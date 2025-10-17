Нов скандал в съда по делото „Сияна“: Бащата на Сияна твърди, че експертът и защитникът на подсъдимия са колеги и приятели

Поредно заседание по делото „Сияна“ се проведе днес в Окръжния съд в Плевен, докато пред сградата на Съдебната палата се организира нов протест в подкрепа на семейството на загиналото 12-годишно момиче.

- Реклама -

По искане на прокуратурата съдът ще разпита нови двама свидетели, както и един, който не се яви на предишното заседание. Призовани са и част от вещите лица, изготвили експертизата за фаталната катастрофа, при която преди повече от половин година загина Сияна – на пътя между Радомирци и Телиш.

Смъртта на детето след сблъсък с тир предизвика вълна от обществено възмущение и протести в цялата страна.

На заседанието присъства и бащата на Сияна – Николай Попов, който остро критикува експертизата и повдигна въпроси за връзки между защитата и вещите лица.

„Натъкнах се на скандални подробности относно връзките между адвоката на обвиняемия – Явор Нотев – и вещото лице проф. Станимир Карапетков. Те са колеги, преподават в една катедра и имат общ фен клуб на ЦСКА. Това не може да е случайност“, заяви Попов.

Потърсен за коментар, адвокат Явор Нотев отрече лични отношения с експерта:

„Обидно е да отговарям на такива въпроси. Имам отношения с много магистрати и експерти – това е част от работата ми.“

Бащата обаче настоя, че експертизата е пристрастна и че подобни връзки „са престъпление срещу истината“.

„Експертът и адвокатът си пият кафето заедно. А експертизите решават тези дела“, каза Попов.

Той твърди още, че съдебният експеримент е бил извършен с празен камион, а не с реалното натоварване от деня на катастрофата, което напълно изкривява резултатите.

„Мога да докажа, че експертизата е манипулирана. Товарът на камиона изчезна за 24 часа. На базата на това правят експертизата – това е безобразие!“

Бащата заяви, че няма да се откаже от борбата си за справедливост:

„Хиляди хора ме подкрепят. Това са дела за убити хора. Не може вещото лице и адвокатът на подсъдимия да са приятели и колеги. Това е подигравка със съдебната система.“

Попов твърди, че шофьорът на тира не е оказал помощ след сблъсъка:

„Над 15 свидетели потвърдиха, че е стоял в камиона, докато бабата на Сияна е викала за помощ. Говорил е с шефа си по телефона, вместо да слезе.“

Той намекна и за по-дълбоки зависимости около делото:

„Имам данни, че камионът е бил натоварен с нерегламентиран товар, а собственикът на фирмата е свързан с убитите шофьори в Ирак преди години. Ако не бяхте вие, медиите, това дело щеше да бъде потулено.“

Според Попов защитата на подсъдимия поражда и въпроси за финансиране:

„Явор Нотев струва поне 50 хиляди лева. Не знам как един шофьор може да си позволи такъв адвокат. Това говори за сериозни интереси зад него.“

Заради неявили се свидетели днешното заседание е на ръба да бъде отложено, а експертите по съдебно-медицинската експертиза ще бъдат разпитани на следващото.