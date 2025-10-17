Млад мотоциклетист загина при катастрофа край сливенското село Боринци

28-годишен мъж загина при тежка катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 16 октомври в 17:53 ч.

По първоначални данни мотоциклетистът е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътен стълб. Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта му.

Мотоциклетът е бил без регистрационни номера, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.