НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Трагедия край остров Хиос: двама загинали мигранти

          1
          34
          Снимка: Благотворителна Организация Спасяваща Животи в Морето
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Две жени са загинали при пореден инцидент с лодка, превозваща мигранти, в Егейско море. Тeлата им са открити на скалистия бряг на гръцкия остров Хиос, където се е разбила импровизирана лодка с 29 души на борда, съобщиха от гръцката брегова охрана.

          „По време на спасителната операция две жени бяха открити мъртви, а десет души – трима от тях с тежки наранявания – бяха откарани в болницата в Хиос,“ заяви представител на бреговата охрана, цитиран от АФП.

          - Реклама -

          Общо 27 мигранти са били спасени, но засега не е уточнена тяхната националност.

          Хиос, както и близките острови Лесбос и Самос, се намират близо до турския бряг и често са първа спирка за мигранти, опитващи се да достигнат Европейския съюз.

          Тези пътувания често завършват трагично. Инцидентът край Хиос е вторият за последните десет дни. На 7 октомври бреговата охрана извади четири тела край Лесбос след потъване на надуваема лодка с 38 мигранти.

          В отделна операция днес край бреговете на остров Крит са били спасени 23 души, които успешно са транспортирани в град Ханя.

          През лятото гръцките власти отчетоха рязко увеличение на мигрантите, идващи от Либия към Крит. В отговор правителството на Гърция временно спря приема на молби за убежище от граждани на северноафрикански страни – мярка, която беше остро критикувана от международни организации, включително Върховния комисариат на ООН за бежанците и Съвета на Европа.

          Две жени са загинали при пореден инцидент с лодка, превозваща мигранти, в Егейско море. Тeлата им са открити на скалистия бряг на гръцкия остров Хиос, където се е разбила импровизирана лодка с 29 души на борда, съобщиха от гръцката брегова охрана.

          „По време на спасителната операция две жени бяха открити мъртви, а десет души – трима от тях с тежки наранявания – бяха откарани в болницата в Хиос,“ заяви представител на бреговата охрана, цитиран от АФП.

          - Реклама -

          Общо 27 мигранти са били спасени, но засега не е уточнена тяхната националност.

          Хиос, както и близките острови Лесбос и Самос, се намират близо до турския бряг и често са първа спирка за мигранти, опитващи се да достигнат Европейския съюз.

          Тези пътувания често завършват трагично. Инцидентът край Хиос е вторият за последните десет дни. На 7 октомври бреговата охрана извади четири тела край Лесбос след потъване на надуваема лодка с 38 мигранти.

          В отделна операция днес край бреговете на остров Крит са били спасени 23 души, които успешно са транспортирани в град Ханя.

          През лятото гръцките власти отчетоха рязко увеличение на мигрантите, идващи от Либия към Крит. В отговор правителството на Гърция временно спря приема на молби за убежище от граждани на северноафрикански страни – мярка, която беше остро критикувана от международни организации, включително Върховния комисариат на ООН за бежанците и Съвета на Европа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа

          Николай Минчев -
          Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на...
          Политика

          Наталия Киселова: Винаги е трудно през последните четири години, благодаря на всички партии, които ме подкрепиха

          Николай Минчев -
          Председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че очаква още следващата седмица стабилността в управлението да бъде възстановена. Тя коментира въпроса за смяната й от поста...
          Други

          Надежда Бобчева: От днес започваме събирането на боклука в София по график

          Николай Минчев -
          "От днес започваме да тестваме почистване на боклука по график, независимо от ситуацията по районите. Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions