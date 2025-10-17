Руската армия засилва натиска в Днепропетровска област, превзе Приволие и опря във Вишнево

Руската армия засилва натиска си в Днепропетровска област, съобщават различни Telegram канали.

Освен превземането на Приволие, руските войски са пробили до източните покрайнини на Вишнево и са влезли в бойни действия там. Напредването от 4-5 километра на запад предполага, че целостта на фронтовата линия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на това направление е нарушена и руските войски се възползват от пролуките в украинското построение.