Радостин Василев: Следващата жертва на Пеевски е ГЕРБ

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Василев другата седмица ще видим докъде ще стигне наглостта на управляващите.
Според госта Пеевски Борисов ще изчезнат бързо от сцената, защото разчитат на държавния ресурс. Той допълни, че опозицията не може да се консолидира, но търканията между самите управляващи вероятно ще доведе до падането на правителството.
Председателят на ПП МЕЧ беше категоричен, че ГЕРБ не е истинска партия, а сбор от клиентелисти интереси. Той допълни, че структурите много лесно и бързо ще се преориентират към Делян Пеевски.
Те само печелят време до началото на 2026 след това робите ще мълчат .. кучетата си лаят а кервана си върви .
Гела е жертва на на инфектирал спермазоид.
…а ти си поредният простак !
Туй ние отдавна го знаем
Тоя малоумник е прав.Бойко изпълнява всичко което Пеевски му нареди.
Не те вече се съюзиха ,следващата е унищожение на България.
Мачкаи ти радостине със теп сме
Тази жертва си го заслужава, но най- жалкото е, че голямата жертва на ШИШИ и НОВОТО МУ СТАРО НАЧАЛО и дружката му БОКО ГЕРБ, които си управляват заедно от доста време е БЪЛГАРИЯ и БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД
Те ще се разберат, вие опозицията никога
Какво беше това шикалкавене,нищо не разбрах от коментара ви!!! Въпросите бяха много ясни,а отговорите ви никаква конкретика!!!
Просто си пазите топлите кресленца и богатата ясличка!!!!
Говорене и вдигане на,, прах „в очите на хората.
Илия Илиев ти си прост човек и няма как да ги разбираш тия неща
Нищо ново не каза.
Нагледахме се,наслушахме се и какво от това?Вие 240-те сте си добре винаги и тази власт,ще я стискате до гроба!Но и за Вас и ,за нас има само един гроб,защото Всички сме смъртни!
Той не е жертва,това е цената на неговото оцеляване и той си плаща като поп
Мачкай герберските кратуни, Радостине!
Светлин Стоянов нищо не мачка играе роля.
Светлин Стоянов Тоя може само да лае и дотам ,накрая май ще излезне човек на Бойко ,много ги видяхме като него
Светлин Стоянов така ли бе Светльо
Romeo Klimentov Barbov, точно така.
Светлин Стоянов ау,браво ! Той валяк ли е ,или……!?
Romeo Klimentov Barbov, не е валяк, Дебелия валяк ви премаза в Пазарджик 🙂
Светлин Стоянов ха,ха,ха ! Смешници !
То ГЕРБ няма
Браво! Семейството е голяма ценност! Ти не си Там!
Както изглежда,на шиши е дадено добро от запада за завладяване на цялата власт в страната,на тях им трябва тъкмо такъм безскрупулен тип за диктатор,от неофашиски тип.Да сте го чули да заявява какви му са целите ,не,нали,няма и да чуете,защото със сигурност са ужасяващи,ще ги оповести,когато никой няма да може да му каже копче и ще вилнее като Пиночет,ще върши мръсната работа на запада по украинско направление.
Наглеца е толкова безогледен ,че призова Радев да му се махне от пътя,да подаде оставка,ако настъплението на шиши продължи с това темпо,нищо чудно да оваканти и президентското кресло,за какво му е,поста на безспорен диктатор му е достатъчен.
Нищо чудно,наблюдава се естествен процес на метаморфоза на мафията.При един по-задълбочен анализ на изменената политическа ситуация и международната конюнктура ще се установи,че върви процес на консолидация и префасониране на мафията,която се водеше от герб и дпс.Но шиши е окумуш и иска да вземе и титлата на гербаджИбашИ,в краен резултат да се обяви за безспорен султан и емир.
Парламента е сбирущайн.