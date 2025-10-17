Премиерът към коалицията: Трябва сериозен разговор, не предсрочен вот

„Не е време за избори, защото това би означавало вот през февруари.“
Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.
Премиерът подчерта, че провеждането на избори в момента няма да допринесе за стабилен социален мир и ще доведе до допълнително напрежение в обществото.
Желязков отбеляза, че в Народното събрание липсват спокойствие и здрав разум, а това пряко се отразява върху обществените настроения и социалния диалог.
Според него страната се нуждае от стабилно парламентарно мнозинство и ясна политическа отговорност, споделена от всички партньори.
Премиерът напомни, че за избора на нов Висш съдебен съвет е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 депутати, което няма как да бъде постигнато от нито една политическа сила самостоятелно – особено след избори.
Желязков коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „гърбът му е широк и много хора се пързалят по него“, като добави, че партията поема отговорността и тежестта на непопулярните решения, които често водят до спад в доверието.
По думите му реактивността на правителството към предизвикателствата е била изключително добра, а в рамките на кабинета се работи координирано и отговорно.
Желязков обаче предупреди, че в началото на новия политически сезон някои коалиции, които преди това са заявявали европейска солидарност, вече са се включили в „общия хор на желанието за дестабилизация“.
Премиерът очерта предизвикателствата пред страната през 2025 г. – приемането на бюджета, въвеждането на еврото, напрегнатата геополитическа обстановка и вътрешната политическа токсичност, която, по думите му, „отравя обществото чрез сугестия и популизъм“.
Желязков допълни, че в такава обстановка провеждането на избори няма да донесе стабилност, нито ще помогне за изграждането на устойчиво парламентарно мнозинство.
В заключение Желязков подчерта, че предстоящите президентски избори се превръщат в залог за бъдещата геополитическа ориентация на България.
В петък в централата на ГЕРБ се проведе заседание на Изпълнителната комисия с участието на областни координатори, министри, депутати и кметове.
Г-н БОРИСОВ и г-н Министър Председател от ГЕРБ .Спрете кражбите и корупцията ,чрез раздаването на милиони на властимащите кметове в държавата .На сто процента ограбване на тези милиони най вече ,чрез обществени поръчки на нарочени фирми като пример : Кмета на ПЕЕВСКИ -САБАНОВ в община СИЛИСТРА /бивш кадър на ГЕРБ-Силистра /,чрез „обиграна“ организирана група : зам кметове, „юристи -поръчкови,неприкосновенни и нечистоплътни мърди , има ги във всяка общ. поръчка “ ,служители в общината ,“министерски слуги“ с нареждане :“милиони ще има ,ако фирмата е тази ,ако е друга фирма пари няма ,тази схема е най вече за училищата и „социалните домове“ милионите идвали директно по нечие разпореждане от министерство за определени фирми не без участието на кмета Сабанов и по „думи“ на зам. кмет по стройтелството на общината „. Прикривани и неразследвани от наложени вече „оядени началници“ на служби и институции /особенно на данс ,нап и др./ в община Силистра. Това сложна ого сложна „СХЕМА“за грабене от народа „неразгадаема“ от „органите „на държавата /данс,нап и какви ли не още „хрантутеници ,наложени “ началници -слугинаж „в службите ,тук не са високообразованите им служители -горките „мачкани“ отвсякъде “ в държавата с цел подчинение /, чрез всичко това се . печелят избори ,унищожава се населението ,безработица ,безпаричие , унищожаване на природените дадености и на хората . Г- н Борисов и Г-н Министър Председател вземете необходимите мерки, докато още сме живи, както сте я подкарали скоро и нас няма да ни има . МОР И КОРУПЦИЯ В ДЪРЖАВАТА. СПАСЕТЕ НИ
