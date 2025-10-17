Прокуратурата обвини двама мъже за насилие над собствените им майки

Софийската районна прокуратура повдигна обвинения срещу двама мъже, които са причинили леки телесни повреди на майките си в условията на домашно насилие. И двамата са задържани за срок до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.

Инцидентите са станали на 15 октомври в рамките на два отделни случая.

Първият нападател около 21:30 часа е стискал и усуквал ръцете на 79-годишната си майка, причинявайки ѝ множество кръвонасядания.

Във втория случай обвиняемият нанесъл удари с юмруци в главата и тялото на майка си, дърпал я за косата и ѝ причинил лека телесна повреда.

По двата случая се водят отделни разследвания, а прокуратурата ще поиска от съда постоянно задържане под стража и за двамата обвиняеми.