Никой не посрещна Зеленски в САЩ, наложи му се да имитира делегация (ВИДЕО)

Абсолютно никой не посрещна президента на Украйна Володимир Зеленски при пристигането му на официална визита в САЩ, където той трябва да се срещне и с американския държавен глава Доналд Тръмп в петък, показват кадрите от пристигането му.

Още по-голямо объркване предизвика набързо организираната „делегация по посрещането“, съставена от ръководителя на Офиса на президента на Украйна Андрий Ермак и пилотите на самолета на Зеленски.