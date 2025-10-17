Тръмп изрази съмнения относно предоставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнения относно предоставянето на ракети „Томахоук“ на Киев, предаде АФП.
Изявлението дойде ден преди срещата на Тръмп с украинския му колега Володимир Зеленски. Републиканецът заяви, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси.
Тръмп също каза на репортери, че е обсъдил въпроса за предоставяне на „Томахоук“ на Украйна и с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор, като Путин „не харесвал идеята“.
След разговора, от Кремъл заявиха, че предоставянето на „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле в Украйна, но ова би застрашило всяко мирно споразумение.
