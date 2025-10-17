Премиерът към коалицията: Трябва сериозен разговор, не предсрочен вот

„Не е време за избори, защото това би означавало вот през февруари.“

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

Премиерът подчерта, че провеждането на избори в момента няма да допринесе за стабилен социален мир и ще доведе до допълнително напрежение в обществото.

Желязков отбеляза, че в Народното събрание липсват спокойствие и здрав разум, а това пряко се отразява върху обществените настроения и социалния диалог.

„Изборите в Пазарджик са лакмус, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор е започнат от нас“, заяви министър-председателят и уточни, че вече е провел разговор с БСП.

Според него страната се нуждае от стабилно парламентарно мнозинство и ясна политическа отговорност, споделена от всички партньори.

„Нашият отговор е – не, не е време за избори. Ако политическото решение е в тази посока, това означава избори през февруари – в началото на една предизвикателна година“, посочи Желязков по време на пресконференция в централата на ГЕРБ.

Премиерът напомни, че за избора на нов Висш съдебен съвет е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 депутати, което няма как да бъде постигнато от нито една политическа сила самостоятелно – особено след избори.

Желязков коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „гърбът му е широк и много хора се пързалят по него“, като добави, че партията поема отговорността и тежестта на непопулярните решения, които често водят до спад в доверието.

По думите му реактивността на правителството към предизвикателствата е била изключително добра, а в рамките на кабинета се работи координирано и отговорно.

Желязков обаче предупреди, че в началото на новия политически сезон някои коалиции, които преди това са заявявали европейска солидарност, вече са се включили в „общия хор на желанието за дестабилизация“.

Премиерът очерта предизвикателствата пред страната през 2025 г. – приемането на бюджета, въвеждането на еврото, напрегнатата геополитическа обстановка и вътрешната политическа токсичност, която, по думите му, „отравя обществото чрез сугестия и популизъм“.

Желязков допълни, че в такава обстановка провеждането на избори няма да донесе стабилност, нито ще помогне за изграждането на устойчиво парламентарно мнозинство.

„И нека всеки, който си мисли, че може да изгради квалифицирано мнозинство сам, да знае, че дори сега, а още повече след избори, надали ще надмине 20-30 народни представители“, каза премиерът.

В заключение Желязков подчерта, че предстоящите президентски избори се превръщат в залог за бъдещата геополитическа ориентация на България.

В петък в централата на ГЕРБ се проведе заседание на Изпълнителната комисия с участието на областни координатори, министри, депутати и кметове.