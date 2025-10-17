Съд в Ростов на Дон, Русия, осъди на лишаване от свобода в колония заловени в Украйна членове на батальона „Айдар“. Бойците от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) получиха присъди от 15 до 21 години затвор, съобщава УНН.

- Реклама -

Те получават присъеди за следните престъпления:

„участие в терористична организация“;

„насилствено завземане на властта“;

„преминаване на обучение за терористични цели“.

Според украинската версия, осъедени са не само войниците от „Айдар“, които са се сражавали с оръжие в ръка, но и „шофьорите и медиците“. Според руските власти, предоставянето на медицинска помощ на войниците „е гарантирало бойната ефективност на подразделението и бойната му готовност за изпълнение на възложените му задачи“.

Южният окръжен военен съд в Ростов на Дон произнесе следните присъди срещу украински затворници:

Дмитрий Федченко беше осъден на 15 години в наказателна колония с максимална сигурност;

Андрий Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк бяха осъдени на 16 години;

Володимир Макаренко и Игор Гайоха бяха осъдени на 18 години;

Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семьон Забайрачен, Сергей Никитюк, Александър Таранец и Владислав Ермолински бяха осъдени на 20 години;

Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко бяха осъдени на 21 години.

Освен това, две жени, медиците Лилия Прутяна и Марина Мищенко, които вече са се завърнали в Украйна в рамките на размяна на затворници, също бяха замесени в този случай.