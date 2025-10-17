„Не е време за избори“ – Желязков зове за стабилност и диалог (ВИДЕО)

Министър-председателят Росен Желязков заяви, че в момента не е време за провеждане на избори, тъй като подобен вот би се състоял през февруари и няма да допринесе за стабилност и социален мир.

Желязков направи коментара си по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

„Провеждането на избори по никакъв начин няма да допринесе за изграждането на стабилен социален мир,“ подчерта премиерът.

Той отбеляза, че в Народното събрание липсват спокойствие и здрав разум, което според него се отразява негативно върху обществените настроения и социалния диалог.

Желязков определи изборите в Пазарджик като „лакмус“ за състоянието на коалицията, която по думите му има нужда от сериозен вътрешен разговор. Той допълни, че такъв диалог вече е започнал, като е провел среща с представители на БСП.