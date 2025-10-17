Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава

И днес Народното събрание не успя да събере кворум за начало на пленарното заседание. В залата се регистрираха едва 53 народни представители при нужни 121, което наложи прекратяване на заседанието.
При първия и единствен опит за регистрация са участвали 29 депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, двама от „БСП – Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от „Морал, единство, чест“.
Липсата на кворум настъпи, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под съмнение участието на партията в управлението.
През последните два дни по-голямата част от заседанията на парламентарните комисии също бяха отменени, което допълнително блокира работата на парламента.
коледа още далеч!? рано запразниха!
Без заплата ,тя е от данъкоплатците.Обикновен работещ му скимне да не иде на работа ,заплата няма ,но и си отива.Тия какви са и пък 240? Има и без образование ,други крупиета ,и им плащат тлъстите заплати данъкоплатците.За 5пари работа не са свършили ,само охрани и глупости.А дебелият мафиот и другите да слязат от лимузините и по 30човека охрана ,с личните си коли или велосипеди като в Холандия.Холандия 18млн ,80 депутати и да ходят на работа с велосипеди
