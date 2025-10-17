През изминалата седмица групировки на руските въоръжени сили са превзели осем населени места в Украйна, две от които през последните 24 часа, съобщава ТАСС, като се позовава на Министерството на отбраната на Руската федерация.

- Реклама -

„На Харковско направление в резултат на решителни действия е освободено населеното място Тихое в Харковска област. <…> Подразделения от групировката „Запад“, в резултат на решителни действия, освободиха населените места Боровская, Андреевка и Песчаное в Харковска област. <…> Подразделения от групировката „Център“, в резултат на активни и решителни действия, освободиха населените места Московское, Балаган и Новопавловка в Донецката народна република. <…> През изминалата седмица подразделения от групировката „Изток“ освободиха населените места Алексеевка и Приволие в Днепропетровска област“, ​​се казва в доклада.