, която сме измислили“ – завърши треньорът на Локомотив Авиа.