      събота, 18.10.25
          Война

          Путин е казал на Тръмп: Русия владее изцяло стратегическата инициатива на фронта, Украйна е „терорист", а „Томахоук" само ще развалят отношенията със САЩ

          По време на разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин е представил Украйна като „терорист“, от чиито действия Русия се защитава. Това следва от изявление на помощника на руския президент Юрий Ушаков, разпространено от ТАСС.

          Според Ушаков разговорът е бил иницииран от руската страна и е продължил приблизително два часа и половина. Той потвърди изявлението на Тръмп, че Путин е започнал разговора с похвали за споразумението на американския държавен глава с ХАМАС. Според Ушаков обаче събеседниците са се фокусирали предимно върху „украинската криза“.

          „Путин даде подробна оценка на настоящата ситуация, като подчерта интереса на Русия от постигане на мирно политическо и дипломатическо решение. Той отбеляза, че руските войски контролират изцяло стратегическата инициатива по цялата линия на бойно съприкосновение“, заяви помощникът на Путин.

          По думите му, Путин се е оплакал на Тръмп, че „киевският режим прибягва до терористични методи“ – атаки срещу „цивилни цели и енергийна инфраструктура“, на които руснаците „са принудени да реагират съответно“.

          Ушаков посочи още, че в разговора си с Путин Тръмп „многократно е подчертавал необходимостта от бързо установяване на мир“ в Украйна.

          „Повдигнат е и въпросът за евентуални доставки на крилати ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна“, каза Ушаков. Според него Путин се е опитал да убеди Тръмп, че тези ракети няма да променят ситуацията на бойното поле, но че доставката им на Украйна ще влоши отношенията между Москва и Вашингтон и ще попречи на мирното уреждане.

          Говорителят на Кремъл също потвърди, че двете страни са се споразумели незабавно да започнат подготовка за нова среща лице в лице, която може да се проведе в Будапеща.

          1. След като чул това в началото на разговора, бай Тръмп до края се смял на вица на кремълския шегобиец и така приключили изключително съдържателния си разговор!😅😂🤣

            • Лошо е като си тъп чичеееееее,скоро ще ти ройнат пърдялника и от изток и от запад и от краваристан !!!

