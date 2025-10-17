НА ЖИВО
          Русия е свалила свой Су-30СМ над Крим по време на украинска нощна атака с дронове

          По време на нощна атака с дронове в петък Русия е свалила собствения си самолет Су-30СМ над Крим. Това заяви говорителят на украинските военноморски сили Дмитрий Плетенюк по украински телевизионен канал, предава УНН.

          „Днес вече е избухнал пожар на друго място. Те отблъснаха украинските атаки толкова ефективно, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим. В момомента събират детайлите на територията на Крим“, заяви Плетенюк.

          Telegram каналът „Кримский ветер“ съобщи за атака с дронове в Крим, чути са експлозии в различни райони, а нефтобаза в Гвардейское гори.

          2. дето цитирате този украински канал УНН? какво значи /Украински Налудничави Небивалици/ или Украинските Не Новини/?

