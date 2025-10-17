Пеевски: „Чичо Радев да връща кетаринга и шампанското – избори няма да има“

На фона на напрежението в парламента, в отговор на въпрос на журналист, Делян Пеевски заяви:

„Избори няма да има. Това съм го казал отдавна."

Това каза в кулоарите на Народното събрание лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, след третия неуспешен опит парламентът да събере кворум за начало на заседанието.

Днес в залата се регистрираха само 53 депутати при необходими 121, а следващото редовно пленарно заседание е насрочено за 22 октомври (понеделник) от 9:00 часа.

„Едно мога да кажа на чичо Румен. Да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя,“ заяви Пеевски, визирайки държавния глава Румен Радев.

Вчера лидерът на ДПС – Ново начало посочи, че е разговарял с премиера Росен Желязков относно политическата криза:

„Щели да имат решение до понеделник, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната.“