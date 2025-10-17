Ново заседание по делото „Сияна“ в Плевен: очакват се разпити на свидетели и протест пред съда

Днес в Окръжния съд в Плевен ще се проведе поредно заседание по делото „Сияна“, свързано с трагичната катастрофа, при която загина 12-годишното момиче на пътя между Радомирци и Телиш. Паралелно със заседанието се организира протест пред съдебната палата в града.

- Реклама -

Според информация от съда, днес ще бъдат разпитани двама нови свидетели, поискани от прокуратурата, както и един свидетел, който не се яви на предходното заседание поради нередовно призоваване.

„Очаква се показанията да внесат повече яснота около обстоятелствата на инцидента и действията на участниците непосредствено преди сблъсъка,“ коментират от прокуратурата.

Призовани за разпит са и част от вещите лица, изготвили експертизата за катастрофата, която преди повече от половин година шокира страната и предизвика вълна от обществено недоволство.