НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Премиерът към коалицията: Трябва сериозен разговор, не предсрочен вот

          16
          144
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „Не е време за избори, защото това би означавало вот през февруари.“
          Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

          - Реклама -

          Премиерът подчерта, че провеждането на избори в момента няма да допринесе за стабилен социален мир и ще доведе до допълнително напрежение в обществото.

          Желязков отбеляза, че в Народното събрание липсват спокойствие и здрав разум, а това пряко се отразява върху обществените настроения и социалния диалог.

          „Изборите в Пазарджик са лакмус, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор е започнат от нас“, заяви министър-председателят и уточни, че вече е провел разговор с БСП.

          Според него страната се нуждае от стабилно парламентарно мнозинство и ясна политическа отговорност, споделена от всички партньори.

          „Нашият отговор е – не, не е време за избори. Ако политическото решение е в тази посока, това означава избори през февруари – в началото на една предизвикателна година“, посочи Желязков по време на пресконференция в централата на ГЕРБ.

          Премиерът напомни, че за избора на нов Висш съдебен съвет е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 депутати, което няма как да бъде постигнато от нито една политическа сила самостоятелно – особено след избори.

          Желязков коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „гърбът му е широк и много хора се пързалят по него“, като добави, че партията поема отговорността и тежестта на непопулярните решения, които често водят до спад в доверието.

          По думите му реактивността на правителството към предизвикателствата е била изключително добра, а в рамките на кабинета се работи координирано и отговорно.

          Желязков обаче предупреди, че в началото на новия политически сезон някои коалиции, които преди това са заявявали европейска солидарност, вече са се включили в „общия хор на желанието за дестабилизация“.

          Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава

          Премиерът очерта предизвикателствата пред страната през 2025 г. – приемането на бюджета, въвеждането на еврото, напрегнатата геополитическа обстановка и вътрешната политическа токсичност, която, по думите му, „отравя обществото чрез сугестия и популизъм“.

          Желязков допълни, че в такава обстановка провеждането на избори няма да донесе стабилност, нито ще помогне за изграждането на устойчиво парламентарно мнозинство.

          „И нека всеки, който си мисли, че може да изгради квалифицирано мнозинство сам, да знае, че дори сега, а още повече след избори, надали ще надмине 20-30 народни представители“, каза премиерът.

          В заключение Желязков подчерта, че предстоящите президентски избори се превръщат в залог за бъдещата геополитическа ориентация на България.

          В петък в централата на ГЕРБ се проведе заседание на Изпълнителната комисия с участието на областни координатори, министри, депутати и кметове.

          „Не е време за избори, защото това би означавало вот през февруари.“
          Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

          - Реклама -

          Премиерът подчерта, че провеждането на избори в момента няма да допринесе за стабилен социален мир и ще доведе до допълнително напрежение в обществото.

          Желязков отбеляза, че в Народното събрание липсват спокойствие и здрав разум, а това пряко се отразява върху обществените настроения и социалния диалог.

          „Изборите в Пазарджик са лакмус, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор е започнат от нас“, заяви министър-председателят и уточни, че вече е провел разговор с БСП.

          Според него страната се нуждае от стабилно парламентарно мнозинство и ясна политическа отговорност, споделена от всички партньори.

          „Нашият отговор е – не, не е време за избори. Ако политическото решение е в тази посока, това означава избори през февруари – в началото на една предизвикателна година“, посочи Желязков по време на пресконференция в централата на ГЕРБ.

          Премиерът напомни, че за избора на нов Висш съдебен съвет е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 депутати, което няма как да бъде постигнато от нито една политическа сила самостоятелно – особено след избори.

          Желязков коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „гърбът му е широк и много хора се пързалят по него“, като добави, че партията поема отговорността и тежестта на непопулярните решения, които често водят до спад в доверието.

          По думите му реактивността на правителството към предизвикателствата е била изключително добра, а в рамките на кабинета се работи координирано и отговорно.

          Желязков обаче предупреди, че в началото на новия политически сезон някои коалиции, които преди това са заявявали европейска солидарност, вече са се включили в „общия хор на желанието за дестабилизация“.

          Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава

          Премиерът очерта предизвикателствата пред страната през 2025 г. – приемането на бюджета, въвеждането на еврото, напрегнатата геополитическа обстановка и вътрешната политическа токсичност, която, по думите му, „отравя обществото чрез сугестия и популизъм“.

          Желязков допълни, че в такава обстановка провеждането на избори няма да донесе стабилност, нито ще помогне за изграждането на устойчиво парламентарно мнозинство.

          „И нека всеки, който си мисли, че може да изгради квалифицирано мнозинство сам, да знае, че дори сега, а още повече след избори, надали ще надмине 20-30 народни представители“, каза премиерът.

          В заключение Желязков подчерта, че предстоящите президентски избори се превръщат в залог за бъдещата геополитическа ориентация на България.

          В петък в централата на ГЕРБ се проведе заседание на Изпълнителната комисия с участието на областни координатори, министри, депутати и кметове.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...
          Други

          Долни Богров към патриарх Даниил: Върни ни свещеника, ще протестираме до победа!

          Николай Минчев -
          Стотици жители на Долни Богров, въпреки дъжда и лошото време, се събраха в защита на своя духовен предводител отец Янко Китанов, блокираха движението по...
          Инциденти

          Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа

          Николай Минчев -
          Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на...

          16 КОМЕНТАРА

          6. За Пеевски не знам,но Слави и Зафиров са ти верни слуги. Ще те последват дори в гроба. Оставка.

          8. И в България и в Европа всички са клоуни циркаджии 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
            🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤮🤮🤮🤮🤮🤮

          13. Г-н БОРИСОВ и г-н Министър Председател от ГЕРБ .Спрете кражбите и корупцията ,чрез раздаването на милиони на властимащите кметове в държавата .На сто процента ограбване на тези милиони най вече ,чрез обществени поръчки на нарочени фирми като пример : Кмета на ПЕЕВСКИ -САБАНОВ в община СИЛИСТРА /бивш кадър на ГЕРБ-Силистра /,чрез „обиграна“ организирана група : зам кметове, „юристи -поръчкови,неприкосновенни и нечистоплътни мърди , има ги във всяка общ. поръчка “ ,служители в общината ,“министерски слуги“ с нареждане :“милиони ще има ,ако фирмата е тази ,ако е друга фирма пари няма ,тази схема е най вече за училищата и „социалните домове“ милионите идвали директно по нечие разпореждане от министерство за определени фирми не без участието на кмета Сабанов и по „думи“ на зам. кмет по стройтелството на общината „. Прикривани и неразследвани от наложени вече „оядени началници“ на служби и институции /особенно на данс ,нап и др./ в община Силистра. Това сложна ого сложна „СХЕМА“за грабене от народа „неразгадаема“ от „органите „на държавата /данс,нап и какви ли не още „хрантутеници ,наложени “ началници -слугинаж „в службите ,тук не са високообразованите им служители -горките „мачкани“ отвсякъде “ в държавата с цел подчинение /, чрез всичко това се . печелят избори ,унищожава се населението ,безработица ,безпаричие , унищожаване на природените дадености и на хората . Г- н Борисов и Г-н Министър Председател вземете необходимите мерки, докато още сме живи, както сте я подкарали скоро и нас няма да ни има . МОР И КОРУПЦИЯ В ДЪРЖАВАТА. СПАСЕТЕ НИ

          15. Премиерът към коалицията: Трябва сериозен разговор, не предсрочен вот!

            ПП с предложение за свикване на извънредна здравна комисия!!
            ПП има сериозни основания!! Видно е! Лудите са за лечение и трябва да се отстранят веднага! Инак ще стане много по-лошо!!!

            • Бедни ми бедни Бойко! Защо ли ти трябваше да се водиш по акъла на дебелака и да разглобиш сглобката? Сега Пунта Мара щеше да си премиерства, цялата отговорност щеше да носят Киро и Асен, а ти щеше да си почиваш отзад и да им четеш „конско“, ако се издънят. А сега какво? Нито си премиер, нито си премиер в сянка, и въпреки това контрата е изцяло в теб. Гадно!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions