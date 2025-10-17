НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Ново заседание по делото „Сияна" в Плевен: очакват се разпити на свидетели и протест пред съда

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес в Окръжния съд в Плевен ще се проведе поредно заседание по делото „Сияна“, свързано с трагичната катастрофа, при която загина 12-годишното момиче на пътя между Радомирци и Телиш. Паралелно със заседанието се организира протест пред съдебната палата в града.

          Бащата на Сияна с нов сигнал: Над 100 км/ч, а полицията си купува банички Бащата на Сияна с нов сигнал: Над 100 км/ч, а полицията си купува банички

          Според информация от съда, днес ще бъдат разпитани двама нови свидетели, поискани от прокуратурата, както и един свидетел, който не се яви на предходното заседание поради нередовно призоваване.

          „Очаква се показанията да внесат повече яснота около обстоятелствата на инцидента и действията на участниците непосредствено преди сблъсъка,“ коментират от прокуратурата.

          Призовани за разпит са и част от вещите лица, изготвили експертизата за катастрофата, която преди повече от половин година шокира страната и предизвика вълна от обществено недоволство.

          Смъртта на 12-годишната Сияна при сблъсък с тир предизвика протести в десетки градове, в които хората настояваха за по-строги наказания за безотговорните шофьори и по-бързо правораздаване.

