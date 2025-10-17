Над 25 градуса в края на октомври: циганското лято идва след дъждовния период

След серия от есенни циклони над Средиземноморието, времето у нас се насочва към рязка промяна – от валежи и облаци към топъл и сух период с температури над 25 градуса. Според ранните прогнози, в последното десетдневие на октомври България ще се радва на т.нар. „циганско“ или „сиромашко“ лято.

Петъчният ден ще започне облачно и без особени изненади, но следобед се очакват валежи от дъжд, първо в западните райони и планините, а до вечерта – и в Централна България.

През нощта срещу събота и в ранните часове ще вали на места в планините и източната част на страната, като следобед по-интензивни извалявания ще има в Стара планина, Рило-Родопската област и по морето. С понижаването на температурите ще превали сняг по най-високите върхове, макар и за кратко.

В неделя облаците ще започнат да се разкъсват, но локални превалявания ще продължат в южните и североизточните райони.

Температурите до края на седмицата ще се задържат между 12 и 17 градуса, със студени утрини, но без слани – такива се очакват около 20–21 октомври.

Около средата на идната седмица ще има повече облаци, но малко валежи, а от 23 октомври започва сух период, белязан от сутрешни мъгли и топли следобеди с температури над 25 градуса.

„Първата половина на октомври беше изключително дъждовна за по-голямата част от страната,“ коментира климатологът Симеон Матев в ефира на „Здравей, България“.

„В района на Бургас падналите валежи достигнаха 780% от месечната норма – близо осем пъти повече от обичайното, а дори в София количеството се равнява на три месечни норми,“ уточни той.

Матев подчерта, че въпреки бедствените ситуации по Черноморието, тези валежи са били „изключително нужни и полезни“ за почвите.

Валежите обаче доведоха и до по-студено от нормалното време – на връх Мусала температурната аномалия е –3,3°C, а в София – около 2°C под нормата.

Сега обаче се очаква рязък обрат. След последните леки превалявания до неделя, от вторник (22 октомври) започва постепенно и трайно затопляне, което ще върне есенния комфорт и топлите следобеди.

Този топъл период, известен като „циганско лято“, вероятно ще продължи до около 28–29 октомври, когато нов студен фронт ще сложи край на краткото затопляне.