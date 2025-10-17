Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава

И днес Народното събрание не успя да събере кворум за начало на пленарното заседание.

В залата се регистрираха едва 53 народни представители при нужни 121, което наложи прекратяване на заседанието.

„Регистрирани са 53, няма кворум. Следващо редовно пленарно заседание – 22 октомври от 9:00 часа,“ обяви председателят на парламента Наталия Киселова. - Реклама -

При първия и единствен опит за регистрация са участвали 29 депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, двама от „БСП – Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от „Морал, единство, чест“.

Липсата на кворум настъпи, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под съмнение участието на партията в управлението.

„Не виждам ползи от нашето участие във властта,“ заявил Борисов пред съпартийците си и разпоредил на депутатите от ГЕРБ да се заемат с проверки по структурите на партията в страната, вместо да присъстват в пленарната зала.

През последните два дни по-голямата част от заседанията на парламентарните комисии също бяха отменени, което допълнително блокира работата на парламента.