Руската армия засилва натиска в Днепропетровска област, превзе Приволие и опря във Вишнево

Руската армия засилва натиска си в Днепропетровска област, съобщават различни Telegram канали.
Освен превземането на Приволие, руските войски са пробили до източните покрайнини на Вишнево и са влезли в бойни действия там. Напредването от 4-5 километра на запад предполага, че целостта на фронтовата линия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на това направление е нарушена и руските войски се възползват от пролуките в украинското построение.
Не съм сигурен дали трябва всеки взлом, насилие или квартален подвиг на местните бандити да са гръмогласно огласявани. Превзели, сринали, избили… това ли сте усвоили в часовете в училище, вие, ретранслаторите на руския триумф в Украйна?
Ами на Зеленски кварталните пробиви що ги отразяват. По средствата за масова информация дето им викат „МЕДИИ“ по евроатлантически се скъсват от пропаганда как Украйна ще , ще, ще, ще ,ще, ще победи.
Москваком , жалки сте ! Само глупости пишете. На 24 февруари стават 5 години от началото на този брутален ватнишки резил ……Кого убеждавате с тези тъпотии ? Закриявайте се сами и да се приключва с тези мъки …вашите 🤣🤣🤣
Georgi Stoyanov
ДПМ
Е, че си промита глава ясно, ама не можеш и да смяташ елементарни задачи за първи клас 26-22 колко прави. Според теб прави пет. Смешник.
На тая страница само преувеличени лъжи. До сега не съм видял една статия за ударите на петролните рафинерии от Украйна, както и за напредъка на украинците.