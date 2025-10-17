The Telegraph: Срещата Путин-Тръмп е болезнен удар за ЕС

Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще бъде болезнен удар за Европейския съюз и ще засили влиянието на унгарския премиер Виктор Орбан в общността, пише The Telegraph.

ЕС до голяма степен остана встрани от мирните преговори за Украйна и е обезпокоен от второстепенната си роля в разработването на мирния план за [разрешаване на конфликта между Израел и ХАМАС] Газа“, се отбелязва статията.

Според авторите на публикацията европейските дипломати се надяват на смяна на властта в Унгария поради възпрепятстването на политиката на ЕС от страна на Орбан, но разговорите между руския и американския лидер в Будапеща само ще засилят позицията на премиера на световната сцена.

В четвъртък, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в унгарската столица. По-късно американският президент уточни, че това може да се случи в рамките на следващите две седмици.