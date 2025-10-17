Полски съд отхвърли екстрадицията на украинеца Владимир Журавльов, заподозрян по разследването на експлозиите в газопровода „Северен поток“, в Германия, съобщава Reuters.
- Реклама -
Журавльов, инструктор по гмуркане, живеещ в Полша, беше задържан в края на септември, но сега ще остане в страната.
По-рано полският премиер Доналд Туск заяви, че екстрадицията му не е в национален интерес.
На 15 октомври Италия взе подобно решение, като временно спря екстрадицията на друг заподозрян по делото – украинския гражданин Сергeй Кузнецов.
Полски съд отхвърли екстрадицията на украинеца Владимир Журавльов, заподозрян по разследването на експлозиите в газопровода „Северен поток“, в Германия, съобщава Reuters.
- Реклама -
Журавльов, инструктор по гмуркане, живеещ в Полша, беше задържан в края на септември, но сега ще остане в страната.
По-рано полският премиер Доналд Туск заяви, че екстрадицията му не е в национален интерес.
На 15 октомври Италия взе подобно решение, като временно спря екстрадицията на друг заподозрян по делото – украинския гражданин Сергeй Кузнецов.
Konstantin Teodosiev в комбинация са ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ САЩ И ИЗРАЕЛ!!!
По думите на Чърчил Полша е хиената на Европа, а отказът им да предаде на Германия уличения в участие в атентата срещу Северен поток е без съмнение улика, че полските тайни служби са съучастници в това престъпление. Изглежда Чърчил добре е разгадал хищническата същност на полския ултранационализъм.
Значи толерира тероризма.Срам Вам ляхи
Moruka Nikolov По-скоро знаят, че не украинци го взривиха. Ако го предадат и този се докаже, че нищо не е взривявал, той до ден днешен отрича
След като отказват, да предадат терористите, значи самите държави, са организирали атентата срещу Северен поток!