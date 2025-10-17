ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на „Парк де Пренс“

Шампионът Пари Сен Жермен играе при 3:3 срещу Страсбург в двубоя, с който се подновява сезонът в Лига 1 след паузата за националните отбори. Гола за домакините реализира Брадли Баркола в 6-ата минута, но в средата на първата част Хоакин Паничели изравни с глава, а малко преди почивката Диего Морейра изведе гостите напред. Парижани са лидер в класирането с 16 точки, а само Страсбург има 15 и дели втората позиция с Марсилия и Лион. Елзасци се представят повече от впечатляващо до момента и ще се опитат да поднесат изненада на „Парк де Пренс“.
ПСЖ показа известни колебания при гостуванията си, но у дома тимът на Луис Гарсия е безгрешен, като записа три победи без допуснат гол. Страсбург играе сполучиливо далеч от своя стадион и вече взе два успеха като гост. Освен това, отборът на Лиъм Росиниър има самочувствие от последния си мач срещу столичния гранд, спечелен с 2:1.
В отсъствието на Усман Дембеле, на върха на атаката на ПСЖ започна Гонсало Рамош, а другите двама нападатели на домакините бяха Брадли Баркола и 17-годишния Ибрахим Мбайе. В средата на терена ги нямаше контузените Фабиан Руис и Жоао Невеш, а Витиня беше на пейката, което даде шанс за изява на Канг-Ин Лий и Уарен Заир-Емери. Като халф игра и Дезире Дуе.
Луис Енрике бе направил много промени и в отбраната. Капитанът Маркиньос лекува травма, а Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и Уилян Пачо фигурираха сред резервите. Така, защитното каре пред Люка Шевалие оформиха Сени Маюлу, Лукас Бералдо, Иля Забарний и Люка Ернандес.
Гостите излязоха с един чист нападател в лицето на Хоакин Паничели, на когото помагаха Диего Морейра и Хулио Енсисо. Четиримата халфове, на които заложи Лиъм Росиниър, бяха Абдул Уатара, Валентин Барко, Самир Ел Мурабет и Бен Чилуел, а защитниците пред Майк Пендерс бяха Гела Дуе, Лукас Хьогсберг и Исмаел Дюкуре.
Абакар Сила пропусна мача заради наказание, а Емануел Емега, Мамаду Сар и Сайду Соу бяха аут заради контузии.
Въпреки експерименталния състав, ПСЖ бързо взе инициативата и започна да създава опасни положения пред вратата на гостите. Пендерс отрази коварен изстрел на Дезире Дуе, но нямаше какво да направи в 6-ата минута, когато Баркола нахлу в наказателното поле и с премерен удар прати топката в мрежата. Дуе отново беше замесен в събитията, като се отличи с асистенция за попадението.
Страсбург нямаше намерение даразвява бялото знаме и отговори с хубав пробив на Диего Морейра, последван от изстрел с пета на Хоакин Паничели, но Шевалие спаси, а след това попречи и добавката на Хулио Енсисо да се превърне в гол. В следващите минути ПСЖ организира няколко скоростни атаки, но те не завършиха с попадение.
В средата на първата част Гела Дуе центрира към Паничели, който по прекрасен начин се извиси и отклони топката, а Шевалие нямаше как да се намеси – 1:1. Мачът стана много двуостър, а Страсбург по нищо не отстъпваше на домакините. Нещо повече: в 41-вата минута Диего Морейра се измъкна от защитата на шампионите и с малко късмет прокара топката под плонжа на Шевалие, който можеше да реагира и по-добре.
Второто полувреме стартира с още един гол за Страсбург. Защитата на ПСЖ сгреши, а Диего Морейра намери Паничели, който реализира седмото си попадение от началото на сезона и доближи елзасци до първата им победа на „Парк де Пренс“.
Ситуацията ставаше все по-притеснителна за отбора на Луис Енрике. В 56-ата минута обаче дълъг пас стигна до спринтиращия Дезире Дуе и той беше повален в наказателното поле от Пендерс. С изпълнението на дузпата се нае Гонсало Рамош, който хладнокръвно преодоля стража на гостите за 2:3.
При този резултат в игра за ПСЖ се появиха Хвича Кварацхелия, Уилян Пачо и младока Куентин Нджанту. Домакините затегнаха обръча около вратата на Страсбург и положенията се редяха едно след друго. В 72-рата минута Канг-Ин Лий беше близо до изравнителен гол, но топката среща гредата, а после Пендерс парира добавката на Гонсало Рамош.
Натискът на Пари Сен Жермен продължи и в 79-ата минута Сени Маюлу беше точен за 3:3. Халфът, който днес игра като десен бек, се разписа с глава и даде надежди на домакините за пълен обрат. Пендерс отново показа класа и спаси силен удар на младока, но топката се върна при Маюлу и той се поправи от втория опит.
I love how well-organized and detailed this post is.
This was incredibly useful and well written.
Great job simplifying something so complex.
This gave me a whole new perspective on something I thought I already understood. Great explanation and flow!
What a great resource. I’ll be referring back to this often.
I love the clarity in your writing.
Thanks for taking the time to break this down step-by-step.
Your content never disappoints. Keep up the great work!
Your writing style makes complex ideas so easy to digest.
I’ll definitely come back and read more of your content.
This is one of the best explanations I’ve read on this topic.
This topic really needed to be talked about. Thank you.
Thank you for being so generous with your knowledge.
Your tips are practical and easy to apply. Thanks a lot!
Thank you for covering this so thoroughly. It helped me a lot.
I really needed this today. Thank you for writing it.
I really needed this today. Thank you for writing it.
This was so insightful. I took notes while reading!
You have a real gift for explaining things.
I really needed this today. Thank you for writing it.
This was so insightful. I took notes while reading!
Your articles always leave me thinking.
Very relevant and timely content. Appreciate you sharing this.
This article came at the perfect time for me.
I feel more confident tackling this now, thanks to you.
What an engaging read! You kept me hooked from start to finish.
What a helpful and well-structured post. Thanks a lot!
What a great resource. I’ll be referring back to this often.
I enjoyed your perspective on this topic. Looking forward to more content.
You’ve done a great job with this. I ended up learning something new without even realizing it—very smooth writing!
This was easy to follow, even for someone new like me.
This is now one of my favorite blog posts on this subject.