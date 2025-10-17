Опит за изпреварване завърши фатално: жена загина, след като кола излетя от пътя

Трагичен инцидент в Лом. 69-годишна жена загина на тротоара, след като автомобил, управляван от 23-годишен мъж, изхвърчал от пътя и връхлетял върху нея. Шофьорът изгубил контрол, напуснал платното, качил се на тротоара и ударил пешеходката, която починала на място.
Местните жители разказват, че улица „Латинка“, където е станала трагедията, е известна като „Пистата“ – прав участък от около 1,5 километра, на който често се организират нерегламентирани гонки.
Той допълни, че познавал жертвата и бил на мястото минут след катастрофата.
Според началника на сектор „Охранителна полиция“ при РУ–Лом, главен инспектор Огнян Иванов, катастрофата е станала при опит за неправилно изпреварване на тир.
Пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния мъж са отрицателни. Въпреки това, шофьорът има богато досие от нарушения – книжка от 2021 г. и вече седем провинения: четири глоби с фиш (едната – за неправилно изпреварване), други за шофиране без колан, както и два акта за липса на застраховка.
Колко му е да сложат два-три „легнали полицаи“ и да предотвратяват изстъпленията тези мърльовци.
И се качват в колите
При положение че ползват канабинол и алкохол
Ми тия в село сарая пазарджишко