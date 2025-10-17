НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Война

          Русия изпрати в Сибир за десетилетия 15 бойци от батальона „Айдар"

          Иван Христов
          Иван Христов
          Съд в Ростов на Дон, Русия, осъди на лишаване от свобода в колония заловени в Украйна членове на батальона „Айдар“. Бойците от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) получиха присъди от 15 до 21 години затвор, съобщава УНН.

          Те получават присъеди за следните престъпления:

          „участие в терористична организация“;

          „насилствено завземане на властта“;

          „преминаване на обучение за терористични цели“.

          Според украинската версия, осъедени са не само войниците от „Айдар“, които са се сражавали с оръжие в ръка, но и „шофьорите и медиците“. Според руските власти, предоставянето на медицинска помощ на войниците „е гарантирало бойната ефективност на подразделението и бойната му готовност за изпълнение на възложените му задачи“.

          Южният окръжен военен съд в Ростов на Дон произнесе следните присъди срещу украински затворници:

          Дмитрий Федченко беше осъден на 15 години в наказателна колония с максимална сигурност;

          Андрий Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк бяха осъдени на 16 години;

          Володимир Макаренко и Игор Гайоха бяха осъдени на 18 години;

          Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семьон Забайрачен, Сергей Никитюк, Александър Таранец и Владислав Ермолински бяха осъдени на 20 години;

          Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко бяха осъдени на 21 години.

          Освен това, две жени, медиците Лилия Прутяна и Марина Мищенко, които вече са се завърнали в Украйна в рамките на размяна на затворници, също бяха замесени в този случай.

          - Реклама -

          42 КОМЕНТАРА

          1. Българските крепостници умират от кеф, когато любимият им диктатор тероризира свободни хора

          5. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ОСТАВТЕ МЕДТА И ЗА НАШИТЕ ПТРСТУПНИКИ ДЕПУТАТИ И ТЕМ ПОДОБНИЕ ОЛИГАРСИ ВЪЙ ТАКИХ БЕ ЛЮБИТЕ ИМУЩЕСТВО И ПОЕХАЛ СИБИР НАШ БОЙКО И ПЕЕВСКИ И ВСЕ ОТ И ДЛЕД 1989 Г ДО СЕГОДНЯ НАДА 15 САМОЛЕТА ИЛ 76 ГРУЗИВАЙ НАГРУЗИТ ЕТА СКАТИНИ И СВОЛАЧИ И В СИБИР БУДЕТ НОВА ДЕРЕВНЯ БГ ПРЕДАТЕЛИ РОДИНУ ….

          21. Там има подходящи условия за тренировки и обучение!
            Подготвят се следващи партиди!🇷🇺🇷🇺🇷🇺

            • Д-р Васил Добрев Там има заводи и затворниците РАБОТЯТ като леяри,стругари,заварчици,кранисти и д-р. специалности,а тук затворниците с телефони,телевизори,все едно, че са на хотел.

            • Ogniyan Nikolov Чуждестранните наемници директно се ликвидират тъй,че наистина украйнците ги третират като свой..

            • Ogniyan Nikolov Правилно разсъждаваш, но това орки много повече прилича на твоите приятели от управлението на България и ЕС!

              • Илия Динев Точно на място си е! Орки и Мордор много си вървят! А диктаторът и масов убиец Путя, където изпраща своите борци за свобода и демокрация, там изпраща и украинците! Нищо, краят му вече не е далече! Собственият му народ ще го разкъса! Не е да не се е случвало вече!

              • Ogniyan Nikolov Мордор е киифския режим със зеления клоун. Нелегитимен на всичко отгоре. Нали уж урките защитаваха свободата и демокрацията.Че даже и Европа пазят от лошите. Само че лошите са в Брюксел. Двете вещици и с-ие!

