НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Официално: Левски и Хулио Веласкес продължават своята обща работа

          Испанският специалист поднови своя контракт до 2028 година

          3
          41
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Левски удължи договора на треньора Хулио Веласкес до лятото на 2028 година. Това съобщиха официално от клуба преди броени минути.

          - Реклама -

          „Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор“, обясниха „сините“ на официалната си страница в интернет.

          Испанският специалист застана начело на „сините“ в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе „Левски“ до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа.

          „ПФК „Левски“ пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка“ – написаха още от „Герена“.

          Левски удължи договора на треньора Хулио Веласкес до лятото на 2028 година. Това съобщиха официално от клуба преди броени минути.

          - Реклама -

          „Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор“, обясниха „сините“ на официалната си страница в интернет.

          Испанският специалист застана начело на „сините“ в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе „Левски“ до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа.

          „ПФК „Левски“ пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка“ – написаха още от „Герена“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Христо Янев: За ЦСКА е важно да започне да показва по-голямо постоянство

          Николай Минчев -
          Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели очакванията си за предстоящия двубой от Първа Лига срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя и ще започне...
          Футбол

          Тити Папазов: За ЛЕВСКИ се умира, за ЛЕВСКИ се искат топки, за ЛЕВСКИ се работи без пари

          Николай Минчев -
          Баскетболният треньор - Константин Папазов, се обърна към „синята“ общност с емоционален пост в социалните мрежи. Чрез него той засипа със суперлативи мажоритарния собственик...
          Футбол

          ЦСКА си спомни за великия Димитър Миланов – Пижо

          Николай Минчев -
          На днешната дата се навършват 97 години от рождението на една от най-ярките фигури в историята на ЦСКА и българския футбол Димитър Миланов -...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions