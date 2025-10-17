Терзиев: Отворихме данните на градския транспорт

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че данните за градската мобилност вече са публично достъпни, което ще позволи на гражданите и разработчиците да използват в реално време информация за движението на градския транспорт.
По думите му, това е стъпка към по-прозрачно и модерно управление, при което публичните ресурси се връщат при гражданите под формата на по-добри услуги и удобства.
Новата система дава възможност приложения и сайтове да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат и кои маршрути са най-бързи. Само няколко седмици след отварянето на данните граждани и програмисти вече са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да натоварва бюджета на общината.
Той обяви, че следващата стъпка ще бъде отворен достъп до данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО, като част от стратегията за дигитализация и открито управление на столицата.
