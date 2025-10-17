Официално: Левски и Хулио Веласкес продължават своята обща работа

Левски удължи договора на треньора Хулио Веласкес до лятото на 2028 година. Това съобщиха официално от клуба преди броени минути.

„Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор“, обясниха „сините“ на официалната си страница в интернет.

Испанският специалист застана начело на „сините“ в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе „Левски“ до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа.

„ПФК „Левски“ пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка“ – написаха още от „Герена“.