Нов скандал в съда по делото „Сияна“: Бащата на Сияна твърди, че експертът и защитникът на подсъдимия са колеги и приятели

Поредно заседание по делото „Сияна“ се проведе днес в Окръжния съд в Плевен, докато пред сградата на Съдебната палата се организира нов протест в подкрепа на семейството на загиналото 12-годишно момиче.
По искане на прокуратурата съдът ще разпита нови двама свидетели, както и един, който не се яви на предишното заседание. Призовани са и част от вещите лица, изготвили експертизата за фаталната катастрофа, при която преди повече от половин година загина Сияна – на пътя между Радомирци и Телиш.
Смъртта на детето след сблъсък с тир предизвика вълна от обществено възмущение и протести в цялата страна.
На заседанието присъства и бащата на Сияна – Николай Попов, който остро критикува експертизата и повдигна въпроси за връзки между защитата и вещите лица.
Потърсен за коментар, адвокат Явор Нотев отрече лични отношения с експерта:
Бащата обаче настоя, че експертизата е пристрастна и че подобни връзки „са престъпление срещу истината“.
Той твърди още, че съдебният експеримент е бил извършен с празен камион, а не с реалното натоварване от деня на катастрофата, което напълно изкривява резултатите.
Бащата заяви, че няма да се откаже от борбата си за справедливост:
Попов твърди, че шофьорът на тира не е оказал помощ след сблъсъка:
Той намекна и за по-дълбоки зависимости около делото:
Според Попов защитата на подсъдимия поражда и въпроси за финансиране:
Заради неявили се свидетели днешното заседание е на ръба да бъде отложено, а експертите по съдебно-медицинската експертиза ще бъдат разпитани на следващото.
А нещо за лошия път и АПИ? Или само шофьорът е виновен? Ще бъде ли потърсена отговорност за лошо направените пътища, след като е имало и други катастрофи на тази отсечка?