На сметище в Полша откриха стотици секретни военни документи, обвиниха Русия

Стотици страници военни документи с гриф „само за служебно ползване“ бяха открити на сметище в Полша, съобщи порталът Onet.

Съобщава се, че документите включват карти на военни складове, бойни инструкции, информация за съхранението на взривни вещества и планове за евакуацията им в случай на война, както и лични данни на персонала и други. Предоставилите ги на портала твърдят, че документите са се намирали на сметище близо до склад за взривни вещества. Според изданието документите съдържат „изчерпателна информация по множество въпроси“. Командването на поделението, към което са принадлежали документите, обаче не е знаело за тяхното изчезване. Според Ярослав Громаджински, бивш командир на Силите за бързо реагиране на ЕС, този инцидент подчертава състоянието на полската армия.

Междувременно министърът на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш вече обяви, че „военната полиция провежда разследване“. Той добави, че претърсването на поделението все още не е разкрило липсващи документи. Министърът заяви също, че трябва да се вземе предвид възможността това да е „провокация от страна на Русия“.