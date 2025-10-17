Шефът на полицията в Пазарджик подаде оставка, назначена е проверка (ВИДЕО)

Директорът на ОД на МВР – Пазарджик, старши комисар Даниел Бараков, е подал оставка, а по случая е назначена проверка. Това стана ясно след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък.
Лидерът на партията Бойко Борисов коментира решението, като заяви:
По-късно информацията беше потвърдена и от вътрешния министър Даниел Митов.
Оставката на Бараков идва дни след изборите за Общински съвет в Пазарджик, на които формацията „ДПС – Ново начало“ спечели вота, а ГЕРБ остана шеста политическа сила.
Всичко живо там се е продало на Дявола !!
Циркаджиии ! Иначе си наперват главите като мисири ходят!! Няма срам няма чест няма морал !!! Ама винаги идва ,,видов,, ден!
Те много съвместни тия полицаи,сами си подават оставка.
Е Баци се е обадил и го е помолил най учтиво да си ходи.
И в затвора.
Кервана си върви кучетата си Лаят
Нищо няма да се промени , системата си остава .
Подаде си я зорноволно!
А МИ МИТОВ ??
НЯМА ЛИ ОСТАВКА
Защо ли!?