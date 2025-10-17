НА ЖИВО
          Паркър: Просто искам да се бия

          Въпреки това Джоузеф Паркър разкри, че няма намерение да следва подхода на Хуни в предстоящия им мач

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          След трудна, но все пак успешна вечер срещу Джъстис Хуни, мнозина смятат, че вече е открита „рецептата“ за това как да бъде победен Фабио Уордли.

          Въпреки това Джоузеф Паркър разкри, че няма намерение да следва подхода на Хуни в предстоящия им мач.

          Уордли (19-0-1, 18 KO) се изправи срещу Хуни на стадион „Портман Роуд“ през юни, но бе напълно надигран в по-голямата част от срещата – австралиецът държеше дистанция и контраатакуваше интелигентно от задна позиция.

          Въпреки това, след дисциплинирано и доминиращо представяне, Хуни реши да размени удари с тежко удрящия британец в десетия рунд – и бе шокиращо нокаутиран.

          Като награда за този обрат, Уордли получи неочакван сблъсък с Джоузеф Паркър, който ще заложи временната си титла на WBO и правото си на задължителен претендент за световната титла, когато двамата се изправят един срещу друг следващия уикенд.

          В интервю за Boxing News Паркър обясни защо е решил да рискува шанса си за двубой с Александър Усик, вместо просто да изчака украинеца да го избере или да оваканти колана:

          „Искам просто да се бия. Омръзна ми да чакам прекалено дълго извън ринга, без да имам мачове. Бих се с [Жилей] Джанг през март миналата година и после с [Мартин] Баколе през февруари – това са почти дванайсет месеца без двубой. Да стоиш толкова дълго извън ринга не е добре за никой боксьор. Така че щом ми се отвори възможност, веднага я грабнах.“

          Паркър също така обясни защо не смята представянето на Хуни срещу Уордли за модел, който си струва да следва:

          „Няма да гледам само последния мач на Фабио. Андрю (Лий) ми каза: ‘Понякога боксьорите просто имат лош ден в офиса.’ Може би просто това е бил лош ден за него, или може би опитът на Джъстис Хуни го е накарал да изглежда така.

          Ние гледаме последните четири-пет негови мача, за да видим какво реално прави. Не се фокусираме само върху последния двубой и не си казваме: ‘Ето, това е рецептата.’ Много хора ще го направят, но този мач вероятно ще го направи по-добър, защото може да научи много от него – дори и да спечели.“

          Бившият световен шампион на WBO сподели и какви според него ще бъдат ключовете за победа срещу Уордли – търпение, доминация и правилен избор на моменти:

          „Ключът е просто да си търпелив и доминиращ. Да чакаш точния момент, да го избираш внимателно. Да покажеш опита си и че има различни нива в тази игра, наречена бокс.“

          Двубоят Паркър – Уордли ще се проведе на 25 октомври (събота) в O2 Арена в Лондон и ще бъде излъчен на живо по DAZN PPV.

          - Реклама -

