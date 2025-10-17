НА ЖИВО
          На сметище в Полша откриха стотици секретни военни документи, обвиниха Русия

          Полша
          Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Стотици страници военни документи с гриф „само за служебно ползване“ бяха открити на сметище в Полша, съобщи порталът Onet.

          Съобщава се, че документите включват карти на военни складове, бойни инструкции, информация за съхранението на взривни вещества и планове за евакуацията им в случай на война, както и лични данни на персонала и други. Предоставилите ги на портала твърдят, че документите са се намирали на сметище близо до склад за взривни вещества. Според изданието документите съдържат „изчерпателна информация по множество въпроси“. Командването на поделението, към което са принадлежали документите, обаче не е знаело за тяхното изчезване. Според Ярослав Громаджински, бивш командир на Силите за бързо реагиране на ЕС, този инцидент подчертава състоянието на полската армия.

          Междувременно министърът на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш вече обяви, че „военната полиция провежда разследване“. Той добави, че претърсването на поделението все още не е разкрило липсващи документи. Министърът заяви също, че трябва да се вземе предвид възможността това да е „провокация от страна на Русия“.

          35 КОМЕНТАРА

          4. Тук изпълзеха твърде много руссски свол.чи.
            Що те си бегат в Родината – Северната кочина?
            Мааааррршшшшшшшш!

          13. Ама разбира се, и за лошото време е виновна Русия. И за който ти е срал в гащите пак Русия не е изключена като виновник 😁😁😁

          15. Поляците ВЕЧЕ да си мислят и Знаят , че и децата дето ще се родят са от руснаци – щото Русия е Виновна!!!🤣🤣🤣

          16. инструкции как да си сглобиш дрон от украински стиропор и полско тиксо? и после да кажеш че е руски

          22. Да бе, кой ни с@а в гащите!
            Руските шпиони изнесли секретни военни документи за да ги хвърлят на сметището!
            Ех, що не съм психиатър да издам на създалите и разпространяващите тази версия по едно свидетелство за невменяемост!

          23. Точно пък това е 200% руска работа…провокация за да се настроят хората,че поляците са немарливи откъм съхраняването на секретни военни документи🤣🤣🤣

