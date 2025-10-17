НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Млад мотоциклетист загина при катастрофа край сливенското село Боринци

          8
          116
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          28-годишен мъж загина при тежка катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 16 октомври в 17:53 ч.

          - Реклама -
          Загиналият моторист в Несебър е известен български бизнесмен Загиналият моторист в Несебър е известен български бизнесмен

          По първоначални данни мотоциклетистът е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътен стълб. Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта му.

          Мотоциклетът е бил без регистрационни номера, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

          28-годишен мъж загина при тежка катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 16 октомври в 17:53 ч.

          - Реклама -
          Загиналият моторист в Несебър е известен български бизнесмен Загиналият моторист в Несебър е известен български бизнесмен

          По първоначални данни мотоциклетистът е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътен стълб. Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта му.

          Мотоциклетът е бил без регистрационни номера, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бойко Борисов в Габрово: Когато ГЕРБ управлява, се строи – стадиони, зали, инфраструктура

          Красимир Попов -
          „Всички от една страна казват – ‘да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим....
          Инциденти

          Пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил в София

          Красимир Попов -
          Автомобил блъсна и уби пешеходец в София. Инцидентът е станал на бул. „Тодор Каблешков“ в столицата. Според информация на Нова телевизия, шофьорът е избягал от...
          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...

          8 КОМЕНТАРА

          1. Valko Dimitrov В такъв случай , най- добре е човек да замълчи или да изкаже съболезнования! Има кой да съди, но не сме ние!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions