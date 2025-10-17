НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Спирането на работата на правителството на САЩ може да доведе до съкращения на работници в ядрената енергетика

          Снимка: Louis Velazquez / Unsplash
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Спирането на работата на американското правителство може да доведе до съкращаване на по-голямата част от служителите, които се занимават с ядрените оръжия на страната.

          Това предупреди председателят на Комитета по въоръжените сили на Камарата на представителите, предаде АФП.

          „Снощи бяхме информирани, че Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA) – групата, която се занимава с управлението на ядрените ни запаси – е на път да изчерпи преходните средства, които използва. Те ще трябва да съкратят 80% от служителите си“, заяви републиканският конгресмен Майк Роджърс.

          Спирането на работата на федералното правителство ще продължи и през новата седмица, а край не се очертава, след като на 16 октомври Сенатът за десети път не прие републиканския законопроект за възобновяване на работата на правителството.

          Не е ясно дали Роджърс има предвид временен принудителен отпуск по време на спирането на работата или постоянни съкращения.

          Но той добави: „Това не са служители, които искате да си отидат вкъщи. Те управляват и се грижат за много важен стратегически актив за нас. Те трябва да са на работа и да получават заплата“.

          Съгласно данните на глобалната неправителствена организация за сигурност Bulletin of the Atomic Scientists, САЩ разполагат с 5177 ядрени бойни глави, от които около 1770 са разположени.

          NNSA отговаря за проектирането, производството, обслужването и сигурността на оръжията. Тя има по-малко от 2000 федерални служители, които контролират около 60 000 подизпълнители.

          Министърът на енергетиката Крис Райт каза в интервю за USA Today на 16 октомври, засягащо ефектите от спирането на работата на NNSA, че „от следващата седмица ще трябва да освободим десетки хиляди работници, които са от критично значение за националната ни сигурност“.

          Вестникът съобщи, че на служителите в агенцията е било съобщено, че отпуските – или наложените отпуски без заплащане – могат да започнат още днес, 17 октомври. 

          - Реклама -

          3 КОМЕНТАРА

          1. Спирането на работата на правителството на САЩ може да доведе до съкращения на работници в ядрената енергетика!
            Може! Занимавате ни с козметиката на САЩ!
            I’ve gained a much better understanding thanks to this post.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

