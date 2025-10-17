Руснаците превзеха осем населени места в Украйна за седмица

През изминалата седмица групировки на руските въоръжени сили са превзели осем населени места в Украйна, две от които през последните 24 часа, съобщава ТАСС, като се позовава на Министерството на отбраната на Руската федерация.
- Реклама -
„На Харковско направление в резултат на решителни действия е освободено населеното място Тихое в Харковска област. <…> Подразделения от групировката „Запад“, в резултат на решителни действия, освободиха населените места Боровская, Андреевка и Песчаное в Харковска област. <…> Подразделения от групировката „Център“, в резултат на активни и решителни действия, освободиха населените места Московское, Балаган и Новопавловка в Донецката народна република. <…> През изминалата седмица подразделения от групировката „Изток“ освободиха населените места Алексеевка и Приволие в Днепропетровска област“, се казва в доклада.
През изминалата седмица групировки на руските въоръжени сили са превзели осем населени места в Украйна, две от които през последните 24 часа, съобщава ТАСС, като се позовава на Министерството на отбраната на Руската федерация.
- Реклама -
„На Харковско направление в резултат на решителни действия е освободено населеното място Тихое в Харковска област. <…> Подразделения от групировката „Запад“, в резултат на решителни действия, освободиха населените места Боровская, Андреевка и Песчаное в Харковска област. <…> Подразделения от групировката „Център“, в резултат на активни и решителни действия, освободиха населените места Московское, Балаган и Новопавловка в Донецката народна република. <…> През изминалата седмица подразделения от групировката „Изток“ освободиха населените места Алексеевка и Приволие в Днепропетровска област“, се казва в доклада.
Превзеха на майка си миризливата… Това превзеха. Четири години и нито един превзет областен град от 24 такива. НИТО ЕДИН!
Терориста путин трябва да умре.неможе така безнаказано да убива
Евала
Иска им се
Браво
ТАСС 🤦🏻😂😂😂
Брей една българска медия отрази истината
Kalin Todorov не е истината а това което искаш да чуеш моето момче.
Kalin Todorov ако знаеш на путик колко му пука за руснаците , до сега са избити почти милион руснаци.
Rasim Koslar да знам но украинския режим прекали дори българи живи изгониха в Киев и в одеса
ААААА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ ГАЗИ БАНДЕРОСИТЕ НА НАРКОМАНА ЗЕЛЯ БАРАБАР С НАТОВСКИТЕ СОРОСОИДИ С ПОЛИЧКИ🤗🤗🤗!!!!
Gospod Bog Путирастче Превъзбужаш се! А когато се Превъзбуждаш пишеш простотии
Руснаците освобождават. Фашисти и евреи ционисти превземат.
Ура
Те освен да грабят чужда земя, друго не могат
Rada Naslednikova Те си я връщат.
Rada Naslednikova Украйна е Русия
Може ли българска медия да повтаря комюнике на държава агресор, те не освобождават, те превземат чужда територия! Евроком, кой ви купи, че така поднасяте информацира?
Валентин Велев Че те Евроком отдавна русофилстват!
Валентин Велев ,ми това е истината бре либерале,нали това е работата на журналиста да казва истината,а не като вашите бтв,нова и канала да говорите постоянно как усрайна настъпва..чугунени тикви!
Валентин Велев какво ти дава основание да смяташ, че са българска медия?
Победа!
А един мармот завиваше шоколад в станиол.
Plamen Spasov Тъпотията ти отива много . Смешник .
Evnika Simon А ватенка свиреше на балалайка 😂
333 !!!
Мачкай ! 🇧🇬&🇷🇺
Слава на Русия
Георгиева Петрова Вера заминавай при Путю