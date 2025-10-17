Путин е провел заседание на Съвета за сигурност на Русия след разговора с Тръмп

Президентът на Русия Владимир Путин е провел среща с членовете на Съвета за сигурност на страната след разговора с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи президентският помощник Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости.

„Вчера вечерта, веднага след телефонния си разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, руският президент Владимир Владимирович Путин събра постоянните членове на Съвета за сигурност в Кремъл и ги информира подробно за съдържанието на размяната на мнения с американския си колега“, отбеляза той.

В четвъртък Тръмп и Путин проведоха осмия си и най-дълъг телефонен разговор от началото на втория му мандат, продължил два часа и половина. Според Ушаков, те са обсъдили нова среща на върха, която вероятно ще се проведе в Будапеща. Времето на срещата ще бъде уточнено, когато външният министър Сергей Лавров и държавният секретар Марко Рубио постигнат съгласие.

Лидерите са поставили акцент върху украинската криза. Повдигнат е и въпросът за евентуалната доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна. Руският президент е отбелязал в разговора, че тези оръжия няма да променят ситуацията на бойното поле, но биха навредили сериозно на отношенията между Москва и Вашингтон.

Тръмп, от своя страна, е призовал за възможно най-скорошно прекратяване на конфликта и е заявил, че това открива огромни перспективи за икономическо сътрудничество между Русия и Съединените щати.

Путин и Тръмп разговаряха за последен път в нощта на 19 август. Те се застъпиха за продължаване на преките контакти между делегациите на Москва и Киев.