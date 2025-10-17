НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Путин е провел заседание на Съвета за сигурност на Русия след разговора с Тръмп

          Иван Христов
          Президентът на Русия Владимир Путин е провел среща с членовете на Съвета за сигурност на страната след разговора с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи президентският помощник Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости.

          „Вчера вечерта, веднага след телефонния си разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, руският президент Владимир Владимирович Путин събра постоянните членове на Съвета за сигурност в Кремъл и ги информира подробно за съдържанието на размяната на мнения с американския си колега“, отбеляза той.

          В четвъртък Тръмп и Путин проведоха осмия си и най-дълъг телефонен разговор от началото на втория му мандат, продължил два часа и половина. Според Ушаков, те са обсъдили нова среща на върха, която вероятно ще се проведе в Будапеща. Времето на срещата ще бъде уточнено, когато външният министър Сергей Лавров и държавният секретар Марко Рубио постигнат съгласие.

          Лидерите са поставили акцент върху украинската криза.  Повдигнат е и въпросът за евентуалната доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна. Руският президент е отбелязал в разговора, че тези оръжия няма да променят ситуацията на бойното поле, но биха навредили сериозно на отношенията между Москва и Вашингтон.

          Тръмп, от своя страна, е призовал за възможно най-скорошно прекратяване на конфликта и е заявил, че това открива огромни перспективи за икономическо сътрудничество между Русия и Съединените щати.

          Путин и Тръмп разговаряха за последен път в нощта на 19 август. Те се застъпиха за продължаване на преките контакти между делегациите на Москва и Киев.

          10 КОМЕНТАРА

          1. Трона на хуйло яко се клати от корупционни схеми на бандата му,които министъра им на отбраната разкри. Отделно и това,че децата им смело излязаха да кажат не на безобразията им. Има арести. Вместо да ги сплашат с тях числото на такива мероприята де увеличава. Питер не е сам вече в това. Отделно социални (засега)протеси в РФ ,хората питат къде са парите.
            Знам,че сега ще се активират простите ни и неинформирани ватници.
            Не се хабете,не се засягам от едноклетъчни еуглени.

          3. Тръмп няма да се спре! Той е поставен и го командва ВПК на САЩ! Няма общи допирни точки за преговори!

