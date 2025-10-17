ПП с предложение за свикване на извънредна здравна комисия (ВИДЕО)

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев остро разкритикува поведението на управляващите, обвинявайки ги, че вече пет месеца избягват да се срещнат с младите медици и медицинските сестри и да обсъдят техните искания за по-добро заплащане.
По думите му формацията ще продължи да събира подписи за свикване на извънредна комисия, която да разгледа законопроекта за възнагражденията на медицинските специалисти преди внасянето на държавния бюджет.
ПП настоява за заседание на здравната комисия
От „Продължаваме промяната“ отново са поискали заседание на здравната комисия в парламента, но такава не е била проведена. По думите на представителите на партията, работната група по темата е била отложена заради отсъствието на депутати от ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“.
Асен Василев допълни, че според неговата информация бюджетът на НЗОК вече е подготвен, но в него не е предвидено увеличение на заплатите на сестрите и младите лекари.
Васил Пандов: Поведението на управляващите е цинично
Съпартиецът му Васил Пандов също изрази възмущение от отношението на властта към медицинските специалисти, които вече седмици наред протестират за по-добри условия на труд.
От „Продължаваме промяната“ заявяват, че няма да отстъпят от исканията си младите медици и сестри да получат справедливо възнаграждение и ще настояват темата да влезе в дневния ред на парламента преди обсъждането на бюджета.
