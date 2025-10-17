НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокуратурата обвини двама мъже за насилие над собствените им майки

          0
          56
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийската районна прокуратура повдигна обвинения срещу двама мъже, които са причинили леки телесни повреди на майките си в условията на домашно насилие. И двамата са задържани за срок до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.

          - Реклама -
          Съдът задържа мъж за нападение над жена в София Съдът задържа мъж за нападение над жена в София

          Инцидентите са станали на 15 октомври в рамките на два отделни случая.

          Първият нападател около 21:30 часа е стискал и усуквал ръцете на 79-годишната си майка, причинявайки ѝ множество кръвонасядания.

          Във втория случай обвиняемият нанесъл удари с юмруци в главата и тялото на майка си, дърпал я за косата и ѝ причинил лека телесна повреда.

          По двата случая се водят отделни разследвания, а прокуратурата ще поиска от съда постоянно задържане под стража и за двамата обвиняеми.

          Софийската районна прокуратура повдигна обвинения срещу двама мъже, които са причинили леки телесни повреди на майките си в условията на домашно насилие. И двамата са задържани за срок до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.

          - Реклама -
          Съдът задържа мъж за нападение над жена в София Съдът задържа мъж за нападение над жена в София

          Инцидентите са станали на 15 октомври в рамките на два отделни случая.

          Първият нападател около 21:30 часа е стискал и усуквал ръцете на 79-годишната си майка, причинявайки ѝ множество кръвонасядания.

          Във втория случай обвиняемият нанесъл удари с юмруци в главата и тялото на майка си, дърпал я за косата и ѝ причинил лека телесна повреда.

          По двата случая се водят отделни разследвания, а прокуратурата ще поиска от съда постоянно задържане под стража и за двамата обвиняеми.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил в София

          Красимир Попов -
          Автомобил блъсна и уби пешеходец в София. Инцидентът е станал на бул. „Тодор Каблешков“ в столицата. Според информация на Нова телевизия, шофьорът е избягал от...
          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...
          Други

          Долни Богров към патриарх Даниил: Върни ни свещеника, ще протестираме до победа!

          Николай Минчев -
          Стотици жители на Долни Богров, въпреки дъжда и лошото време, се събраха в защита на своя духовен предводител отец Янко Китанов, блокираха движението по...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions