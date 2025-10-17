НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Терзиев: Отворихме данните на градския транспорт

          1
          113
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Кметът на София Васил Терзиев обяви, че данните за градската мобилност вече са публично достъпни, което ще позволи на гражданите и разработчиците да използват в реално време информация за движението на градския транспорт.

          „Отворихме данните на градския транспорт и затворихме поредна страница от аналоговото минало. Информацията, която движи града, вече е достъпна за всички,“ написа Терзиев във „Фейсбук“.

          - Реклама -

          По думите му, това е стъпка към по-прозрачно и модерно управление, при което публичните ресурси се връщат при гражданите под формата на по-добри услуги и удобства.

          Новата система дава възможност приложения и сайтове да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат и кои маршрути са най-бързи. Само няколко седмици след отварянето на данните граждани и програмисти вече са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да натоварва бюджета на общината.

          „Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото произвежда решенията заедно с институциите,“ подчерта Терзиев.

          Той обяви, че следващата стъпка ще бъде отворен достъп до данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО, като част от стратегията за дигитализация и открито управление на столицата.

          Кметът на София Васил Терзиев обяви, че данните за градската мобилност вече са публично достъпни, което ще позволи на гражданите и разработчиците да използват в реално време информация за движението на градския транспорт.

          „Отворихме данните на градския транспорт и затворихме поредна страница от аналоговото минало. Информацията, която движи града, вече е достъпна за всички,“ написа Терзиев във „Фейсбук“.

          - Реклама -

          По думите му, това е стъпка към по-прозрачно и модерно управление, при което публичните ресурси се връщат при гражданите под формата на по-добри услуги и удобства.

          Новата система дава възможност приложения и сайтове да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат и кои маршрути са най-бързи. Само няколко седмици след отварянето на данните граждани и програмисти вече са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да натоварва бюджета на общината.

          „Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото произвежда решенията заедно с институциите,“ подчерта Терзиев.

          Той обяви, че следващата стъпка ще бъде отворен достъп до данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО, като част от стратегията за дигитализация и открито управление на столицата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...
          Други

          Долни Богров към патриарх Даниил: Върни ни свещеника, ще протестираме до победа!

          Николай Минчев -
          Стотици жители на Долни Богров, въпреки дъжда и лошото време, се събраха в защита на своя духовен предводител отец Янко Китанов, блокираха движението по...
          Инциденти

          Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа

          Николай Минчев -
          Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions