The Telegraph: Срещата Путин-Тръмп е болезнен удар за ЕС

Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще бъде болезнен удар за Европейския съюз и ще засили влиянието на унгарския премиер Виктор Орбан в общността, пише The Telegraph.
ЕС до голяма степен остана встрани от мирните преговори за Украйна и е обезпокоен от второстепенната си роля в разработването на мирния план за [разрешаване на конфликта между Израел и ХАМАС] Газа“, се отбелязва статията.
Според авторите на публикацията европейските дипломати се надяват на смяна на властта в Унгария поради възпрепятстването на политиката на ЕС от страна на Орбан, но разговорите между руския и американския лидер в Будапеща само ще засилят позицията на премиера на световната сцена.
В четвъртък, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в унгарската столица. По-късно американският президент уточни, че това може да се случи в рамките на следващите две седмици.
Това е манипулация на The Telegraph! Доналд Тръмп така пече и сготвя на приглушен огън и ЕС, и Русия едноврвременно! А за Орбан е до някъде вярно.Перфинената колониална политика на Английската корона е не надмината! Не случайно г-н Тръмп ходи като варан перманентно на консултации с крал Чарлс Трети да го олизва.Ако можеше би глътнал на веднъж и Русия. Но не може, защото се опасява, че може да си глътне и ножа!Иска някой друг да му я нареже на порции!
Боли ме за нас Българите и България! Ако искаш да те има и да живееш с Бог желязото ти в буквалният смисъл трябва да СВЕТИ ! Злото трябва да бъде посечено с НЕГО! Бог Ни Го Е Показал на дело с Примерът СИ в Ерусалимският храм!!! Седем Века Ни СТИГАТ! Желязото Ни НАГОРЕЩЕНО ТРЯБВА ДА СВЕТИ В БОЖИЯ ОГЪН РЕАЛНО ,ЗА ДА МОЖЕМ ДА ГОВОРИМ ЧРЕЗ НЕГО С БОГ И СЪС СВЕТА!!! Патриарх Даниил, Ние разбрахме, че Вие сте усетили и разбрали ,че има Бог и че трябва да живеете за Него! Но тук на Земята трябва да живеете и за Православните Българи от рождението им до „смъртта“! Железният ВИ скиптър трябва да Свети въпреки,че така ще ви гори жестоко ,ако сте слаб и объркан! Реални Дела за приобщение и защита на Българският народ трябват, а не само река от справедливи Божи слова! На Кесаря дължим само това, което той заслужава и е направил за нас! НИЩО ДРУГО!!!
Някой пак ще духа супата!
Те пък кога са искали да участват в мирни преговори🙄
Напразно се радвате! Това е капан, ще арестуват Путя и ще го съдят, Тръмп му е беден!
И първата да са, все си остават ДУПКА.
Щото са последната дупка на дудука 🤣