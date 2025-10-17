ПП с предложение за свикване на извънредна здравна комисия (ВИДЕО)

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев остро разкритикува поведението на управляващите, обвинявайки ги, че вече пет месеца избягват да се срещнат с младите медици и медицинските сестри и да обсъдят техните искания за по-добро заплащане.

По думите му формацията ще продължи да събира подписи за свикване на извънредна комисия, която да разгледа законопроекта за възнагражденията на медицинските специалисти преди внасянето на държавния бюджет.

„Ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да може законопроектът най-накрая да бъде разгледан на второ четене преди 31 октомври, когато трябва да се внесе бюджетът“, посочи Василев.

ПП настоява за заседание на здравната комисия

От „Продължаваме промяната“ отново са поискали заседание на здравната комисия в парламента, но такава не е била проведена. По думите на представителите на партията, работната група по темата е била отложена заради отсъствието на депутати от ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“.

„Не се отказваме. Внесохме още едно искане до председателя на парламента Наталия Киселова да свика извънредно заседание на здравната комисия“, уточниха от партията.

Асен Василев допълни, че според неговата информация бюджетът на НЗОК вече е подготвен, но в него не е предвидено увеличение на заплатите на сестрите и младите лекари.

Васил Пандов: Поведението на управляващите е цинично

Съпартиецът му Васил Пандов също изрази възмущение от отношението на властта към медицинските специалисти, които вече седмици наред протестират за по-добри условия на труд.

„Цинизмът на управляващите към лекарите и медицинските сестри продължава за поредна седмица. Докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се занимава с разпределяне на властта“, каза Пандов.

„Това управление е основано на консумация на власт, а не на грижа за хората“, добави той.

От „Продължаваме промяната“ заявяват, че няма да отстъпят от исканията си младите медици и сестри да получат справедливо възнаграждение и ще настояват темата да влезе в дневния ред на парламента преди обсъждането на бюджета.