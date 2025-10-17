НА ЖИВО
          Оля Андреевна – Мисис България Самоков 2025: „Красотата е сила, когато е съчетана с доброта“

          Тази неделя, 19 октомври, от 20:00 ч. по ТВ Евроком, в ефира на „Вечните песни на България“ с Владислав Славов, зрителите ще видят първото телевизионно интервю на новата Мисис България Самоков 2025 – Оля Андреевна.

          Очарователната самоковка ще сподели емоциите си само дни преди да се яви на големия финал на националния конкурс „Мисис България“. За първи път тя ще разкрие какво стои зад нейната усмивка, как се подготвя за сцената и какво означава за нея да бъде не просто красива жена, а майка, съпруга и пример за подражание.

          „Вярвам, че всяка жена носи в себе си светлина. Истинската красота е в това да можеш да я предадеш нататък – към семейството, към децата си, към хората около теб“, споделя Андреевна в интервюто.

          Тя разказва и за своята мисия като Мисис – да насърчава жените да вярват в себе си, да бъдат активни, добри и ангажирани с обществото. Зад нейния успех стои не само блясъкът на титлата, но и постоянство, работа и любов към хората.

          „Да бъда майка е най-голямата ми награда. Корона се сваля, но любовта, която оставяш след себе си, остава завинаги“, казва още красивата победителка.
          Гледайте ексклузивното ѝ първо телевизионно интервю – на 19 октомври, неделя, от 20:00 ч. по ТВ Евроком, в предаването „Вечните песни на България“ с Владислав Славов.

          Една вечер, в която красотата среща добротата – и доказва, че всяка истинска Мисис е жена с мисия.

