Трагедия край остров Хиос: двама загинали мигранти

Две жени са загинали при пореден инцидент с лодка, превозваща мигранти, в Егейско море. Тeлата им са открити на скалистия бряг на гръцкия остров Хиос, където се е разбила импровизирана лодка с 29 души на борда, съобщиха от гръцката брегова охрана.

„По време на спасителната операция две жени бяха открити мъртви, а десет души – трима от тях с тежки наранявания – бяха откарани в болницата в Хиос," заяви представител на бреговата охрана, цитиран от АФП.

Общо 27 мигранти са били спасени, но засега не е уточнена тяхната националност.

Хиос, както и близките острови Лесбос и Самос, се намират близо до турския бряг и често са първа спирка за мигранти, опитващи се да достигнат Европейския съюз.

Тези пътувания често завършват трагично. Инцидентът край Хиос е вторият за последните десет дни. На 7 октомври бреговата охрана извади четири тела край Лесбос след потъване на надуваема лодка с 38 мигранти.

В отделна операция днес край бреговете на остров Крит са били спасени 23 души, които успешно са транспортирани в град Ханя.

През лятото гръцките власти отчетоха рязко увеличение на мигрантите, идващи от Либия към Крит. В отговор правителството на Гърция временно спря приема на молби за убежище от граждани на северноафрикански страни – мярка, която беше остро критикувана от международни организации, включително Върховния комисариат на ООН за бежанците и Съвета на Европа.