Терзиев: Отворихме данните на градския транспорт

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че данните за градската мобилност вече са публично достъпни, което ще позволи на гражданите и разработчиците да използват в реално време информация за движението на градския транспорт.

„Отворихме данните на градския транспорт и затворихме поредна страница от аналоговото минало. Информацията, която движи града, вече е достъпна за всички," написа Терзиев във „Фейсбук".

По думите му, това е стъпка към по-прозрачно и модерно управление, при което публичните ресурси се връщат при гражданите под формата на по-добри услуги и удобства.

Новата система дава възможност приложения и сайтове да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат и кои маршрути са най-бързи. Само няколко седмици след отварянето на данните граждани и програмисти вече са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да натоварва бюджета на общината.

„Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото произвежда решенията заедно с институциите,“ подчерта Терзиев.

Той обяви, че следващата стъпка ще бъде отворен достъп до данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО, като част от стратегията за дигитализация и открито управление на столицата.