      събота, 18.10.25
          Шефът на полицията в Пазарджик подаде оставка, назначена е проверка (ВИДЕО)

          Директорът на ОД на МВР – Пазарджик, старши комисар Даниел Бараков, е подал оставка, а по случая е назначена проверка. Това стана ясно след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък.

          Лидерът на партията Бойко Борисов коментира решението, като заяви:

          „Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка.“

          По-късно информацията беше потвърдена и от вътрешния министър Даниел Митов.

          Оставката на Бараков идва дни след изборите за Общински съвет в Пазарджик, на които формацията „ДПС – Ново начало“ спечели вота, а ГЕРБ остана шеста политическа сила.

