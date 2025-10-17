Полетът на Путин до Унгария предизвиква ужас в Русия, разработват се три маршрута, два от които минават през България

Полетът на руския президент Владимир Путин до Будапеща за евентуалната му среща с американския държавен глава Доналд Тръмп в близко бъдеще предизвика сериозна тревога в Русия. Местните медии предвиждат три възможни маршрута за достигане до целевата дестинация, като два от тях преминават през територията на България.
Всеки от маршрутите е „цяла геополитическа конструкция“, се коментира в изданията
Основният и „най-безопасен“ маршрут е южният: Москва – Сочи – Черно море покрай Турция – Истанбул – България или Гърция (заобикаляйки зоните на НАТО) – Сърбия – Будапеща. „Ердоган помни кой го е спасил; Сърбия е съюзник, а Унгария гарантира имунитета му“, коментират в руските медии. Ескортът по време на полет се осигурява от руските Въздушно-космически сили (ВКС РФ), над морето от турските ВВС, а над Балканите от сръбските и унгарските ВВС. Отделно се обсъжда „боен чадър“ от ВВС на САЩ. Това е необикновено, но Путин вече беше ескортиран от F-22 близо до Аляска.
Вторият (северен) маршрут – през Беларус и Полша – е „много самоуверен и изключително опасен“. „Плътна зона от противовъздушна отбрана на НАТО, ВВС, куп украинци и психопатични политици“, коментират в Telegram. Самолетът на Путин може да бъде ескортиран от ВВС на Беларус чак до западната граница, а ракетите „Искандер“ да бъдат насочени към Полша с ядрени оръжия – „но рисковете са сравними с летене през гръмотевична буря“.
Третият, удължен южен маршрут: Москва – Каспийско море – Азербайджан – Анкара – Сърбия – Унгария. По-дълъг, но напълно премахва маршрута от прекия контрол на НАТО. Ескорт ще бъде осигурен от азербайджанските ВВС, турци, сърби и унгарци.
„Рискът от директна атака е минимален, но има много „сиви сценарии“ и заплахи. СБУ, ГУР и украинските въоръжени сили ще се навеждат, но основното е, че британците са в играта, като многократно са планирали „инциденти“ с нежелани лидери“, е един от примерните коментари за този маршрут.
Въпреки че всички разбират, че всяка идентифицирана атака срещу правителствен самолет с президента на борда е casus belli безусловно. Принудителното кацане, прехващането и дори ескортът от противовъздушната отбрана на НАТО са актове на агресия. Всяка извънредна ситуация би била достатъчна, за да подпали половината свят.
Очакват се картинки на ескорт и красива игра с фалшиви прозорци за излитане и резервни самолети; контролирани течове за дезориентация на OSINT и т.н.
За справка. Ил-96-300ПУ е силно защитена платформа с многослойна отбранителна система: различни MAWS, лазери, инфрачервени противодействия на DIRCM, сигнални ракети, РЕБ, броня и резервиране. Той също така има „ядрен бутон“ вътре, а редом има изтребители за ескорт и самолет Ил-22ПП „Порубщик“, бортови ретранслатори и т.н. Накратко, това е един от най-защитените самолети в небойни условия.
А знаете ли, че Путин още не е отговорил дали е съгласен?
Най – безопасен маршрут е през България , защото F-ките са дефектни 🙃
Ogniyan Nikolov Интересно,американците му правят чадър заедно с Турция и Унгария,да ли се пази или не смеят да го пипнат.Добра тема за размисъл какво се случва всъщност.
Vladislav Nikolov Първо Путя се страхува и не иска никакви срещи, а то няма как по друг начин да се случат нещата и второ Путя има много „приятели“ по света и американците основателно се страхуват от провокации и опити за ликвидирането му от всевъзможни сили, което да предизвика неконтролиран процес на разпад и хаос с Мордор!
Ogniyan Nikolov .Видяхме как е посрещнат в Америка и Путин и Земенски,когато Америка и Русия се разберат,тогава ще свършим всичко.А за страх,не може и дума да става,по скоро и Америка и Русия се подиграват с Европа.Ще почакаме и ще видим.Тогава ще има за какво да се пише във фейса.
Над България няма да разрешим да прелети, Германия каза на Орбан да арестува Путин, ако стъпи в ЕС
Цанко Иванов Очевидната ви некомпетентност, като путинофили, не може да учуди никога! Ще ви обърна внимание само върху факта, че Международния съд в Хага е издал заповед за задържането на военнопрестъпника Путя. Заповедта се разпростира върху териториите на всички държави, които са признали легитимността на този съд! Ако Унгария е такава страна, то Орбан не може да реши друго, докато Унгария е страна признала съда в Хага. Заповедта е в сила и когато страна членка е информирана, че в нейната зона на юрисдикция, включително морска или въздушна, се намира лице издирвано от международния съд!
Хахаа! Май тази медия не чете това, което е написала 🙂 Я отново си вижте текста и отговорете как от Анкара ще стигне до Сърбия, без да прелети над нас или Гърция и СМ? Заглавието, което сте сложили над писанието си, няма и да коментирам. Жалка работа.
Снежа Ганчева , през Средиземно море, Черна гора, Сърбия и Унгария. Гледайте картата.
Павлина Джарова А, Черна гора, значи 🙂 Но и нея не са посочили 🙂
Снежа Ганчева , никой нищо конкретно няма да посочи. Евроком просто пише коментарите в нета на такива като нас :). Пълни си страницата с дивотии.
Павлина Джарова Значи никаква медия не са, но ползват рекламни способи и непрекъснато ми се появяват. Значи е дошло време да ги игнорирам по определен начин. Не че и други медии не се „упражняват“ по темата.
Снежа Ганчева , тези напоследък са особено упражняващи се… :).
Павлина Джарова Точно!
