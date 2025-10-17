Млад мотоциклетист загина при катастрофа край сливенското село Боринци

28-годишен мъж загина при тежка катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 16 октомври в 17:53 ч.
По първоначални данни мотоциклетистът е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътен стълб. Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта му.
Мотоциклетът е бил без регистрационни номера, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.
Valko Dimitrov В такъв случай , най- добре е човек да замълчи или да изкаже съболезнования! Има кой да съди, но не сме ние!
V Power White правилно,но от толкова мълчане за това,за второ за трето сме на това положение.Не може да се мълчи само и да се гледа.
Valko Dimitrov Не познавш човека, не знаеш какъв товар носи! Всичко е възможно.
V Power White не го познавам,но и той не познава закони физични и общественни.
Valko Dimitrov Пак казвам, не си му бил в главата та да знаеш какво знае или не знае! На практика го съдиш.
V Power White не съм,но явно е била празна.
Сьболезнования!
