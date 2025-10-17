НА ЖИВО
          Почина Томиичи Мураяма – премиерът, който се извини на света от името на Япония

          Бившият японски министър-председател Томиичи Мураяма, останал в историята с официалното си извинение за действията на Япония по време на Втората световна война, е починал на 101-годишна възраст, съобщи АФП.

          Доналд Тръмп ще посети Япония преди срещата на върха на APEC в Южна Корея

          Мураяма ръководеше правителството на страната между 1994 и 1996 г., а името му завинаги ще остане свързано с т.нар. „Декларация на Мураяма“ – изявление от 1995 г., направено по повод 50-годишнината от капитулацията на Япония.

          „Изразявам своето дълбоко разкаяние и искрени извинения за страданията и щетите, които нашата страна причини на толкова много хора,“ заяви тогава премиерът – думи, които се превърнаха в повратна точка за японската дипломация.

          Мураяма остава символ на политическа смелост и морална отговорност, а позицията му продължава да бъде отправна точка за всички следващи японски лидери, изправени пред въпроса за историческата вина на нацията.

