НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Северна Македония отказва безусловно вписване на българите в конституцията

          63
          218
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че нито той, нито правителството му ще направят конституционни промени без ясни гаранции от Европейския съюз и изпълнение на задълженията от страна на България. Това каза той в интервю за македонската телевизия Канал 5, цитирано от БТА.

          „Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията. Докато аз съм премиер, това няма да се случи без конкретни гаранции от ЕС и без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед,“ заяви Мицкоски.

          - Реклама -

          Той подчерта, че вписването на българите в конституцията е известно условие за отваряне на преговорните клъстери с Европейския съюз, но правителството му няма намерение да действа под натиск.

          „Ние изискваме последователно спазване на международното право. Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своето семейство, нека направи поне част от това, което прави за други държави,“ допълни Мицкоски.

          Изявлението му идва ден след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие, която се срещна с президента, председателя на парламента и премиера на страната.

          В публикация в платформата „Екс“ след визитата си, Фон дер Лайен призова Скопие да изпълни договореното:

          „Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна – трябва да направите конституционната промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов,“ написа тя.

          Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че нито той, нито правителството му ще направят конституционни промени без ясни гаранции от Европейския съюз и изпълнение на задълженията от страна на България. Това каза той в интервю за македонската телевизия Канал 5, цитирано от БТА.

          „Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията. Докато аз съм премиер, това няма да се случи без конкретни гаранции от ЕС и без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед,“ заяви Мицкоски.

          - Реклама -

          Той подчерта, че вписването на българите в конституцията е известно условие за отваряне на преговорните клъстери с Европейския съюз, но правителството му няма намерение да действа под натиск.

          „Ние изискваме последователно спазване на международното право. Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своето семейство, нека направи поне част от това, което прави за други държави,“ допълни Мицкоски.

          Изявлението му идва ден след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие, която се срещна с президента, председателя на парламента и премиера на страната.

          В публикация в платформата „Екс“ след визитата си, Фон дер Лайен призова Скопие да изпълни договореното:

          „Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна – трябва да направите конституционната промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов,“ написа тя.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Говорителката на Белия дом: Търпението на Тръмп и на САЩ е на изчерпване

          Николай Минчев -
          "Съединените щати започват да се изтормозват от войната в Украйна, а търпението на президента Доналд Тръмп и американския народ е на изчерпване". Това заяви...
          Политика

          Москва: Още е рано за контакт с България за полета на Путин преди срещата му с Тръмп

          Николай Минчев -
          Все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път...
          Политика

          ЕП ще гласува нова резолюция за репресивния режим на Вучич

          Николай Минчев -
          Една година след трагедията в Нови Сад Европейският парламент отново насочва вниманието си към дълбоката политическа криза в Сърбия. На 1 ноември 2024 г. покривът...

          63 КОМЕНТАРА

          5. Ами накрая да гиэасъдим да върнат земята език история всичко да затваряне границата за тези

          10. Този Българин е слуга на Сърбия Сърбия му нарежда и този изпълнява Бг срещу бг както в усраина

          19. И да впишете и да не впишете все с промити сръбски мозъци си оставате. След 10-15 години албанците ще ви погълнат и отново измислената държавица ще изчезне от картата на Европа

          21. Radoslav Elefterov Защо да се затваря границата?! Ние от Пиринска Македония си ходим там да си пазаруваме, по-евтино е, храната им е истинска, ползваме заъболекарски услуги. Никой не е длъжен да ходи като не му харесват Македония и македонците. Що за наглост !

            • Сиси Андонова тука не е до харесване, а до държавна политика. От както се помня, тия само ни плюят и ни наричат кво ли не. Сърбоманите са на власт там от 1991 . Тия хора отричат собственият си произход и се прегръщат с душманите си. Ние винаги сме им помагали, а техните правителства ни се храчат в лицето за кеф на Белград. Палачинката трябва да се обърне , и то драстично. Всичко си има граници. Всички харесваме Македония и македонците, щото са български. Но сърбоманският режим трябва да се озапти.

            • Сиси Андонова много знаете какво е наглост. Нагли са тия промити мозъци останки от мкедонците

            • Todor Proychev На мен политиката на Македония не ми пречи, всеки има право да се самоопределя както се чувства. Не харесвам бг политическа власт. Тя пряко ме касае, не македонците. Никой няма право да се меси във вътрешните работи на суверенна държава и народ. А дали на вас ви харесва или не, си е ваш проблем, мен не ме касае.

            • Сиси Андонова Ами и мен не ме касае, че ходите да пазарувате там и ходите на зъболекар. Тва си е ваш проблем

            • Radoslav Elefterov Не споделям мнението ви. Харесвам Македония и македонците и ще продължавам да ходя там.

            • Сиси Андонова значи сърбите могат да се мешат и да ги настройват срещу нас, а ние нямаме право даже да се защитаваме ли ? Как щяха да реагират сърбите, ако ние се мешихме в Босна или в Косово ? БГ властта дразни и мен, но тва са вътрешни ни дела и сами трябва да се справяме с тях. А външните дела са дело на всички нас, без значение кой каква партия подкрепят и прочие.

            • Сиси Андонова аз очевидно имам няколко национално достойнство, а вие нямате. И персонални проблеми нямам с българите от Македония, щото съм работил с някои от тях и сме разговаряли на много теми. Хората са хора навсякъде. Но може Мицко, Пръцко и друг Минчо да се прави на “ политичар“ на наш гръб.

            • Todor Proychev Мен никой не ме е нападнал в Македония за да се защитавам. Там се чувствам по-сигурно дори от тук в България. Май сте попаднал под влиянието на бг пропаганда, чиято държавна политика е антимакедонизма. Аз се дистанцирам .

            • Todor Proychev Не познавам българи от Македония, всички там са македонци и ги уважавам като такива без да се опитвам да ги определям.

            • Сиси Андонова ясна сте ми. А аз познавам много българи – мишоци. Изглежда във Ваше лице намерих още един.
              Апропо, не съм видял досега грък да спори с друг грък, че Македония има право да се нарича Македония. Нито веднъж. Ни пък грък да се отрича от кипърските гърци

            • Сиси Андонова антимакедонизма ? Може би и антитракизма и антидобруджанизма ? Колко бежанци идват в България след Балканските войни, знаете ли ? Всеки четвърти в България има прадядо или прабаба от там. Защо идват в България? Защото са били българи. Прадядо ми защо се е бил в Македония ? Сега някви сръбски гъзолизци да плюят България и собственият си народ ли? Българската държава не защитава собствените си интереси. Това , ако беше Гърция или Унгария, щеше война да им обяви

            • Сиси Андонова споделяйте каквото си искате . Македонци като народ няма . Същите като украинците . Създадени изкуствено и с промити мозъци

            • Todor Proychev Историята е друга тема и в България винаги се свързва с политиката, за съжаление. Това обърква мисленето на хората тотално. Аз съм родом от Петричкия край, а семейството на майка ми се е преселило от Егейска Македония. Дошли са в България не защото са се смятали за българи, а защото гърците са им наложили да станат гърци, а те са се смятали за македонци. По онова време в България е нямало проблем да се пишеш мкедонец, по-късно се случи същото като в Гърция, всички от Пиринска Македония станахме насила българи. Ама тези неща не се казват от политиците.

            • Radoslav Elefterov Аха, вие сте Господ и решавате кой да го има и кой не. Поредната жертва на бг политическа пропаганда.

            • Сиси Андонова проследете рода си 300 години назад и вижте какви сте. Като сте македонци, кой говори за македонци преди 1945, освен сърбоманите – като ония 11, дето нападнали полицейския участък. Аз имам познати, чийто деди са от Македония и знам от първа ръка защо са в България. Прадядо ми също е разказвал за Македония. А за надписите и писмата на дейците от ВМРО навремето няма какво да говоря. Не искам да ви обиждам, просто се поразровете в собствената си история. Тва е все едно да кажа, че не съм българин , а тракиец.

            • Todor Proychev Веднага ви опровергавам! Дядо ми беше роден през 1900г, баща ми през 1924г, т.е и двамата са родени преди 1945г и двамата казваха, че са македонци. Аз визирам историята, вие политиката. Оттам идват проблемите, когато политиката изопачава историята както й е угодно. Това със сърбоманите е измислица на бг политици. В моя край е нямало никакво сърбоманско влияние и хората пак се смятаха за македонци докато ДС не ни направи насила българи в средата на 60те год. на миналия век. Бях дете помня . Та не вашите истории са от първа ръка, а моите. ВМРО е било разделено също на политически фракции, това на Ванче Михайлов е било фашисткото и е било с България, другото на Г. Делчев и Яне Сандански се е борило за самостоятелна оцединена държава Македония.

            • Сиси Андонова значи щом е свързано с България е фашистко, а ? А щом е свързано със Сърбия – братско, а ? Не ДС ви направи българи, а Бог. Гошо Тарабата ( Георги Димитров ) и гаджето му Тито ви направиха македонци 1945 година. Даже и българин ви е писал азбуката 1944. Някво продажно мекеренце.
              Я светнете ни, ако обичате , за древната македонска история. Примерно кога е създадена Македония като държава ? Кой е първият й владетел ? Колко войни е имала с омразната й България ? Кога ? При кои владетели ? Кога е създадена азбуката й ? И защо всички “ македонци“ до 1970 се наричат с “ българските“ имена Васил, Георги, Иван и прочие, после се появяват Ненад, Бранко, Зоран и прочие сръбски имена ?
              И подкрепете тезата си с достоверни исторически извори.

            • Сиси Андонова , нелепо е северномакедонци с официален език албански, да претендират за всичко македонско, тоест гръцко.

            • Todor Proychev На промит мозък коквото и да се опитваш да му кажеш и докажиш, той пак ще казва на инат това, което са му набили в главата. Особено като няма елементарни познания по история. Македония е съществува като държава от 8в.пр.хр на терититорията на днешните Егейска, Вардарска и Пиринска Македония със столица Пела. Първият цар е Каран, при Филип Македонски разширява териториите си, при Александър Велики става империя. В Хераклея Синтика е истинската история, която доказва, че по тези земи са живели и продължават да живеят македонци. Градът е създаден от Филип Македонски през 4в.пр.хр и населен с македонци. Всички археологически артефакти са от македонско и римско време, няма нито една следа, че тук са живели някога българи. Казва го не някой от любимите ти сърби, а бг професор археолог!

            • Todor Proychev Ето линк с интервюто с проф. Вагалински, излъчено по Нова нюз!
              ttps://www.youtube.com/watch?v=5AJrPj3nGbM

            • Todor Proychev Аха! Свършиха аргументите и почнаха анализите и съветите. Който няма аргументи да ми опонира започва да ме анализира. Жалък си!

            • Сиси Андонова защо да са свършили аргументите ? Кое са аргументи ? Интервю с някакъв “ професор “ ? Продажници в България колкото си щеш. Човекът, който 1944 е създал нещото наречено македонска азбука, е етнически българин. Качвате ми интервю с баба от Петрич ? Аз в Петрич съм ходил и даже по селата. Защо разбирам без проблем какво ми говорят хората там, а ми е трудно да разбирам примерно сърбите ? Чакам доказателствено за съществуването на македонска нация и език, признато от световната академична общност. Примерно, документ с доказана автентичност, дето се съхранява в някой музей. Като евангелието на Иван Асен Втори. И спри да крадеш като “ античните“ древна гръцка история, че маляките ще те пляскат някъде

            • Todor Proychev Бабата е свидетел на възродителния процес и репресиите срещу македонците в Пиринска Македония, както и аз. Това е разказ от п.л. бе промит мозък! На теб и самият Александър Велики да ти се яви и да ти каже, че в Македония живеят македонци, ти пак ще кажеш, че са българи. Що ли си губя времето с инфантили?! Слушай си копейкин, джамбазина и компания! За повече не ти стига мирогледа и културата!

            • Сиси Андонова Александър Велики и да ми се яви кво ще ми каже – че е бил илириец, или може би грък ? Не ме интересува ни Копейки, ни Джамбазки. Чакам да ми кажеш с дата кога е създадена Македония, колко войни е водила с Византия, с България , с албанците с дати и царе.
              Кога е създадена македонската писменост. Кога Македония пада под турско робство и кога се освобождава. Дали турците са писали македонците “ македонци“ в техните данъчни списъци, или са ги писали българи ?
              Защо всички “ македонци“ носят български имена ? Защо структурно само българският и “ македонския“ се отличават от останалите славянски езици, и едно временно с това напълно съвпадат един с друг ?
              Когато получа отговор на тези въпроси, тогава ще коментирам. Апропо, ако не ти харесва да си българка( каквато си) отивай ми сърбомана Мицко.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ