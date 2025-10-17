Радостин Василев: Следващата жертва на Пеевски е ГЕРБ

„ИТН и БСП вече не съществуват на политическата сцена, идва краят на ГЕРБ.“

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Василев другата седмица ще видим докъде ще стигне наглостта на управляващите.

„Парламентът е „сбиротак“ на натискачи на бутони“, посочи още гостът.

Според госта Пеевски Борисов ще изчезнат бързо от сцената, защото разчитат на държавния ресурс. Той допълни, че опозицията не може да се консолидира, но търканията между самите управляващи вероятно ще доведе до падането на правителството.

Председателят на ПП МЕЧ беше категоричен, че ГЕРБ не е истинска партия, а сбор от клиентелисти интереси. Той допълни, че структурите много лесно и бързо ще се преориентират към Делян Пеевски.