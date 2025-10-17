Руснаците удариха летище с НАТОвски самолети на ВСУ в Кривой Рог

Руски войски са атакували военно летище в Кривой Рог, където са били разположени самолети на НАТО, заяви източник пред РИА Новости.

- Реклама -

„Преброихме около 15 експлозии. Има голям пожар близо до регионалното летище Лозовацки в северната част на града, където се намират пет самолета, включително НАТОвски. Оттам се изстрелват и дронове, насочени към южна Русия: Крим, Краснодарски край и южната част на Ростовска област“, ​​заяви събеседникът на агенцията.

Засегнат е и голям железопътен възел, в който се намират няколко хангара и складове за оръжие.

Снощи украинските власти съобщиха, че в Кривой Рог са чути повече от десет експлозии на фона на въздушна тревога.