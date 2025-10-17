„Не е време за избори“ – Желязков зове за стабилност и диалог (ВИДЕО)

Министър-председателят Росен Желязков заяви, че в момента не е време за провеждане на избори, тъй като подобен вот би се състоял през февруари и няма да допринесе за стабилност и социален мир.
Желязков направи коментара си по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.
Той отбеляза, че в Народното събрание липсват спокойствие и здрав разум, което според него се отразява негативно върху обществените настроения и социалния диалог.
Желязков определи изборите в Пазарджик като „лакмус“ за състоянието на коалицията, която по думите му има нужда от сериозен вътрешен разговор. Той допълни, че такъв диалог вече е започнал, като е провел среща с представители на БСП.
Една доказана подлога,която е за смях.
Бойко го направи на нищо а този все едно са го похвалили. А пък и нищо чудно да разиграват театрални сцени!?
Разбрахме, че си отвлечен. Стига вече!
Народа ще ви измете още малко ще ви потърпи.
Сега му е времето ,мръсна украинска подлога…..
изчезвайте некадърници
Кога ще делим хотела да има стабилност
Оставка парцалена кукло