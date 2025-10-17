НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Никой не посрещна Зеленски в САЩ, наложи му се да имитира делегация (ВИДЕО)

          77
          2570
          Посрещане на Володимир Зеленски в САЩ
          Посрещане на Володимир Зеленски в САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Абсолютно никой не посрещна президента на Украйна Володимир Зеленски при пристигането му на официална визита в САЩ, където той трябва да се срещне и с американския държавен глава Доналд Тръмп в петък, показват кадрите от пристигането му.

          - Реклама -

          Още по-голямо объркване предизвика набързо организираната „делегация по посрещането“, съставена от ръководителя на Офиса на президента на Украйна Андрий Ермак и пилотите на самолета на Зеленски.

          Абсолютно никой не посрещна президента на Украйна Володимир Зеленски при пристигането му на официална визита в САЩ, където той трябва да се срещне и с американския държавен глава Доналд Тръмп в петък, показват кадрите от пристигането му.

          - Реклама -

          Още по-голямо объркване предизвика набързо организираната „делегация по посрещането“, съставена от ръководителя на Офиса на президента на Украйна Андрий Ермак и пилотите на самолета на Зеленски.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Иран отхвърля „ограниченията“ върху ядрената си програма

          Николай Минчев -
          Иран заяви в събота, че вече не е обвързан с ограничения върху ядрената си програма, тъй като изтече знаково 10-годишно споразумение между него и...
          Война

          Пийт Хегсет се появи с вратовръзка в цветовете на руското знаме на срещата със Зеленски

          Иван Христов -
          Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет си сложи раирана врътовръзка в цветовете на Русия (бяло-синьо-червено) на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп...
          Война

          „Искандер“ порази площадка за изстрелване на дронове край Харков, загинали са 30 бойци от ВСУ заедно с цялата техника (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Руските войски са нанесли ракетен удар с ОТРК "Искандер" по площадка за изстрелване на дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Харков,...

          77 КОМЕНТАРА

          3. Евроком,нещо много сте пристрастни напоследък.Прави лошо впечатление,освен ако не търсите определени групи читатели.

          6. Зеленски пак е отишъл да се тръшка за ракети томахоук,просто да му дадат поне двечки,той ще намери начин да ги изстреля към Русия,макар и напосоки като ракети Касам,ЗА НЕГО е от жизнено значение да накара руснаците да обсипят запада с ракети и да започне истинска война,а той да си отдъхне.

          7. Зеленски отново стана за посмешище,посрещнаха го обикновени пилоти,които трябваше да изобразят генералитет,а всъщност посрещача беше познатата ни протоколна лелка от Белия дом,с характерната си ехидна усмивка.Тъкмо тя го изпрати ,когато го нахокаха пред камината в кабинета на Тръмп

          8. Напомня ми за една наша делегация насред пустинята и един с чанта на Билла слиза от самолета.😀😀😀

            • М@йна филибарска, мякаща на мйеко, да не си мислиш ве, че нещо си казал(написал)?
              Наркомани сте твоята рода и ти!

            • Телевизия и медия?
              Защо им правите комплименти?
              Това са филибарски еснафи и смешници, седящи на мухабет(клюкарство) по крайбрежието на тинята Марица, във Филибето.

            • Разбира се, че трябва!
              На всеки президент трябва, дори и на клоуна Румбата Радеф трябва да се постила червен килим в цивилизовани страни като САЩ.
              Т’ва да не ти е М@zкалия, че за едни да може, а за други не?

          13. Като Урсула дето кацна в нивите ни и делегацията от Европа с “ благата “ вест за еврото през подземията

          15. И кой е кой,че да го посрещат?
            Напълни ха му сметките с милиарди..
            Но пак ще си остане посредствен театрален актьор и циркаджия.
            На жалост,вместо да разсмива сега,той разплаква. Много майки плачат за децата си.

            • На БунарджикЪ ли ве майна, на местото на Льольошата ли?
              Га шт го бутати тоз изрУд от тИпето ве майна?

          18. Предпочелл е да си говори по телефона с Путин! Този досадник и просяк изобщо стои ли в Украйна?

          20. Сигурно восъчната статуя на Тръмп е била ангажирана за други „по-важни“ гости. 🙂

            • Yovcho Ivanov те сигурно за това ,,нашите,, не показват когато ходят там… вече..Слизат като туристи…Чакат пред кабинета като при личния лекар..И пак си тръгват като туристи… Снимат се с восъчна фигура за спомен и чао…

          33. Артистите с униформи дето го посрещат с овации от Киевският театър ли са? в ляво с големият нос мисля че играеше Швейк в една комедия

          36. Аве кой го боли к“ра за тоя наркоман прост,през два три дена е там да проси и да се моли!

            • Хубава беше Украйна по времето на ссср, после стана кочина, бетер от бг еврогейската колония

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg