          ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на „Парк де Пренс“

          Шампионът Пари Сен Жермен играе при 3:3 срещу Страсбург в двубоя, с който се подновява сезонът в Лига 1 след паузата за националните отбори. Гола за домакините реализира Брадли Баркола в 6-ата минута, но в средата на първата част Хоакин Паничели изравни с глава, а малко преди почивката Диего Морейра изведе гостите напред. Парижани са лидер в класирането с 16 точки, а само Страсбург има 15 и дели втората позиция с Марсилия и Лион. Елзасци се представят повече от впечатляващо до момента и ще се опитат да поднесат изненада на „Парк де Пренс“.

          ПСЖ показа известни колебания при гостуванията си, но у дома тимът на Луис Гарсия е безгрешен, като записа три победи без допуснат гол. Страсбург играе сполучиливо далеч от своя стадион и вече взе два успеха като гост. Освен това, отборът на Лиъм Росиниър има самочувствие от последния си мач срещу столичния гранд, спечелен с 2:1.

          В отсъствието на Усман Дембеле, на върха на атаката на ПСЖ започна Гонсало Рамош, а другите двама нападатели на домакините бяха Брадли Баркола и 17-годишния Ибрахим Мбайе. В средата на терена ги нямаше контузените Фабиан Руис и Жоао Невеш, а Витиня беше на пейката, което даде шанс за изява на Канг-Ин Лий и Уарен Заир-Емери. Като халф игра и Дезире Дуе.

          Луис Енрике бе направил много промени и в отбраната. Капитанът Маркиньос лекува травма, а Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и Уилян Пачо фигурираха сред резервите. Така, защитното каре пред Люка Шевалие оформиха Сени Маюлу, Лукас Бералдо, Иля Забарний и Люка Ернандес.

          Гостите излязоха с един чист нападател в лицето на Хоакин Паничели, на когото помагаха Диего Морейра и Хулио Енсисо. Четиримата халфове, на които заложи Лиъм Росиниър, бяха Абдул Уатара, Валентин Барко, Самир Ел Мурабет и Бен Чилуел, а защитниците пред Майк Пендерс бяха Гела Дуе, Лукас Хьогсберг и Исмаел Дюкуре.

          Абакар Сила пропусна мача заради наказание, а Емануел Емега, Мамаду Сар и Сайду Соу бяха аут заради контузии.

          Въпреки експерименталния състав, ПСЖ бързо взе инициативата и започна да създава опасни положения пред вратата на гостите. Пендерс отрази коварен изстрел на Дезире Дуе, но нямаше какво да направи в 6-ата минута, когато Баркола нахлу в наказателното поле и с премерен удар прати топката в мрежата. Дуе отново беше замесен в събитията, като се отличи с асистенция за попадението.

          Страсбург нямаше намерение даразвява бялото знаме и отговори с хубав пробив на Диего Морейра, последван от изстрел с пета на Хоакин Паничели, но Шевалие спаси, а след това попречи и добавката на Хулио Енсисо да се превърне в гол. В следващите минути ПСЖ организира няколко скоростни атаки, но те не завършиха с попадение.

          В средата на първата част Гела Дуе центрира към Паничели, който по прекрасен начин се извиси и отклони топката, а Шевалие нямаше как да се намеси – 1:1. Мачът стана много двуостър, а Страсбург по нищо не отстъпваше на домакините. Нещо повече: в 41-вата минута Диего Морейра се измъкна от защитата на шампионите и с малко късмет прокара топката под плонжа на Шевалие, който можеше да реагира и по-добре.

          Второто полувреме стартира с още един гол за Страсбург. Защитата на ПСЖ сгреши, а Диего Морейра намери Паничели, който реализира седмото си попадение от началото на сезона и доближи елзасци до първата им победа на „Парк де Пренс“.

          Ситуацията ставаше все по-притеснителна за отбора на Луис Енрике. В 56-ата минута обаче дълъг пас стигна до спринтиращия Дезире Дуе и той беше повален в наказателното поле от Пендерс. С изпълнението на дузпата се нае Гонсало Рамош, който хладнокръвно преодоля стража на гостите за 2:3.

          При този резултат в игра за ПСЖ се появиха Хвича Кварацхелия, Уилян Пачо и младока Куентин Нджанту. Домакините затегнаха обръча около вратата на Страсбург и положенията се редяха едно след друго. В 72-рата минута Канг-Ин Лий беше близо до изравнителен гол, но топката среща гредата, а после Пендерс парира добавката на Гонсало Рамош.

          Натискът на Пари Сен Жермен продължи и в 79-ата минута Сени Маюлу беше точен за 3:3. Халфът, който днес игра като десен бек, се разписа с глава и даде надежди на домакините за пълен обрат. Пендерс отново показа класа и спаси силен удар на младока, но топката се върна при Маюлу и той се поправи от втория опит.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Моторни Спортове

          Макс Верстапен продължава да притиска Мерцедес и ще тръгне от първо място в спринта

          Николай Минчев -
          Актуалният шампион във Формула 1 - Макс Верстапен, ще стартира от първа позиция на стартовата решетка в спринтовото състезание на „Пистата на Америките“. Това...
          Спорт

          Борусия Мьонхенгладбах продължава да копае дъното

          Станимир Бакалов -
          Борусия Мьонхенгладбах остава на дъното в Бундеслигата и без победа, след като падна с 1:3 в гостуването си на Унион Берлин от 7 кръг...
          Други

          Паркър: Просто искам да се бия

          Станимир Бакалов -
          След трудна, но все пак успешна вечер срещу Джъстис Хуни, мнозина смятат, че вече е открита „рецептата“ за това как да бъде победен Фабио...

