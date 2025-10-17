НА ЖИВО
          Опит за изпреварване завърши фатално: жена загина, след като кола излетя от пътя

          катастрофа
          Снимка: БГНЕС
          Трагичен инцидент в Лом. 69-годишна жена загина на тротоара, след като автомобил, управляван от 23-годишен мъж, изхвърчал от пътя и връхлетял върху нея. Шофьорът изгубил контрол, напуснал платното, качил се на тротоара и ударил пешеходката, която починала на място.

          Местните жители разказват, че улица „Латинка“, където е станала трагедията, е известна като „Пистата“ – прав участък от около 1,5 километра, на който често се организират нерегламентирани гонки.

          „Има една отсечка, на която никой не се съобразява със скоростта. На три места по улицата пресичат деца, за да отидат до училище. А тук се минава със 150 километра в час. Млади момчета си правят състезания, полицията не може да се справи с тях. Явно си имат информация,“ разказа Росен Русинов, съсед на загиналата жена, пред предаването „Здравей, България“.

          Той допълни, че познавал жертвата и бил на мястото минут след катастрофата.

          „Не видях шофьора, но хората казаха, че след удара е слязъл от колата и е проявил агресия към водач на тир, който се опитал да го изпревари. Онзи му казал: ‘Видя ли какво направи?’, а той дори не бил разбрал, че е убил жената,“ сподели Русинов.

          Според началника на сектор „Охранителна полиция“ при РУ–Лом, главен инспектор Огнян Иванов, катастрофата е станала при опит за неправилно изпреварване на тир.

          „Водачът е бил с превишена скорост, загубил е управление, автомобилът е поднесъл и започнал да се преобръща. Излиза от пътното платно, удря се в дърво, отскача и блъска 71-годишната жена, която загива на място,“ обясни Иванов.

          Пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния мъж са отрицателни. Въпреки това, шофьорът има богато досие от нарушения – книжка от 2021 г. и вече седем провинения:
          четири глоби с фиш (едната – за неправилно изпреварване), други за шофиране без колан, както и два акта за липса на застраховка.

          „За толкова кратко време зад волана – този водач вече е натрупал тревожен брой нарушения,“ подчерта инспектор Иванов.

