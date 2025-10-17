На сметище в Полша откриха стотици секретни военни документи, обвиниха Русия

Стотици страници военни документи с гриф „само за служебно ползване“ бяха открити на сметище в Полша, съобщи порталът Onet.
- Реклама -
Съобщава се, че документите включват карти на военни складове, бойни инструкции, информация за съхранението на взривни вещества и планове за евакуацията им в случай на война, както и лични данни на персонала и други. Предоставилите ги на портала твърдят, че документите са се намирали на сметище близо до склад за взривни вещества. Според изданието документите съдържат „изчерпателна информация по множество въпроси“. Командването на поделението, към което са принадлежали документите, обаче не е знаело за тяхното изчезване. Според Ярослав Громаджински, бивш командир на Силите за бързо реагиране на ЕС, този инцидент подчертава състоянието на полската армия.
Междувременно министърът на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш вече обяви, че „военната полиция провежда разследване“. Той добави, че претърсването на поделението все още не е разкрило липсващи документи. Министърът заяви също, че трябва да се вземе предвид възможността това да е „провокация от страна на Русия“.
Стотици страници военни документи с гриф „само за служебно ползване“ бяха открити на сметище в Полша, съобщи порталът Onet.
- Реклама -
Съобщава се, че документите включват карти на военни складове, бойни инструкции, информация за съхранението на взривни вещества и планове за евакуацията им в случай на война, както и лични данни на персонала и други. Предоставилите ги на портала твърдят, че документите са се намирали на сметище близо до склад за взривни вещества. Според изданието документите съдържат „изчерпателна информация по множество въпроси“. Командването на поделението, към което са принадлежали документите, обаче не е знаело за тяхното изчезване. Според Ярослав Громаджински, бивш командир на Силите за бързо реагиране на ЕС, този инцидент подчертава състоянието на полската армия.
Междувременно министърът на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш вече обяви, че „военната полиция провежда разследване“. Той добави, че претърсването на поделението все още не е разкрило липсващи документи. Министърът заяви също, че трябва да се вземе предвид възможността това да е „провокация от страна на Русия“.
Полша има обща. граница с Русия при Калининград.
Тия поляци май много им харесва все да са от страната на булката!!!!!???
Много русски товарищи изпълзеха тук.
Що не си бегат в Родината – Северната кочина?
Дрисък , ти май не си много адекватен.
Тук изпълзеха твърде много руссски свол.чи.
Що те си бегат в Родината – Северната кочина?
Мааааррршшшшшшшш!
Травестита Александър
Е ,слаба им е ерекцията и знаят защо!!
кой ми сра в гащите
Баща ти – Путя
Натовски стандарт – „видими резултати“
Тая евро шизофрения придобива безгранични размери.
Те на това му се вика “ Кой ми с..ра в гащите“
„кой ми ср* в гащите* 🤣
Да,да руснаците и Путин! Да полски мърши, Путин е виновен!
Баси…..тия ги е страх вече и от сянката им….
Ама разбира се, и за лошото време е виновна Русия. И за който ти е срал в гащите пак Русия не е изключена като виновник 😁😁😁
Е**** кучета
Veselin Kastelov Горката руzzия!
Кой ми с.а в нас..раните идиотски полски гащи 🤣
Поляците ВЕЧЕ да си мислят и Знаят , че и децата дето ще се родят са от руснаци – щото Русия е Виновна!!!🤣🤣🤣
инструкции как да си сглобиш дрон от украински стиропор и полско тиксо? и после да кажеш че е руски
Путин лично ги изхвърлил! 😂😂😂
Винаги е виновенПутин
Полски Пиянки
Пустите му поляци!….
Ах този Путин-все той е виновен в главите на лудите
Zdravka Georgieva не бе дургарко комуняга баба ми е виновна егати чугунената кратуна
Валентин Вичев абе съединител бягай на прайда пеееL!
Аман от смешници
Да бе, кой ни с@а в гащите!
Руските шпиони изнесли секретни военни документи за да ги хвърлят на сметището!
Ех, що не съм психиатър да издам на създалите и разпространяващите тази версия по едно свидетелство за невменяемост!
Точно пък това е 200% руска работа…провокация за да се настроят хората,че поляците са немарливи откъм съхраняването на секретни военни документи🤣🤣🤣
Простотията полска няма почивен ден!🤣🤣🤣
You bring a fresh voice to a well-covered topic.
This was so insightful. I took notes while reading!