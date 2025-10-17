Северна Македония отказва безусловно вписване на българите в конституцията

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че нито той, нито правителството му ще направят конституционни промени без ясни гаранции от Европейския съюз и изпълнение на задълженията от страна на България. Това каза той в интервю за македонската телевизия Канал 5, цитирано от БТА.

„Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията. Докато аз съм премиер, това няма да се случи без конкретни гаранции от ЕС и без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед," заяви Мицкоски.

Той подчерта, че вписването на българите в конституцията е известно условие за отваряне на преговорните клъстери с Европейския съюз, но правителството му няма намерение да действа под натиск.

„Ние изискваме последователно спазване на международното право. Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своето семейство, нека направи поне част от това, което прави за други държави,“ допълни Мицкоски.

Изявлението му идва ден след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие, която се срещна с президента, председателя на парламента и премиера на страната.

В публикация в платформата „Екс“ след визитата си, Фон дер Лайен призова Скопие да изпълни договореното: