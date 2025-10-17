НА ЖИВО
      неделя, 19.10.25
          Война

          Руската армия засилва натиска в Днепропетровска област, превзе Приволие и опря във Вишнево

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия засилва натиска си в Днепропетровска област, съобщават различни Telegram канали.

          Освен превземането на Приволие, руските войски са пробили до източните покрайнини на Вишнево и са влезли в бойни действия там. Напредването от 4-5 километра на запад предполага, че целостта на фронтовата линия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на това направление е нарушена и руските войски се възползват от пролуките в украинското построение.

          6 КОМЕНТАРА

          1. Не съм сигурен дали трябва всеки взлом, насилие или квартален подвиг на местните бандити да са гръмогласно огласявани. Превзели, сринали, избили… това ли сте усвоили в часовете в училище, вие, ретранслаторите на руския триумф в Украйна?

            • Ами на Зеленски кварталните пробиви що ги отразяват. По средствата за масова информация дето им викат „МЕДИИ“ по евроатлантически се скъсват от пропаганда как Украйна ще , ще, ще, ще ,ще, ще победи.

          2. Москваком , жалки сте ! Само глупости пишете. На 24 февруари стават 5 години от началото на този брутален ватнишки резил ……Кого убеждавате с тези тъпотии ? Закриявайте се сами и да се приключва с тези мъки …вашите 🤣🤣🤣

          3. На тая страница само преувеличени лъжи. До сега не съм видял една статия за ударите на петролните рафинерии от Украйна, както и за напредъка на украинците.

