НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПП с предложение за свикване на извънредна здравна комисия (ВИДЕО)

          2
          116
          Loading the player...
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев остро разкритикува поведението на управляващите, обвинявайки ги, че вече пет месеца избягват да се срещнат с младите медици и медицинските сестри и да обсъдят техните искания за по-добро заплащане.

          - Реклама -

          По думите му формацията ще продължи да събира подписи за свикване на извънредна комисия, която да разгледа законопроекта за възнагражденията на медицинските специалисти преди внасянето на държавния бюджет.

          „Ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да може законопроектът най-накрая да бъде разгледан на второ четене преди 31 октомври, когато трябва да се внесе бюджетът“,

          посочи Василев.

          ПП настоява за заседание на здравната комисия

          От „Продължаваме промяната“ отново са поискали заседание на здравната комисия в парламента, но такава не е била проведена. По думите на представителите на партията, работната група по темата е била отложена заради отсъствието на депутати от ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“.

          „Не се отказваме. Внесохме още едно искане до председателя на парламента Наталия Киселова да свика извънредно заседание на здравната комисия“,

          уточниха от партията.

          Асен Василев допълни, че според неговата информация бюджетът на НЗОК вече е подготвен, но в него не е предвидено увеличение на заплатите на сестрите и младите лекари.

          Асен Василев: Правосъдието в България се държи като трите маймунки Асен Василев: Правосъдието в България се държи като трите маймунки

          Васил Пандов: Поведението на управляващите е цинично

          Съпартиецът му Васил Пандов също изрази възмущение от отношението на властта към медицинските специалисти, които вече седмици наред протестират за по-добри условия на труд.

          „Цинизмът на управляващите към лекарите и медицинските сестри продължава за поредна седмица. Докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се занимава с разпределяне на властта“,

          каза Пандов.
          Асен Василев: Бюджетът е изграден върху плаващи пясъци Асен Василев: Бюджетът е изграден върху плаващи пясъци

          „Това управление е основано на консумация на власт, а не на грижа за хората“,

          добави той.

          От „Продължаваме промяната“ заявяват, че няма да отстъпят от исканията си младите медици и сестри да получат справедливо възнаграждение и ще настояват темата да влезе в дневния ред на парламента преди обсъждането на бюджета.

          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев остро разкритикува поведението на управляващите, обвинявайки ги, че вече пет месеца избягват да се срещнат с младите медици и медицинските сестри и да обсъдят техните искания за по-добро заплащане.

          - Реклама -

          По думите му формацията ще продължи да събира подписи за свикване на извънредна комисия, която да разгледа законопроекта за възнагражденията на медицинските специалисти преди внасянето на държавния бюджет.

          „Ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да може законопроектът най-накрая да бъде разгледан на второ четене преди 31 октомври, когато трябва да се внесе бюджетът“,

          посочи Василев.

          ПП настоява за заседание на здравната комисия

          От „Продължаваме промяната“ отново са поискали заседание на здравната комисия в парламента, но такава не е била проведена. По думите на представителите на партията, работната група по темата е била отложена заради отсъствието на депутати от ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“.

          „Не се отказваме. Внесохме още едно искане до председателя на парламента Наталия Киселова да свика извънредно заседание на здравната комисия“,

          уточниха от партията.

          Асен Василев допълни, че според неговата информация бюджетът на НЗОК вече е подготвен, но в него не е предвидено увеличение на заплатите на сестрите и младите лекари.

          Асен Василев: Правосъдието в България се държи като трите маймунки Асен Василев: Правосъдието в България се държи като трите маймунки

          Васил Пандов: Поведението на управляващите е цинично

          Съпартиецът му Васил Пандов също изрази възмущение от отношението на властта към медицинските специалисти, които вече седмици наред протестират за по-добри условия на труд.

          „Цинизмът на управляващите към лекарите и медицинските сестри продължава за поредна седмица. Докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се занимава с разпределяне на властта“,

          каза Пандов.
          Асен Василев: Бюджетът е изграден върху плаващи пясъци Асен Василев: Бюджетът е изграден върху плаващи пясъци

          „Това управление е основано на консумация на власт, а не на грижа за хората“,

          добави той.

          От „Продължаваме промяната“ заявяват, че няма да отстъпят от исканията си младите медици и сестри да получат справедливо възнаграждение и ще настояват темата да влезе в дневния ред на парламента преди обсъждането на бюджета.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...
          Други

          Долни Богров към патриарх Даниил: Върни ни свещеника, ще протестираме до победа!

          Николай Минчев -
          Стотици жители на Долни Богров, въпреки дъжда и лошото време, се събраха в защита на своя духовен предводител отец Янко Китанов, блокираха движението по...
          Инциденти

          Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа

          Николай Минчев -
          Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Когато Беше Финансов Министър,Мълчеше като Дупе по Темата,но Сега Говори Защото Знае че Няма да се Случи!Абсолютен Хасковски Мушморок Смотан Крадлив???!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions