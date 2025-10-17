Северна Македония отказва безусловно вписване на българите в конституцията

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че нито той, нито правителството му ще направят конституционни промени без ясни гаранции от Европейския съюз и изпълнение на задълженията от страна на България. Това каза той в интервю за македонската телевизия Канал 5, цитирано от БТА.
Той подчерта, че вписването на българите в конституцията е известно условие за отваряне на преговорните клъстери с Европейския съюз, но правителството му няма намерение да действа под натиск.
Изявлението му идва ден след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие, която се срещна с президента, председателя на парламента и премиера на страната.
В публикация в платформата „Екс“ след визитата си, Фон дер Лайен призова Скопие да изпълни договореното:
Мицко предателя, на втора заплата от УДБА
Браво,по трудният начин!!!
Мицко сръбската корва
Бг против Българи
Ами накрая да гиэасъдим да върнат земята език история всичко да затваряне границата за тези
Този болен палячо си прави каквото иска с България
Това не ни ли дава същата причина, поради която Путин нахлу в Украйна? 🤫
Отказва само Мицко, не Македония.
Да го осъдим и прекратим всичко с това нещо
Този Българин е слуга на Сърбия Сърбия му нарежда и този изпълнява Бг срещу бг както в усраина
Сър
Няма Европа!!!!
Като падне Вучич, всичко ще си дойде на мястото! Ние не бързаме, те имат зор!
Тези от нашата махала пак се осраха
Сръбски еничари
Те само за национален стадион ще ни откажат😄
Мърши измислени …
И България няма да ви впише в ЕС.
И да впишете и да не впишете все с промити сръбски мозъци си оставате. След 10-15 години албанците ще ви погълнат и отново измислената държавица ще изчезне от картата на Европа
Васалната на Белград територия отново показа истинското си лице.
Radoslav Elefterov Защо да се затваря границата?! Ние от Пиринска Македония си ходим там да си пазаруваме, по-евтино е, храната им е истинска, ползваме заъболекарски услуги. Никой не е длъжен да ходи като не му харесват Македония и македонците. Що за наглост !
Сиси Андонова тука не е до харесване, а до държавна политика. От както се помня, тия само ни плюят и ни наричат кво ли не. Сърбоманите са на власт там от 1991 . Тия хора отричат собственият си произход и се прегръщат с душманите си. Ние винаги сме им помагали, а техните правителства ни се храчат в лицето за кеф на Белград. Палачинката трябва да се обърне , и то драстично. Всичко си има граници. Всички харесваме Македония и македонците, щото са български. Но сърбоманският режим трябва да се озапти.
Сиси Андонова щото няма македонци
Сиси Андонова много знаете какво е наглост. Нагли са тия промити мозъци останки от мкедонците
Желев направи най голямата грешка като ги призна за народ
Todor Proychev На мен политиката на Македония не ми пречи, всеки има право да се самоопределя както се чувства. Не харесвам бг политическа власт. Тя пряко ме касае, не македонците. Никой няма право да се меси във вътрешните работи на суверенна държава и народ. А дали на вас ви харесва или не, си е ваш проблем, мен не ме касае.
Сиси Андонова Ами и мен не ме касае, че ходите да пазарувате там и ходите на зъболекар. Тва си е ваш проблем
Radoslav Elefterov Не споделям мнението ви. Харесвам Македония и македонците и ще продължавам да ходя там.
Todor Proychev Аз нямам проблем с македонците, очевидно вие имате.
Сиси Андонова значи сърбите могат да се мешат и да ги настройват срещу нас, а ние нямаме право даже да се защитаваме ли ? Как щяха да реагират сърбите, ако ние се мешихме в Босна или в Косово ? БГ властта дразни и мен, но тва са вътрешни ни дела и сами трябва да се справяме с тях. А външните дела са дело на всички нас, без значение кой каква партия подкрепят и прочие.
Сиси Андонова аз очевидно имам няколко национално достойнство, а вие нямате. И персонални проблеми нямам с българите от Македония, щото съм работил с някои от тях и сме разговаряли на много теми. Хората са хора навсякъде. Но може Мицко, Пръцко и друг Минчо да се прави на “ политичар“ на наш гръб.
Todor Proychev Мен никой не ме е нападнал в Македония за да се защитавам. Там се чувствам по-сигурно дори от тук в България. Май сте попаднал под влиянието на бг пропаганда, чиято държавна политика е антимакедонизма. Аз се дистанцирам .
Todor Proychev Не познавам българи от Македония, всички там са македонци и ги уважавам като такива без да се опитвам да ги определям.
Сиси Андонова ясна сте ми. А аз познавам много българи – мишоци. Изглежда във Ваше лице намерих още един.
Апропо, не съм видял досега грък да спори с друг грък, че Македония има право да се нарича Македония. Нито веднъж. Ни пък грък да се отрича от кипърските гърци
Сиси Андонова антимакедонизма ? Може би и антитракизма и антидобруджанизма ? Колко бежанци идват в България след Балканските войни, знаете ли ? Всеки четвърти в България има прадядо или прабаба от там. Защо идват в България? Защото са били българи. Прадядо ми защо се е бил в Македония ? Сега някви сръбски гъзолизци да плюят България и собственият си народ ли? Българската държава не защитава собствените си интереси. Това , ако беше Гърция или Унгария, щеше война да им обяви
Сиси Андонова споделяйте каквото си искате . Македонци като народ няма . Същите като украинците . Създадени изкуствено и с промити мозъци
Todor Proychev Историята е друга тема и в България винаги се свързва с политиката, за съжаление. Това обърква мисленето на хората тотално. Аз съм родом от Петричкия край, а семейството на майка ми се е преселило от Егейска Македония. Дошли са в България не защото са се смятали за българи, а защото гърците са им наложили да станат гърци, а те са се смятали за македонци. По онова време в България е нямало проблем да се пишеш мкедонец, по-късно се случи същото като в Гърция, всички от Пиринска Македония станахме насила българи. Ама тези неща не се казват от политиците.
Radoslav Elefterov Аха, вие сте Господ и решавате кой да го има и кой не. Поредната жертва на бг политическа пропаганда.
Сиси Андонова проследете рода си 300 години назад и вижте какви сте. Като сте македонци, кой говори за македонци преди 1945, освен сърбоманите – като ония 11, дето нападнали полицейския участък. Аз имам познати, чийто деди са от Македония и знам от първа ръка защо са в България. Прадядо ми също е разказвал за Македония. А за надписите и писмата на дейците от ВМРО навремето няма какво да говоря. Не искам да ви обиждам, просто се поразровете в собствената си история. Тва е все едно да кажа, че не съм българин , а тракиец.
Todor Proychev Веднага ви опровергавам! Дядо ми беше роден през 1900г, баща ми през 1924г, т.е и двамата са родени преди 1945г и двамата казваха, че са македонци. Аз визирам историята, вие политиката. Оттам идват проблемите, когато политиката изопачава историята както й е угодно. Това със сърбоманите е измислица на бг политици. В моя край е нямало никакво сърбоманско влияние и хората пак се смятаха за македонци докато ДС не ни направи насила българи в средата на 60те год. на миналия век. Бях дете помня . Та не вашите истории са от първа ръка, а моите. ВМРО е било разделено също на политически фракции, това на Ванче Михайлов е било фашисткото и е било с България, другото на Г. Делчев и Яне Сандански се е борило за самостоятелна оцединена държава Македония.
Сиси Андонова ква държава ,един бг окръг
Сиси Андонова значи щом е свързано с България е фашистко, а ? А щом е свързано със Сърбия – братско, а ? Не ДС ви направи българи, а Бог. Гошо Тарабата ( Георги Димитров ) и гаджето му Тито ви направиха македонци 1945 година. Даже и българин ви е писал азбуката 1944. Някво продажно мекеренце.
Я светнете ни, ако обичате , за древната македонска история. Примерно кога е създадена Македония като държава ? Кой е първият й владетел ? Колко войни е имала с омразната й България ? Кога ? При кои владетели ? Кога е създадена азбуката й ? И защо всички “ македонци“ до 1970 се наричат с “ българските“ имена Васил, Георги, Иван и прочие, после се появяват Ненад, Бранко, Зоран и прочие сръбски имена ?
И подкрепете тезата си с достоверни исторически извори.
Сиси Андонова , нелепо е северномакедонци с официален език албански, да претендират за всичко македонско, тоест гръцко.
Todor Proychev На промит мозък коквото и да се опитваш да му кажеш и докажиш, той пак ще казва на инат това, което са му набили в главата. Особено като няма елементарни познания по история. Македония е съществува като държава от 8в.пр.хр на терититорията на днешните Егейска, Вардарска и Пиринска Македония със столица Пела. Първият цар е Каран, при Филип Македонски разширява териториите си, при Александър Велики става империя. В Хераклея Синтика е истинската история, която доказва, че по тези земи са живели и продължават да живеят македонци. Градът е създаден от Филип Македонски през 4в.пр.хр и населен с македонци. Всички археологически артефакти са от македонско и римско време, няма нито една следа, че тук са живели някога българи. Казва го не някой от любимите ти сърби, а бг професор археолог!
Todor Proychev Ето линк с интервюто с проф. Вагалински, излъчено по Нова нюз!
ttps://www.youtube.com/watch?v=5AJrPj3nGbM
Сиси Андонова при Вас адекватна психиатрична помощ е наложителна, не пожелателна !
Todor Proychev Аха! Свършиха аргументите и почнаха анализите и съветите. Който няма аргументи да ми опонира започва да ме анализира. Жалък си!
Сиси Андонова защо да са свършили аргументите ? Кое са аргументи ? Интервю с някакъв “ професор “ ? Продажници в България колкото си щеш. Човекът, който 1944 е създал нещото наречено македонска азбука, е етнически българин. Качвате ми интервю с баба от Петрич ? Аз в Петрич съм ходил и даже по селата. Защо разбирам без проблем какво ми говорят хората там, а ми е трудно да разбирам примерно сърбите ? Чакам доказателствено за съществуването на македонска нация и език, признато от световната академична общност. Примерно, документ с доказана автентичност, дето се съхранява в някой музей. Като евангелието на Иван Асен Втори. И спри да крадеш като “ античните“ древна гръцка история, че маляките ще те пляскат някъде
Todor Proychev Бабата е свидетел на възродителния процес и репресиите срещу македонците в Пиринска Македония, както и аз. Това е разказ от п.л. бе промит мозък! На теб и самият Александър Велики да ти се яви и да ти каже, че в Македония живеят македонци, ти пак ще кажеш, че са българи. Що ли си губя времето с инфантили?! Слушай си копейкин, джамбазина и компания! За повече не ти стига мирогледа и културата!
Сиси Андонова Александър Велики и да ми се яви кво ще ми каже – че е бил илириец, или може би грък ? Не ме интересува ни Копейки, ни Джамбазки. Чакам да ми кажеш с дата кога е създадена Македония, колко войни е водила с Византия, с България , с албанците с дати и царе.
Кога е създадена македонската писменост. Кога Македония пада под турско робство и кога се освобождава. Дали турците са писали македонците “ македонци“ в техните данъчни списъци, или са ги писали българи ?
Защо всички “ македонци“ носят български имена ? Защо структурно само българският и “ македонския“ се отличават от останалите славянски езици, и едно временно с това напълно съвпадат един с друг ?
Когато получа отговор на тези въпроси, тогава ще коментирам. Апропо, ако не ти харесва да си българка( каквато си) отивай ми сърбомана Мицко.
Mihaela Mihaylova Не са българи, македонци са.
Логично! Това е капан за Македония.
Прави са! ЕС и без това се разпада
Логично,все едно в нашата да впишем че в България има българи .
Mihail Ivanov
Истина,болшинството са цигани,турци и всякакви други.
Евро съюза на Мук.
Boris Todorov Те и без това не искат. Видяха с нас какво стана.
Да чакат.
Съветската измишльотина по гръб не пада
Курояд сръбски!
