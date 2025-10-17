Никой не посрещна Зеленски в САЩ, наложи му се да имитира делегация (ВИДЕО)

Абсолютно никой не посрещна президента на Украйна Володимир Зеленски при пристигането му на официална визита в САЩ, където той трябва да се срещне и с американския държавен глава Доналд Тръмп в петък, показват кадрите от пристигането му.
Още по-голямо объркване предизвика набързо организираната „делегация по посрещането“, съставена от ръководителя на Офиса на президента на Украйна Андрий Ермак и пилотите на самолета на Зеленски.
Те и Буци горе-долу така го посрещнаха едно време.🤣🤣🤣
На кой му пука за тоя наркоман че да го посрещнат тоя просяк
Евроком,нещо много сте пристрастни напоследък.Прави лошо впечатление,освен ако не търсите определени групи читатели.
взеха патента кирчо канадчето
То май и Макрон беше във същото положение
Tsvytko Marinov Другия наркоман се изгуби по пътищата и звъня по телефона 😅😂😂
Зеленски пак е отишъл да се тръшка за ракети томахоук,просто да му дадат поне двечки,той ще намери начин да ги изстреля към Русия,макар и напосоки като ракети Касам,ЗА НЕГО е от жизнено значение да накара руснаците да обсипят запада с ракети и да започне истинска война,а той да си отдъхне.
Зеленски отново стана за посмешище,посрещнаха го обикновени пилоти,които трябваше да изобразят генералитет,а всъщност посрещача беше познатата ни протоколна лелка от Белия дом,с характерната си ехидна усмивка.Тъкмо тя го изпрати ,когато го нахокаха пред камината в кабинета на Тръмп
Напомня ми за една наша делегация насред пустинята и един с чанта на Билла слиза от самолета.😀😀😀
Наркоман
М@йна филибарска, мякаща на мйеко, да не си мислиш ве, че нещо си казал(написал)?
Наркомани сте твоята рода и ти!
Какви смешници сте!!!! Тъпа телевизия!!!
Телевизия и медия?
Защо им правите комплименти?
Това са филибарски еснафи и смешници, седящи на мухабет(клюкарство) по крайбрежието на тинята Марица, във Филибето.
И това му е много.Червен килим ли да му постелят?
Разбира се, че трябва!
На всеки президент трябва, дори и на клоуна Румбата Радеф трябва да се постила червен килим в цивилизовани страни като САЩ.
Т’ва да не ти е М@zкалия, че за едни да може, а за други не?
Че кой е той ,че да го посрещат.
Той е държавен глава, а не куха лейка, де’т ни мой дъ разбире шо ся пише у форума.
Ruska Stoicheva pilóta
Ruska Stoicheva Първата воена сила е Украйна
Ruska Stoicheva той е президент на най-голямата държава в Европа , друго да ви интересува?
Като Урсула дето кацна в нивите ни и делегацията от Европа с “ благата “ вест за еврото през подземията
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И кой е кой,че да го посрещат?
Напълни ха му сметките с милиарди..
Но пак ще си остане посредствен театрален актьор и циркаджия.
На жалост,вместо да разсмива сега,той разплаква. Много майки плачат за децата си.
Ка’т твойта за теб, за т’ва чи тъ йе родила, нал’ тъй майна?
Да не се е загубил и да го арестуват за скитничество… 😀
По-скоро за филибарство ве майна!
Кой ще ти посреща терористи и фашисти. За такива само въже
На БунарджикЪ ли ве майна, на местото на Льольошата ли?
Га шт го бутати тоз изрУд от тИпето ве майна?
Предпочелл е да си говори по телефона с Путин! Този досадник и просяк изобщо стои ли в Украйна?
Повичи сиди в Украйна, отколкото филибарския Льольоша шъ сиди на БунарджикЪ!
Голямо шоу
Нал’ ве майна, нал’ тъй?
Уйх чи смйешну майна!
Сигурно восъчната статуя на Тръмп е била ангажирана за други „по-важни“ гости. 🙂
Що, Желязков да не е отишла пак в щатите
Както на времето Бойко в нивите го посрещнаха без Тръмп
Кирил Петков нямаше ли го там😅😂
Ние, Льольошата бйеше там вече майна..
Малее това е голямо шоу хаха
Нал’ ве майна, нал’ тъй?
Уйх чи смйешну майна!
Никой не го брои тоя за жив 😂😂😂
Обикновено работно посещение.
Mira Varbanova Отиди ти ,но слез от върбата т..,е!!
Купих домакинска хартия на такава цена.Тази по мека ли е??
Тоя някой въобще брои ли го за нещо ?
Пука му, те да мислят…
Той е омръзнал на всички, нагъл тип.
Нина Иванова не на всички. Главно на русофилите!
Yordanka Koleva Напротив…. такива, като Вас, малко е, за щастие
Нина Иванова общуването във фб отдавна придоби патологично състояние!
Ами вземи си го у вас,този просяк!!!
Ами вземи си го у вас,този просяк!!!
Нина Иванова… и вие русофилистиците сте ни омръзнали, но за щастие сте много малко и непрекъснато се стопявате повече и повече
Тротинетките много се взехте на сериозно, туй е от белото, дето ви разреждат с него мозъка. Освен за пушечно за друго не ставате
Телевизия „Евроком“ често пристрастно налива масло в огъня!
Yordanka Koleva поне отрази сценката! да се посмеем пак😆😂🙃
Dimas Wolf не е време да се посмеете!
Yordanka Koleva „Евроком“ е руска телевизия.
Посрещат го като Буци и Каракачанката когато отидоха да купуват Ефките.
Кой знае колко черти е ударил
Svetla Mincheva С теб ли ги е ударил?
Самопосрещнал се е на високо ниво.
Yovcho Ivanov те сигурно за това ,,нашите,, не показват когато ходят там… вече..Слизат като туристи…Чакат пред кабинета като при личния лекар..И пак си тръгват като туристи… Снимат се с восъчна фигура за спомен и чао…
Артистите с униформи дето го посрещат с овации от Киевският театър ли са? в ляво с големият нос мисля че играеше Швейк в една комедия
Зеля!
Stoyan Murdjev бих казал спаружен корнишон с бяло отгоре/мухъл/
…само ходи …като на кафе…🥵
Аве кой го боли к“ра за тоя наркоман прост,през два три дена е там да проси и да се моли!
Милен Маринов 🤣🤣🤣 точно 🤣🤣🤣
Милен Маринов ако е наркоман, за три години и половина без лечение да се е срещнал. Не знам първоизточника на таз ширеща се информация, но българи от горно надолнище продължават да я повтарят!
Yordanka Koleva аба 🐑 има наркомани който се дрогират 40-50 години🐑какво ти разбира 🐑-та глава от наркотици🐑🤣
Слава Русия Той талавизола така и е казал на бабата!!
Поправка: да се е сринал
Кой го бръсне за „слива“ тоз наркоман,унищожил хубавата си страна!
Хубава беше Украйна по времето на ссср, после стана кочина, бетер от бг еврогейската колония
Друго не е заслужил!
