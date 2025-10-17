НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Война

          Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток" украинец

          Полски съд отхвърли екстрадицията на украинеца Владимир Журавльов, заподозрян по разследването на експлозиите в газопровода „Северен поток“, в Германия, съобщава Reuters.

          Журавльов, инструктор по гмуркане, живеещ в Полша, беше задържан в края на септември, но сега ще остане в страната.

          По-рано полският премиер Доналд Туск заяви, че екстрадицията му не е в национален интерес.

          На 15 октомври Италия взе подобно решение, като временно спря екстрадицията на друг заподозрян по делото – украинския гражданин Сергeй Кузнецов.

          5 КОМЕНТАРА

          2. По думите на Чърчил Полша е хиената на Европа, а отказът им да предаде на Германия уличения в участие в атентата срещу Северен поток е без съмнение улика, че полските тайни служби са съучастници в това престъпление. Изглежда Чърчил добре е разгадал хищническата същност на полския ултранационализъм.

            • Moruka Nikolov По-скоро знаят, че не украинци го взривиха. Ако го предадат и този се докаже, че нищо не е взривявал, той до ден днешен отрича

          4. След като отказват, да предадат терористите, значи самите държави, са организирали атентата срещу Северен поток!

