      събота, 18.10.25
          Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          И днес Народното събрание не успя да събере кворум за начало на пленарното заседание.
          В залата се регистрираха едва 53 народни представители при нужни 121, което наложи прекратяване на заседанието.

          „Регистрирани са 53, няма кворум. Следващо редовно пленарно заседание – 22 октомври от 9:00 часа,“ обяви председателят на парламента Наталия Киселова.

          При първия и единствен опит за регистрация са участвали 29 депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, двама от „БСП – Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от „Морал, единство, чест“.

          Парламентът отново под въпрос: трети опит за кворум след бойкота на ГЕРБ (ВИДЕО) Парламентът отново под въпрос: трети опит за кворум след бойкота на ГЕРБ (ВИДЕО)

          Липсата на кворум настъпи, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под съмнение участието на партията в управлението.

          „Не виждам ползи от нашето участие във властта,“ заявил Борисов пред съпартийците си и разпоредил на депутатите от ГЕРБ да се заемат с проверки по структурите на партията в страната, вместо да присъстват в пленарната зала.

          През последните два дни по-голямата част от заседанията на парламентарните комисии също бяха отменени, което допълнително блокира работата на парламента.

