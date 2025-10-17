Путин е казал на Тръмп: Русия владее изцяло стратегическата инициатива на фронта, Украйна е „терорист“, а „Томахоук“ само ще развалят отношенията със САЩ

По време на разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин е представил Украйна като „терорист“, от чиито действия Русия се защитава. Това следва от изявление на помощника на руския президент Юрий Ушаков, разпространено от ТАСС.

Според Ушаков разговорът е бил иницииран от руската страна и е продължил приблизително два часа и половина. Той потвърди изявлението на Тръмп, че Путин е започнал разговора с похвали за споразумението на американския държавен глава с ХАМАС. Според Ушаков обаче събеседниците са се фокусирали предимно върху „украинската криза“.

„Путин даде подробна оценка на настоящата ситуация, като подчерта интереса на Русия от постигане на мирно политическо и дипломатическо решение. Той отбеляза, че руските войски контролират изцяло стратегическата инициатива по цялата линия на бойно съприкосновение“, заяви помощникът на Путин.

По думите му, Путин се е оплакал на Тръмп, че „киевският режим прибягва до терористични методи“ – атаки срещу „цивилни цели и енергийна инфраструктура“, на които руснаците „са принудени да реагират съответно“.

Ушаков посочи още, че в разговора си с Путин Тръмп „многократно е подчертавал необходимостта от бързо установяване на мир“ в Украйна.

„Повдигнат е и въпросът за евентуални доставки на крилати ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна“, каза Ушаков. Според него Путин се е опитал да убеди Тръмп, че тези ракети няма да променят ситуацията на бойното поле, но че доставката им на Украйна ще влоши отношенията между Москва и Вашингтон и ще попречи на мирното уреждане.

Говорителят на Кремъл също потвърди, че двете страни са се споразумели незабавно да започнат подготовка за нова среща лице в лице, която може да се проведе в Будапеща.