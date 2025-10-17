Шефът на полицията в Пазарджик подаде оставка, назначена е проверка (ВИДЕО)

Директорът на ОД на МВР – Пазарджик, старши комисар Даниел Бараков, е подал оставка, а по случая е назначена проверка. Това стана ясно след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък.

Лидерът на партията Бойко Борисов коментира решението, като заяви:

„Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка.“

По-късно информацията беше потвърдена и от вътрешния министър Даниел Митов.

Оставката на Бараков идва дни след изборите за Общински съвет в Пазарджик, на които формацията „ДПС – Ново начало“ спечели вота, а ГЕРБ остана шеста политическа сила.