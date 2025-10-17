Полетът на Путин до Унгария предизвиква ужас в Русия, разработват се три маршрута, два от които минават през България

Полетът на руския президент Владимир Путин до Будапеща за евентуалната му среща с американския държавен глава Доналд Тръмп в близко бъдеще предизвика сериозна тревога в Русия. Местните медии предвиждат три възможни маршрута за достигане до целевата дестинация, като два от тях преминават през територията на България.

Всеки от маршрутите е „цяла геополитическа конструкция“, се коментира в изданията

Основният и „най-безопасен“ маршрут е южният: Москва – Сочи – Черно море покрай Турция – Истанбул – България или Гърция (заобикаляйки зоните на НАТО) – Сърбия – Будапеща. „Ердоган помни кой го е спасил; Сърбия е съюзник, а Унгария гарантира имунитета му“, коментират в руските медии. Ескортът по време на полет се осигурява от руските Въздушно-космически сили (ВКС РФ), над морето от турските ВВС, а над Балканите от сръбските и унгарските ВВС. Отделно се обсъжда „боен чадър“ от ВВС на САЩ. Това е необикновено, но Путин вече беше ескортиран от F-22 близо до Аляска.

Вторият (северен) маршрут – през Беларус и Полша – е „много самоуверен и изключително опасен“. „Плътна зона от противовъздушна отбрана на НАТО, ВВС, куп украинци и психопатични политици“, коментират в Telegram. Самолетът на Путин може да бъде ескортиран от ВВС на Беларус чак до западната граница, а ракетите „Искандер“ да бъдат насочени към Полша с ядрени оръжия – „но рисковете са сравними с летене през гръмотевична буря“.

Третият, удължен южен маршрут: Москва – Каспийско море – Азербайджан – Анкара – Сърбия – Унгария. По-дълъг, но напълно премахва маршрута от прекия контрол на НАТО. Ескорт ще бъде осигурен от азербайджанските ВВС, турци, сърби и унгарци.

„Рискът от директна атака е минимален, но има много „сиви сценарии“ и заплахи. СБУ, ГУР и украинските въоръжени сили ще се навеждат, но основното е, че британците са в играта, като многократно са планирали „инциденти“ с нежелани лидери“, е един от примерните коментари за този маршрут.

Въпреки че всички разбират, че всяка идентифицирана атака срещу правителствен самолет с президента на борда е casus belli безусловно. Принудителното кацане, прехващането и дори ескортът от противовъздушната отбрана на НАТО са актове на агресия. Всяка извънредна ситуация би била достатъчна, за да подпали половината свят.

Очакват се картинки на ескорт и красива игра с фалшиви прозорци за излитане и резервни самолети; контролирани течове за дезориентация на OSINT и т.н.

За справка. Ил-96-300ПУ е силно защитена платформа с многослойна отбранителна система: различни MAWS, лазери, инфрачервени противодействия на DIRCM, сигнални ракети, РЕБ, броня и резервиране. Той също така има „ядрен бутон“ вътре, а редом има изтребители за ескорт и самолет Ил-22ПП „Порубщик“, бортови ретранслатори и т.н. Накратко, това е един от най-защитените самолети в небойни условия.