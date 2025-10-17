НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
          Война

          Руснаците удариха летище с НАТОвски самолети на ВСУ в Кривой Рог

          Су-34 и взривове
          Су-34 и взривове
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски войски са атакували военно летище в Кривой Рог, където са били разположени самолети на НАТО, заяви източник пред РИА Новости.

          „Преброихме около 15 експлозии. Има голям пожар близо до регионалното летище Лозовацки в северната част на града, където се намират пет самолета, включително НАТОвски. Оттам се изстрелват и дронове, насочени към южна Русия: Крим, Краснодарски край и южната част на Ростовска област“, ​​заяви събеседникът на агенцията.

          Засегнат е и голям железопътен възел, в който се намират няколко хангара и складове за оръжие.

          Снощи украинските власти съобщиха, че в Кривой Рог са чути повече от десет експлозии на фона на въздушна тревога.

          102 КОМЕНТАРА

          1. Натовски самолети?! В Украйна? Хайде стига бе, тия ги разправяйте на баба ми.
            Измислете нещо по правдоподобно. Та нали ако нато беше там, сега всички щяхме да участваме във войната

          3. Браво,все така да се чува,Украйна освен чрез капитулация няма да склони за прекратяване на войната.Тръмп прави поредния дипломатически заход в опит да отърве зеленски от унизителната капитулация,той навярно си представя ,че руснаците ще се съгласят демаркационната линия да минава по сегашната фронтова ивица.Но изглежда се лъже,Русия ще се постарае да освободи поне половината от Украйна и да присъедини към РФ,А НАТО ДА ПОДПИШЕ договор за ненападение и несимволичен.

          8. Ги преди да ги вдигнат,ха ха инъче много велики Западните утайки пред медиите,МАЙКА ВИ НЕ…А КОЛХОЗНА ДЕ…А У…РЕТЕ ВЕ И…РОДИ ЛЪЖЛИВИ ПРОЗАПАДЕН ОТПАДЪК В КОША И В ГРОБИЩАТА ВИ Е МЯСТОТО!

          10. Ами трябва да скрият поредната загуба на Су-30, свален от своите над Крим, та затова за пореден път уж унищожават „натовска“ авиация…

          « По-стари

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

