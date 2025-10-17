Парламентът отново под въпрос: трети опит за кворум след бойкота на ГЕРБ (ВИДЕО)

Днес депутатите ще направят трети пореден опит да съберат кворум, за да започне заседанието на парламента. Около 9:00 ч. ще стане ясно дали народните представители ще успеят да влязат в пленарната зала и да започнат работа.

В четвъртък се регистрираха едва 71 депутати – далеч под нужните 121 за валидно заседание. Отсъстваха парламентарните групи на ГЕРБ–СДС, „ДПС – Ново начало“ и „Има такъв народ“, което практически блокира работата на Народното събрание.

Липсата на кворум дойде само ден след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който постави под въпрос участието на партията в управлението.

„Не виждам ползи от нашето участие във властта,“ заявил Борисов пред съпартийците си и разпоредил на депутатите да се заемат с проверки по структурите на партията в страната, вместо да присъстват в пленарната зала.

Политическата несигурност се отрази и върху работата на парламента – повечето заседания на парламентарните комисии през последните два дни бяха отменени, което на практика парализира законодателния процес.

Ситуацията поставя въпроса дали управляващото мнозинство все още има стабилност, или ГЕРБ се готви за нов етап в политическата си стратегия.