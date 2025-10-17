Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец

Полски съд отхвърли екстрадицията на украинеца Владимир Журавльов, заподозрян по разследването на експлозиите в газопровода „Северен поток“, в Германия, съобщава Reuters.

Журавльов, инструктор по гмуркане, живеещ в Полша, беше задържан в края на септември, но сега ще остане в страната.

По-рано полският премиер Доналд Туск заяви, че екстрадицията му не е в национален интерес.

На 15 октомври Италия взе подобно решение, като временно спря екстрадицията на друг заподозрян по делото – украинския гражданин Сергeй Кузнецов.